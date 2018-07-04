习近平致信祝贺《求是》暨《红旗》杂志创刊60周年

来源：新华网

习近平致信祝贺《求是》暨《红旗》杂志创刊60周年强调

不断提高理论宣传水平

更好服务党和国家工作大局

新华社北京7月4日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平4日致信祝贺党中央机关刊《求是》暨《红旗》创刊60周年，代表党中央向杂志社全体工作人员表示热烈祝贺，提出殷切希望。

习近平在贺信中指出，《求是》杂志是党中央指导全党全国工作的重要思想理论阵地。长期以来，同志们坚持党刊姓党、政治家办刊原则，积极宣传阐释党的基本理论、基本路线、基本方略，深入宣传阐释党中央重大决策部署，及时宣传党的最新理论成果，在党的理论研究和宣传方面作出了艰辛探索和不懈努力，为推动马克思主义中国化时代化大众化，用新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民、指导实践作出了重要贡献。

习近平强调，希望同志们深入贯彻落实党的十九大精神，高扬党的理论旗帜，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，牢牢把握正确政治方向和舆论导向，坚持理论联系实际，锐意进取，改革创新，不断提高理论宣传水平，更好服务党和国家工作大局，为巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位、巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础作出新的更大的贡献。

《求是》杂志前身为中共中央主办的《红旗》杂志，1958年创刊。1988年7月，《求是》杂志出版第1期，沿用原《红旗》杂志的邮发代号。目前杂志年度发行量超过180万份。

相关阅读：

习近平致《求是》暨《红旗》杂志创刊60周年的贺信

在党中央机关刊《求是》暨《红旗》创刊60周年之际，我代表党中央，向杂志社全体工作人员表示热烈的祝贺！

《求是》杂志是党中央指导全党全国工作的重要思想理论阵地。长期以来，同志们坚持党刊姓党、政治家办刊原则，积极宣传阐释党的基本理论、基本路线、基本方略，深入宣传阐释党中央重大决策部署，及时宣传党的最新理论成果，在党的理论研究和宣传方面作出了艰辛探索和不懈努力，为推动马克思主义中国化时代化大众化，用新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民、指导实践作出了重要贡献。

希望同志们深入贯彻落实党的十九大精神，高扬党的理论旗帜，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，牢牢把握正确政治方向和舆论导向，坚持理论联系实际，锐意进取，改革创新，不断提高理论宣传水平，更好服务党和国家工作大局，为巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位、巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础作出新的更大的贡献！

习近平

2018年7月4日

（网站首页图：新华网图片）