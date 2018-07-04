吉利2018款帝豪GL 上海品鉴之夜圆满落幕

6月30日，吉利2018款帝豪GL上海品鉴之夜活动，在黄浦江边已拥有150年历史的外滩老码头2号库顶层的Art+Space艺术空间智耀开启。2018款帝豪GL共推出1.8L 和1.4T两种排量共7款车型，官方指导价为7.88~11.58万元。据了解，2018款帝豪GL在现有车型高质感的基础上，对外观和内饰的造型及质感进行提升、搭载吉利全新1.4T涡轮增压发动机，同时配备全新一代G-Netlink 3.2A智能车载系统、全速ACC自适应巡航系统等智能配置，实现产品力的全面升级，进一步稳固帝豪GL“中国品牌A+级轿车价值标杆”的市场地位。

黄浦江畔，十里洋场，2018款帝豪GL上海品鉴之夜，厚泽传统与活力当代激情碰撞。品鉴之余，设置演奏优雅乐曲、机械舞蹈表演等环节，凸显精致、简雅、时尚格调，迎合现代化城市精英对生活品质和时尚审美的诉求，使得现场嘉宾和消费者全面、深入地了解2018款帝豪GL的“高颜值、高智能、高价值”等品质提升之处。

帝豪GL自上市以来，已迅速成长为中国品牌A+级轿车的领军车型，以21个月以来销量突破21万辆的市场成绩傲视本品市场。如今2018款帝豪GL在全国范围内陆续上市，不仅将继续扩大对中国品牌A+级车的领先优势，更将进一步夯实中国品牌在A+级车市场中的根基。

(纳 格）