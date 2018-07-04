习近平这样彰显信仰的底色

来源：央视网

央视网消息：7月2日，《新闻联播》头条播报了习近平在中南海同团中央新一届领导班子成员集体谈话并发表重要讲话的新闻。他强调，青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途、民族就有希望。并寄语广大青年要坚定理想信念……同人民一起奋斗，同人民一起前进，同人民一起梦想，用一生来践行跟党走的理想追求。

时间砥砺信仰，岁月见证初心。告别六月，迎来“七一”，重磅新闻不断登上《新闻联播》头条及重要版面，看似相互独立的信息却贯穿着一个润物无声的主题，那就是——信仰。

重磅新闻频出 信仰是主题

“只要每个基层党组织和每个共产党员都有强烈的宗旨意识和责任意识，都能发挥战斗堡垒作用、先锋模范作用，我们党就会很有力量，我们国家就会很有力量，我们人民就会很有力量，党的执政基础就能坚如磐石。”

7月1日，我们迎来中国共产党成立97周年，《新闻联播》用近一半时长，为党庆生。当晚的《新闻联播》之【在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代 新作为 新篇章】，就是以习近平的这句话开篇的。

崇高的理想，坚定的信念，永远是中国共产党人的政治灵魂。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央推进全面从严治党向基层延伸，抓基层、强基础，不断夯实了党的执政根基。这在前几天的《新闻联播》中也有具体体现。

6月29日，中共中央政治局召开会议，审议《关于适应新时代要求大力发现培养选拔优秀年轻干部的意见》。中共中央总书记习近平主持会议；

6月26日，中国共产主义青年团第十八次全国代表大会在京开幕，习近平等党和国家领导人到会祝贺；

同日，习近平写信勉励新近入党的电影表演艺术家牛犇，继续在从艺做人上作表率，带动更多文艺工作者做有信仰有情怀有担当的人。

……

“志不立，天下无可成之事”“理想信念就是共产党人精神上的‘钙’”“人民有信仰，国家有力量，民族有希望”“坚定理想信念，坚守共产党人精神追求，始终是共产党人安身立命的根本”……近年来，习近平在不同时间、不同场合反复强调要坚定理想信念，讲话、寄语充满着对共产主义、社会主义的坚定信仰。

关怀时代新人 信仰在传承中绽放

这种信仰体现在习近平对下一代的关怀中。

“理想指引人生方向，信念决定事业成败。没有理想信念，就会导致精神上‘缺钙’。中国梦是全国各族人民的共同理想，也是青年一代应该牢固树立的远大理想。”

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央站在党和国家事业发展薪火相传、后继有人的战略高度，关心青年的成长进步，为新时代党的青年工作指明前进方向。

6月26日，共青团十八大开幕，中共中央政治局七位常委全部到会，规格之高可见一斑。

“……砥砺奋斗，让红色基因代代相传，成长为担当民族复兴大任的时代新人……”10名少先队员向大会献词，响亮的声音展现了广大青少年立志全面发展，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作准备的决心。习近平听罢，双手鼓掌，并对这些祖国的未来投以赞许的目光。

习近平曾说：“人生的扣子从一开始就要扣好。”今年“六一”儿童节来临之际，习近平总书记专门回信给陕西照金北梁红军小学的学生，嘱托他们“多了解中国革命、建设、改革的历史知识，多向英雄模范人物学习，热爱党、热爱祖国、热爱人民，用实际行动把红色基因一代代传下去”。

“五四”青年节前夕，习近平来到北京大学考察。他走到同学们中间，热情地同大家分享自己学习马克思主义的经验，并对在场的外国留学生说：“要了解中国，就要了解中国的历史、文化、人文思想和发展阶段，特别是要了解当代中国的马克思主义。”

另外，他还委托工作人员，向中国政法大学民商经济法学院1502班团员青年送去勉励，对同学们立志“不忘初心，用一生来践行跟党走的理想追求”予以充分肯定，勉励他们坚定信仰、砥砺品德。

多次出席青年活动，与青年谈心，给青年回信，为青年鼓劲……一言一行寄托着一个大国领袖对青少年群体的殷切期盼。在广大青年心目中，总书记就是人生道路上学习的榜样、人生的导师。今天，越来越多的青年加入到党的队伍，在这面旗帜下，续写更多信仰故事，迸发更多“中国力量”！

点赞先锋模范 信仰引领使命

这种信仰体现在习近平对先锋模范党员的赞佩中。

朝闻道，夕死可矣。信仰的力量有多大？和平年代，可以让老艺术家60多年矢志不渝追求进步，耄耋之年入党流下感动泪水。

习近平6月25日给新近入党的83岁高龄的电影表演艺术家牛犇写信，勉励他发挥好党员先锋模范作用。习近平在信中不无感佩地说：“你把党当作母亲，把入党当成神圣的事情，60多年矢志不渝追求进步，决心一辈子跟党走，这份执着的坚守令人感动。”

