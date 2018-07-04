@时代新人，习近平的这16字箴言要牢记

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中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平2日下午在中南海同团中央新一届领导班子成员集体谈话并发表重要讲话。在讲话中，习近平不仅对团的工作提出重要要求，同时还对青年建功新时代提出殷切期望。

△2018年7月2日《新闻联播》视频

梦想：敢于有梦、勇于追梦、勤于圆梦

青年最富有朝气、最富有梦想。习近平多次寄望青年努力奋斗，放飞青春梦想。

今年5月2日，习近平在北京大学考察期间与师生座谈时曾指出，广大青年既是追梦者，也是圆梦人。追梦需要激情和理想，圆梦需要奋斗和奉献。新时代青年要乘新时代春风，在祖国的万里长空放飞青春梦想，以社会主义建设者和接班人的使命担当，为全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强国而努力奋斗，让中华民族伟大复兴在我们的奋斗中梦想成真！

在2日的讲话中，习近平强调，青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途、民族就有希望。新时代的青年工作要毫不动摇坚持党的领导，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，紧紧围绕、始终贯穿为实现中国梦而奋斗的主题，让广大青年敢于有梦、勇于追梦、勤于圆梦。

建功新时代：努力成为时代新人

中国特色社会主义已经进入新时代，对于新时代的青年工作，习近平在2日的讲话中强调，要广泛动员青年建功新时代，全面贯彻党的十九大精神，围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，主动配合党和国家重大工作部署，动员广大青年把报国之志转化为实际行动，努力成为担当民族复兴大任的时代新人。

5月2日，在北京大学师生座谈会上，习近平引用了《永久奋斗》中的话语激励青年。他号召当代青年：“在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想，以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦。”

广大青年建功新时代，就是要努力奋斗，担当起民族复兴的大任，成为时代新人。

△习近平在中南海同团中央新一届领导班子成员集体谈话并发表重要讲话

严格要求：这16字箴言要牢记

对于广大青年，习近平要求严格。2014年5月4日，习近平在北京大学同师生代表座谈时，对广大青年树立和培育社会主义核心价值观，提出“勤学、修德、明辨、笃实”八字要求：

一是要勤学，下得苦功夫，求得真学问。 二是要修德，加强道德修养，注重道德实践。 三是要明辨，善于明辨是非，善于决断选择。 四是要笃实，扎扎实实干事，踏踏实实做人。

△2014年5月4日，习近平在北大看望师生

在2日的讲话中，习近平将这八个字拓展为16字箴言，他要求广大青年要坚定理想信念、练就过硬本领、勇于创新创造、矢志艰苦奋斗、锤炼高尚品格，在弘扬和践行社会主义核心价值观中“勤学、修德、明辨、笃实、爱国、励志、求真、力行”。

实际上，今年5月2日，习近平再次来到北京大学同师生代表座谈时就给青年提出四点希望：

一是要爱国，忠于祖国，忠于人民。 二是要励志，立鸿鹄志，做奋斗者。 三是要求真，求真学问，练真本领。 四是要力行，知行合一，做实干家。

这16字箴言，正好是两次在北大同师生座谈时提出来的，也是习近平对新时代青年的希望和要求。

前进方向：永远跟党走，永远同人民在一起

对于青年的理想信念和前进方向，习近平也提出明确要求。他在2日的讲话中指出，要加强对青年政治引领，党旗所指就是团旗所向。要在广大青年中加强和改进理论武装工作，引导广大青年运用马克思主义立场、观点、方法观察分析问题，从而坚定正确政治方向，增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定听党话、跟党走的人生追求。

2015年7月24日，习近平在致全国青联十二届全委会和全国学联二十六大的贺信中指出，当代中国青年要有所作为，就必须投身人民的伟大奋斗。同人民一起奋斗，青春才能亮丽；同人民一起前进，青春才能昂扬；同人民一起梦想，青春才能无悔。在2日的讲话中，习近平再次要求广大青年，同人民一起奋斗，同人民一起前进，同人民一起梦想，用一生来践行跟党走的理想追求。

广大青年务必牢记习近平总书记的教导，把报国之志转化为实际行动，努力成为担当民族复兴大任的时代新人，奋力建功新时代。

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监制/杨继红 主编/王兴栋

编辑/文雅

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