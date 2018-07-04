习近平谈如何做好组织工作

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办好中国的事情，关键在党，关键在人。

关键在党，就要确保党在发展中国特色社会主义历史进程中始终成为坚强领导核心。关键在人，就要建设一支宏大的高素质干部队伍。就要为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利提供坚强的组织保证。

关于组织工作，习近平论述过很多次，今天，党建网微平台和您一同学习。

【如何成为一名好干部】

把好干部标准落到实处

要坚持党管干部原则，坚持德才兼备、以德为先，坚持五湖四海、任人唯贤，坚持事业为上、公道正派，把好干部标准落到实处。

——2017年10月18日，习近平在十九大报告中指出

20字标准

——2013年6月28日，习近平在全国组织工作会议上指出

“四有”干部

做县委书记就要做焦裕禄式的县委书记，始终做到心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒。

——2015年1月12日，习近平同中央党校第一期县委书记研修班学员进行座谈时强调

“四种人”

一是要做政治的明白人，二是要做发展的开路人，三是要做群众的贴心人，四是要做班子的带头人。

——2015年6月30日，习近平会见全国优秀县委书记时强调

四个“铁一般”

实现第一个百年奋斗目标、全面建成小康社会，进而实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，关键在于培养造就一支具有铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的干部队伍。

——2015年12月11日，习近平在全国党校工作会议上的讲话

【坚持正确用人导向】

匡正选人用人风气

坚持正确选人用人导向，匡正选人用人风气，突出政治标准，提拔重用牢固树立“四个意识”和“四个自信”、坚决维护党中央权威、全面贯彻执行党的理论和路线方针政策、忠诚干净担当的干部，选优配强各级领导班子。

——2017年10月18日，习近平在十九大报告中指出

能者上、庸者下、劣者汰

要坚持正确用人导向，把好干部选出来、用起来，促进能者上、庸者下、劣者汰。

——2016年1月12日，习近平在第十八届中央纪律检查委员会第六次全体会议上的讲话

五湖四海、任人唯贤

我们要坚持德才兼备、以德为先，坚持五湖四海、任人唯贤，坚持事业为上、公道正派，坚决防止和纠正选人用人上的不正之风，把党和人民需要的好干部精心培养起来、及时发现出来、合理使用起来。

——2016年7月1日，习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话

【需要科学有效的选人用人机制】

严管和厚爱结合、激励和约束并重

坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，完善干部考核评价机制，建立激励机制和容错纠错机制，旗帜鲜明为那些敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲。

——2017年10月18日，习近平在十九大报告中指出

立“明规矩”、破“潜规则”

要抓住建章立制，立“明规矩”、破“潜规则”，围绕发生的腐败案例，查找漏洞，吸取教训，着重完善党内政治生活等各方面制度，压缩消极腐败现象生存空间和滋生土壤，通过体制机制改革和制度创新促进政治生态不断改善。

——2016年1月12日，习近平在第十八届中央纪律检查委员会第六次全体会议上的讲话

三个“区分开来”

要把干部在推进改革中因缺乏经验、先行先试出现的失误和错误，同明知故犯的违纪违法行为区分开来；

把上级尚无明确限制的探索性试验中的失误和错误，同上级明令禁止后依然我行我素的违纪违法行为区分开来；

把为推动发展的无意过失，同为谋取私利的违纪违法行为区分开来。