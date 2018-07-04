凯越你的人生　彩云之南的旅程-苍山洱海间邂逅全新一代别克凯越

走近全新一代凯越，会感觉它比照片中看起来更大。流畅的前后车身线条拉长了视觉效果，实际上它的长、宽、高分别为4468mm、1765mm、1469mm，轴距达到2611mm，带来舒适的乘坐空间和491L的后备箱空间。在大理通透的阳光之下，全新一代凯越的飞翼式格栅、展翼式头灯和尾灯相互呼应，飘逸灵动。

进入车内，依然是别克标志性的360环抱一体式设计。棕色麂皮绒面材质座椅搭配黑色内饰，符合年轻化的审美趣味；4.2吋和7吋双彩屏提升了科技感，中控台按键布局简明清晰，并稍向驾驶者倾斜，操作顺手； 镀铬装饰勾勒出中控台的造型轮廓，令整个内饰空间看起来轻盈而富有层次感。调整好坐姿，手边的储物空间丰富实用：手机连接好USB直接放在挡把前方，钱包可以躺在门上的储物格内，饮料入杯架，墨镜放入副驾驶手套箱，背包和行李箱轻松塞入后备箱……

车行在大理的乡间小路上，路边身着传统白族服装的婆婆招呼着小孩子回家吃饭，田间水稻或因为穗子的饱满而微微地弯了腰，地头的老牛慵懒地甩着尾巴，远处的山腰上绕着袅袅的云烟。我把车速放慢，不敢打破这田园牧歌式的恬静和美好。全新一代1.3L Ecotec 双喷射发动机没有发出任何恼人的抖动和噪音，CVT智能无级变速箱的动力输出平顺自然，让我能够静享这一刻的美好。

驶出小路，加大油门，虽然只有1.3L排量，但动力足够，而且CVT变速箱也没有任何换挡顿挫。值得一提的是，凯越的启停系统也表现不错，从松开刹车到发动机启动仅需0.5秒，比一般车型的反应时间快不少，而且启停的感受也很平顺。

绕洱海一周后，凯越的油耗实在让人惊喜，即使是开着空调，车内荷载3人，经历了早高峰城市道路、国道、高速公路多种路况，全新一代凯越仍交出了5.1L/100km 的油耗表现，预计手动版本还有望突破5L大关。

今天，我和全新一代凯越一起，在苍山脚下洱海之畔的白草红叶黄花之间疾速穿行，彰显着年轻的自信和洒脱，让我体会了一把“凯越人生”的幸福感。想pick人生第一台车，凯越就是个不错的选择。 （邬思蓓）