牛犇从影70多年，他的身边有众多老一辈电影人，有许多共产党员，党员的模范带头作用影响着他。

正是有了千千万万党员的模范引领，让更多的人自觉选择了党组织，走上这条义无反顾的道路。革命不分先来后到，工作不分高低贵贱。

“‘砍头不要紧，只要主义真’，‘敌人只能砍下我们的头颅，决不能动摇我们的信仰’，这些视死如归、大义凛然的誓言生动表达了共产党人对远大理想的坚贞。”习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上盛赞革命前辈对理想信仰的忠诚：“理想之光不灭，信念之光不灭。”

“没有牢不可破的理想信念，没有崇高理想信念的有力支撑，要取得长征胜利是不可想象的。”习近平在纪念红军长征胜利80周年大会上，用长征的胜利启示我们。

从历史的角度，习近平说：“历史经验表明，我们党作为马克思主义政党，必须旗帜鲜明讲政治”；

从现实的角度，习近平说，“要严格党员日常教育和管理，使广大党员平常时候看得出来、关键时刻站得出来、危急关头豁得出来，充分发挥先锋模范作用”。

发挥先锋模范作用，“要做政治的明白人，对党绝对忠诚，始终同党中央在思想上政治上行动上保持高度一致，坚定理想信念，坚守共产党人的精神家园”；

发挥先锋模范作用，“要把人民放在心中最高位置，坚持全心全意为人民服务的根本宗旨”；

发挥先锋模范作用，“要坚持高标准和守底线相统一，教育引导党员、干部自觉向着理想信念高标准努力，同时要以党的纪律为尺子，使党员、干部知敬畏、存戒惧、守底线”；

发挥先锋模范作用，要有“‘爱岗敬业、争创一流，艰苦奋斗、勇于创新，淡泊名利、甘于奉献’的劳模精神”……

党的先锋模范是做人的表率，是干事创业的标杆。他们的忠诚、坚定、奉献和追求，激励和引导着无数人不忘初心、牢记使命，见贤思齐、锐意进取，努力创造无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的业绩。事业发展永无止境，共产党人初心永不改变。唯有不忘初心，方可告慰历史、告慰先辈，方可赢得民心、赢得时代。

用脚步丈量 以奋斗践行信仰

知行合一，这种信仰体现在习近平坚定的脚步中。

7月2日，习近平在同团中央新一届领导班子成员集体谈话时强调，团的干部队伍建设要严，政治上、思想上、能力上、担当上、作风上、自律上要强，做到对党忠诚，敢于挑急难险重的担子，敢于到条件艰苦、环境复杂的岗位锻炼，脚踏实地、一步一个脚印干。

6月29日，习近平主持了中共中央政治局会议，审议《关于适应新时代要求大力发现培养选拔优秀年轻干部的意见》。会议指出，发现培养选拔优秀年轻干部是加强领导班子和干部队伍建设的一项基础性工程，是关系党的事业后继有人和国家长治久安的重大战略任务。

芳林新叶催陈叶，流水前波让后波。当前，中国特色社会主义进入新时代，我们党团结带领人民进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想，关键在于建设一支高素质专业化干部队伍，归根到底在于培养选拔一批又一批优秀年轻干部接续奋斗。

习近平曾说：“我们党作为马克思主义执政党，不但要有强大的真理力量，而且要有强大的人格力量。真理力量集中体现为我们党的正确理论，人格力量集中体现为我们党的优良作风。”

今年5月4日，习近平在纪念马克思诞辰200周年大会上讲话强调，新时代，中国共产党人仍然要学习马克思，学习和实践马克思主义，让马克思、恩格斯设想的人类社会美好前景不断在中国大地上生动展现出来。

“上海党的一大会址、嘉兴南湖红船是我们党梦想起航的地方。”2017年10月31日，党的十九大闭幕仅一周，习近平就带领新一届中央政治局常委专程从北京前往上海和浙江嘉兴，瞻仰上海中共一大会址和浙江嘉兴南湖红船，回顾建党历史，重温入党誓词，宣示新一届党中央领导集体的坚定政治信念：“牢记共产主义远大理想，坚定中国特色社会主义共同理想，一步一个脚印向着美好未来和最高理想前进。”

“大道之行，天下为公。”无论走到哪里，习近平始终不忘用充满温度智慧的语言，讲述“中国故事”。近年每次出访，他几乎都要在当地发表文章、接受采访、作重要演讲。一场场思想的“盛宴”，充分展示出一个大国领袖的思想光芒：“中国共产党是为中国人民谋幸福的政党，也是为人类进步事业而奋斗的政党。”

心中有信仰，脚下有力量。

当前，改革发展稳定任务之重、矛盾风险挑战之多、治国理政考验之大都是前所未有的。这些都要求我们，必须推进马克思主义中国化时代化大众化，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。需要我们加强理论武装，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心；需要我们以各行各业先进模范为榜样，把个人融入时代，不忘初心、坚定信仰！（文/张莉、李珊珊、刘亮）