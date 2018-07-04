首届中国国际进口博览会喊你报名啦，全国热线请收好！

交易团报名应注意哪些事项？

答：交易团内的采购商、政府官员、专家学者、行业组织人士等专业观众，须凭邀请码在中国国际进口博览会官网报名。

邀请码由中国国际进口博览局按程序发放给交易团秘书处或交易分团秘书组，交易团秘书处或交易分团秘书组提供给团内专业观众。

邀请码具有唯一性，专属标示特定交易团或交易分团。交易团的邀请码和其下交易分团的邀请码之间具有逻辑关联，交易团秘书处凭借邀请码可对团内专业观众、及其下交易分团和分团内的专业观众进行查阅信息、审核、管理等工作；交易分团秘书组凭借邀请码可对分团内的专业观众进行查阅信息、审核、管理等工作。

专业观众如何报名登记？

答：专业观众请在中国国际进口博览会官网（www.ciie.org）的“专业观众”—“参观预登记”项下在线报名；填报报名信息后，可在“专业观众”—“观众登录”项下查阅相关信息。

交易团优先报名。目前已开通交易团在线报名；尚不属于某一交易团或交易分团的专业观众，可以申请加入某一交易团或交易分团，进行在线报名。

不隶属于交易团的独立专业观众的在线报名，将在后续开放。具体请关注中国国际进口博览会官网和官方微信的最新信息。

专业观众如何主动加入交易团？

答：首届中国国际进口博览会交易团主要包括：各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团交易团（各地方交易团），中央企业交易团等。

一般专业观众可以根据属地管理原则，向各地方交易团秘书处申请加入交易团，获取邀请码，并接受交易团管理。各地方交易团秘书处一般设在省级商务主管部门。

与中央企业有关的专业观众，可以根据隶属关系向各中央企业交易分团秘书组申请加入交易分团，获取邀请码，并接受交易分团管理。各中央企业交易分团秘书组一般设在各中央企业总部。

具体可参考我们刚刚发布的相关交易团联系方式。

已持有邀请码的专业观众还需要在线报名吗？

答：需要。持有邀请码，表明该专业观众属于某一交易团或交易分团，还必须通过中国国际进口博览会官网进行在线报名，提供相关企业信息、到会参观采购的所有个人信息等，经审核通过后才可到首届中国国际进口博览会参观采购。

所有专业观众必须提前在线报名，首届中国国际进口博览会不接受现场报名。

普通社会观众如何报名参观？

答：首届中国国际进口博览会只接受经预约并通过审核的普通社会观众参观。预约具体事项将后续公布，具体请关注中国国际进口博览会官网和官方微信的最新信息。

首届中国国际进口博览会不接受未经预约审核的普通社会公众到会参观。

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