【央视快评】代表青年 赢得青年 依靠青年

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7月2日下午，习近平总书记在中南海同团中

央新一届领导班子成员集体谈话并发表重要讲话。总书记强调：“青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途、民族就有希望。代表广大青年、赢得广大青年、依靠广大青年是我们党不断从胜利走向胜利的重要保证。”

习近平总书记以深邃的历史眼光，深刻指出了青年之于党和国家事业的极端重要性，为新时代青年工作指明了前进的方向。总书记的重要讲话，必将推动青年工作焕发出新的时代风貌，激励广大青年敢于有梦、勇于追梦、勤于圆梦，在民族复兴的伟大进程中唱出无愧于时代的青春之歌。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视青年工作。习总书记亲自主持召开了我党首次中央党的群团工作会议，指导制定新中国历史上首个青年发展规划，谋划和部署共青团中央改革，使共青团的精神风貌焕然一新。

重视青年工作是我们党的优良传统。1921年参加中共一大的13名代表，平均年龄仅有28岁，年纪最小的只有19岁。革命先辈李大钊曾评价：为世界进文明，为人类造幸福，以青春之我，创建青春之人类。作为党领导的先进青年的群众组织，共青团使命在肩大有可为，要持续不断地将广大有志青年吸引到党的队伍中来。

赢得青年才能赢得未来。青年向来开风气之先，走在时代前列，是党和国家事业的生力军。做好青年工作，要靠先进的思想理论引导青年——以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，加强对青年的政治引领，做到党旗所指就是团旗所向；要靠伟大的事业凝聚青年——广泛动员广大青年建功新时代，把报国之志转化为实际行动，努力成为担当民族复兴大任的时代新人；要靠优良的作风吸引青年——千方百计为青年排忧解难，做广大青年信得过、靠得住、离不开的贴心人，增强团的吸引力和凝聚力。

肩负起时代的使命，共青团的生机活力来自改革。正如习近平总书记所言，共青团是党联系青年群众的桥梁和纽带，要紧紧围绕这个职责定位来谋划改革，出实招、出真招，不掩饰问题，不讳疾忌医，对症下药，刮骨疗伤。各级团组织和广大团员要按照习近平总书记的指示，切实落实从严治团要求，做到政治上严、干部队伍建设严、团员队伍建设严，把新时代共青团的好形象树起来。

“青年工作，抓住的是当下，传承的是根脉，面向的是未来，攸关党和国家前途命运。”我们要深刻理解习近平总书记关于青年工作的重要指示精神，把青年发展摆在党和国家事业发展更加重要的位置，激励广大青年坚定理想信念、练就过硬本领、勇于创新创造、矢志艰苦奋斗、锤炼高尚品格，努力形成青年人人都能成才、人人皆可出彩的生动局面，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦注入强劲、持久的青春动力。

央视评论员