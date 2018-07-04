习近平会见俄罗斯联邦委员会主席

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：国家主席习近平4日在人民大会堂会见俄罗斯联邦委员会主席马特维延科。

习近平请马特维延科转达对普京总统的诚挚问候。他说，上个月，普京总统成功对中国进行国事访问并出席上海合作组织青岛峰会，我们就一系列重大问题深入交换意见，达成重要共识。我向普京总统颁授了中国首枚“友谊勋章”，这也凸显了中俄关系的重要性和独特性。我期待着本月在南非金砖国家领导人会晤期间再次同他见面。

习近平指出，当前，中俄关系处于历史最好时期，树立了大国、邻国交往的典范。今年，两国都顺利完成各自国内重要政治议程，在实现国家和民族富强振兴的道路上迈出坚实步伐，也为中俄关系保持长期健康稳定发展奠定了坚实基础。我们要倍加珍视和维护双方成熟、牢固的战略伙伴关系，毫不动摇地深化全面战略协作，一如既往坚定支持对方维护核心利益，积极参与国际事务和全球治理，为世界和平稳定作出重要贡献。希望双方认真落实好我同普京总统达成的各项合作共识，不断更新合作理念、创新合作模式，推动各领域合作取得新的成果，更好地造福两国和两国人民。

习近平表示，立法机构合作是双边关系重要组成部分。近年来，中国全国人大和俄联邦会议交流机制日益完善，为两国开展全方位合作提供了有效立法支持，搭建了多渠道交流平台。希望两国立法机构充分发挥自身优势，继续为两国各领域合作提供政策和法律支持，加强在治国理政、监督保障等方面互学互鉴，弘扬中俄世代友好理念，为双边关系发展奠定更加坚实的社会和民意基础。

马特维延科转达了普京总统对习近平主席的诚挚问候和良好祝愿。她说，在两国元首的引领下，俄中关系实现了高水平发展。当前双方的重要任务是要落实好两国元首达成的重要共识。两国立法机构在其中大有可为。俄联邦会议愿深化与中国全国人大的合作，加强立法等方面经验交流，推动各领域务实合作，密切在多边议会组织的协调配合，更好地服务于俄中关系发展大局。

王晨参加会见。