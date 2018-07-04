新华社评论员：奏响新时代的青春之歌

新华社北京７月３日电 题：奏响新时代的青春之歌

新华社评论员

“青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途、民族就有希望。”日前，习近平总书记同团中央新一届领导班子成员集体谈话并发表重要讲话，对团中央新一届领导班子寄予殷切期望，对新时代的青年工作和共青团工作作出部署、提出要求，向广大青年发出了“敢于有梦、勇于追梦、勤于圆梦”的奋斗号令。

代表广大青年、赢得广大青年、依靠广大青年是我们党不断从胜利走向胜利的重要保证。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央从党和国家事业发展全局出发，高度重视和大力推进青年工作，出台新中国历史上第一个青年发展规划，部署共青团改革，推动青年工作取得历史性成就，团的精神风貌呈现新气象。

看今天的中国，从脱贫攻坚主战场，到科技攻关最前沿，从创新创业第一线，到社会服务各领域，到处都活跃着青年人的奋斗身影，激扬着新时代的青春力量。青年兴则国家兴，青年强则国家强。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做好新时代的青年工作，推动共青团事业蓬勃发展，攸关党和国家前途命运，是中国特色社会主义事业发展的必然要求。

中国梦是历史的、现实的，也是未来的，是青年一代的。新时代的青年工作要毫不动摇坚持党的领导，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，紧紧围绕、始终贯穿为实现中国梦而奋斗的主题，奏响同心共筑中国梦的青春之歌。

党有号召，团有行动。共青团的所有工作归结到一点，就是要当好党的助手和后备军。“秉纲而目自张，执本而末自从。”做好新时代团的工作，关键是抓住３个根本性问题：把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任，把围绕中心、服务大局作为工作主线。

党旗所指就是团旗所向。要以政治引领为先，加强和改进理论武装工作，引导广大青年信仰马克思主义，树立“四个意识”，增强“四个自信”，坚定听党话、跟党走的人生追求；以广泛动员青年建功新时代为要，主动配合党和国家重大工作部署，动员广大青年把报国之志转化为实际行动，努力成为担当民族复兴大任的时代新人；以更好联系服务青年为本，扩大团的工作覆盖面，强化服务意识、提升服务能力，为青年排忧解难，做广大青年的贴心人。坚定理想信念、凝聚青年力量、服务广大青年，共青团工作就能找准切入点、结合点、着力点，做到让党放心、让青年满意。

打铁必须自身硬。做好新时代的青年工作，要围绕党联系青年群众的桥梁和纽带这一职责，不断深化共青团改革。不掩饰问题，出实招、出真招，敢于刮骨疗伤，善于对症下药，真正把问题解决好、让自身强起来。要切实落实从严治团要求，各项建设都应严字当头。坚持以政治建设为统领，加强共青团系统党的建设，坚决维护党中央权威和集中统一领导，锻造对党忠诚、勇于担当的团的干部队伍，抓好团员队伍建设，带动广大青年一起前进，进一步让共青团成为党的忠实助手和忠诚后备军。

青年工作，抓住的是当下，传承的是根脉，面向的是未来。全党全社会都来推动青年一代健康成长，广大青年勇做时代的弄潮儿，同人民一起奋斗，同人民一起前进，必将在实现中国梦的生动实践中放飞青春梦想，在为人民利益的不懈奋斗中书写人生华章！