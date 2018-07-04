全球首试新一代途锐-大众的新旗舰是一台SUV了

全新一代的途锐在中国首发亮相，大众现在把这台SUV车型做为品牌的旗舰车型，在众多SUV车型和其他车型中肯定也需要有自己的特别的地方，笔者在试驾了之后，也有点明白大众这么做的道理了，有些好东西还是要放在最后留给自己人啊，让我们按照震撼程度的顺序来细数一下哦。

全新一代途锐首次推出完全数字化的数字驾驶舱Innovision Cockpit。在这里，数字仪表（带12英寸显示屏的数字驾驶舱）和顶级Discover Premium信息娱乐系统（带有15英寸显示屏）合并在一起，形成了几乎不需要任何传统按键或开关的数字操作、信息、通信和娱乐设备。在这一系列的大屏里，印象最震撼的就是实景的导航地图了，特别是在山区行驶的时候，那种纵览全局的感受和实用便利程度都是之前的导航所给不到的。

驾驶者还可利用数字驾驶舱Innovision Cockpit根据其个人喜好对辅助、操控和舒适系统进行调整，全新一代途锐从而变成了他们的“专属”汽车。这为驾乘者开启了一个新的世界，在这里，驾乘者不再需要适应汽车，而是由汽车来适应他们。就像一部全新的智能手机，全新一代途锐可根据个人需求进行设置和调整。这些可通过新的高级互联系统和程序而实现，并通过数字界面和多功能方向盘加以控制，搭配显示面积为217 x 88毫米的数字抬头显示来使用的话，在开车时会更方便实用更有科技感。

在拥有如此高智能化内装的同时，全新一代途锐舒适性也有了巨大的提升，整车的隔音水准相当高，风噪、路噪都控制的非常好，柴油机的声音也被压制到几乎感受不到是款柴油车，相信汽油版本的静音表现会更出色。除此之外，空调出风的声音、升窗机的马达声、天窗开启关闭的声音等细节噪声的处理也非常了得，不注意的话，你几乎都听不到。

考虑到在公路和越野路段可能面临的严苛条件，途锐车型始终能为使用者打造一个豪华舒适的内饰氛围。数字驾驶舱Innovi-sion Cockpit的玻璃屏幕、典雅的木纹饰条（天然木纹）、植物染色皮革以及铝制和镀铬细节装饰都营造出车辆豪华的品质。

之前说到全新一代途锐的行驶品质感非常好，其实这一直是大众做为德系车的代表始终被国人所津津乐道的，现在有了更多的底盘科技加持之后，这种受人追捧的行驶品质达到了又一个新的高度。全新一代途锐的驱动装置在很大程度上被重新设计，以进一步完善其舒适和动态特性。大众汽车品牌将再次为全新一代途锐配备带有电子避震控制的四轮空气悬挂系统，这一系统已得到了极大提升。

带有电子防倾杆的主动式侧倾补偿系统将成为全新一代途锐的崭新亮点。另一个全新设计的地方是全轮转向系统，该系统让全新一代途锐这样的大型SUV变得像紧凑车一样灵活。全新一代途锐使用以轻型铝材和钢材制成的五连杆悬挂系统。

（纳 格）