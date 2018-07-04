东方魅力的惊艳之作，试驾雷克萨斯全新LS

雷克萨斯LS可以说一款非常吸引眼球的车型，从第一眼看到它的时候，你也许会和我一样找不出一个准确的形容词，似乎在这个设计逐渐平淡的豪华级轿车市场中显得非常个性，一改我们对以往LS车型沉稳的固有印象。全新雷克萨斯LS设计极具运动感，标志性的纺锤形进气格栅也在细节方面有所变化，超过5000个反射点的前格栅看上去更加精致。不规则“Z”型大灯可以说是最大亮点，三颗LED光源与日间行车灯融为一体，无论你从什么角度看过去，都会有一种它在凝视着你的感觉，辨识度极高。

与其它豪华品牌相比，雷克萨斯的内饰设计可以说是独树一帜。而它给你传递的温度从你走向它就开始了，当监测到车钥匙或打开车门准备上车时，全新雷克萨斯LS的进入模式通过空气悬架会让车身上升30毫米，令乘客上车更加方便、优雅。而当你准备下车离开时，车身则会升高10毫米，更加方便乘客下车，当然电吸门肯定也提供。

而后排乘坐的体验更是这个级别车型最为关键的。并没有和竞争车型一样采用加长轴距设计，所以腿部空间表现并不算非常宽敞，两拳的空间也就刚刚好，但是后排座椅可以前后移动，形成半躺的状态。尽管空间表现不算出众，但最让我满意的就是乘坐时候的坐姿，而且座椅不算是太软，能够提供一定的支撑性，座椅按摩也非常舒适。

最后我们来聊聊动力，往往这个级别车型动力表现是最容易被忽略的，尽管消费者看似对于动力要求并不算苛刻，但随着越来越多豪华品牌推出的小排量涡轮增压发动机车型，雷克萨斯LS则依旧坚持搭载自然吸气发动机，不过也不再采用老款车型的V8发动机，而是改用V6发动机。雷克萨斯LS 是基于雷克萨斯全新GA-L后驱平台打造，车辆的前轮会更加靠前，但是发动机布置相对前轮轴会更加靠后，而且发动机和乘客的位置尽可能放低，使整车重心降低，从最基础的设定去有效提升车辆操控性。

说到最后，不再是你认识的那款是曾经的保守、稳重的雷克萨斯LS。而个性的设计同时又保留对于历史和文化运用与传承，真正与竞争车型有着明显的差异化。而且摒弃V8发动机采用V6发动机也进一步将车型售价拉低，入门车型88.80万元的价格也会吸引更多注重内涵与设计，既张扬却又有内敛的另一面的消费者关注，相信当你真正打开车门的那一刹那就是选择它的时机。 （老 铁）