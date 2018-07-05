沈如军：智慧化转型是金融业发展必由之路

晨报记者 刘志飞

近日，交通银行副行长沈如军出席2018中国金融科技发展论坛并发表讲话。沈如军指出，数字化、智慧化已成为未来发展的必然趋势，金融作为整个社会运作的一个关键环节，也必将面临着从服务方式到服务体系的大变革。

目前，传统金融与科技的融合已由金融信息化、互联网金融过渡到金融科技阶段，以新兴技术向金融活动的各个领域、环节渗透为特征，实现营销方式、服务体系、风险防控、日常管理等创新，带来新的业务模式、应用、流程和产品，从而对金融服务的提供方式产生重大影响。

金融企业想要应对市场竞争，适应形势变化，满足内在发展需求，就必须应用金融科技扩展服务方式，创新业务模式、降低服务成本、提高服务效率、丰富风控手段，树立数据是第一资产的经营管理理念，形成具有特色的数字化、智慧化经营能力。

沈如军还指出了金融企业实现数字化、智慧化转型的三步走战略路径。以实现数字化为起点，从内部数据整合、政府及监管数据对接、外部企业数据合作三个方向，完成各类信息收集，建立数据内在联系，实现服务体系全流程数字化运营。围绕实现全时全域服务体系，建立具备高性能，高可用，可伸缩，易扩展等特点的技术支持体系，在任何时间、地点，以多样化方式为客户提供主动、先进、可信赖的金融服务。以实现服务体系智慧化为目标，利用认知计算、深度计算等技术将“数据”转换为“知识”，嵌入到客户服务、业务处理等经营管理的各个环节。