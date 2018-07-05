银行网点外币储备充足　打破“美元荒”传言-央行两行长力挺人民币反弹

见习记者 商依琳 晨报记者 刘志飞（理财主笔）

近期，人民币汇率出现波动，人民币对美元中间价连续多个交易日下行。7月3日早盘中，离岸、在岸人民币均跌破6.7。同日，中国央行行长易纲、副行长潘功胜接连发声，谈及汇率波动后，A股市场上演V型反转一路拉升，在岸、离岸人民币也开始绝地反击。此前有专家称“人民币将大概率破7”的说法不攻自破。

另外，对于网上流传的“外汇出境限制升级，国内兑换美元现钞难度加大”消息，记者近日走访银行网点后发现：此次汇率波动对正常换汇影响不大。多个银行网点客户经理也都表示，外币储备充足，无需担忧。

央行高层力挺人民币汇率

7月3日上午，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在香港债券通周年高峰论坛上表示，今年以来，人民币汇率弹性增强，在新兴市场经济体的货币中表现较强。中国经济增长基本面良好，经济增长结构质量、效益在不断改善，经济增长的内生动力和经济增长的韧性增强，并且我国国际收支和跨境资金流动基本平衡，外汇储备充足，近些年来积累了丰富的经验和充足的政策工具，我们有基础、有能力、有信心保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

紧接着下午14:09分，中国人民银行行长易纲在官网发布的采访文章中表示，近期外汇市场的波动主要是受美元走强和外部不确定性等因素影响。当前中国经济基本面良好，金融风险总体可控，转型升级加快推进，经济进入高质量发展阶段，国际收支稳定，跨境资本流动大体平衡。多年实践证明，我国实行的以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度行之有效，必须坚持。我们将继续实行稳健中性的货币政策，深化汇率市场化改革，运用已有经验和充足的政策工具，发挥好宏观审慎政策的调节作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

在央行两大行长发声之后，A 股市场午后一路拉升。上证指数从一度跌1.9%到收涨0.41%，收报2786.89点； 创业板指数上涨1.18%，站在1600点上方，上演了V形反转。外汇市场也出现了明显反应，离岸市场的人民币出现较为明显的升值，从日内低位6.73爆拉超过700点回到了6.66左右； 在岸人民币涨破6.65关口，较日内低点6.72涨700点。昨日亚洲交易时段，人民币兑美元继续大幅上涨，截至昨日截稿，离岸人民币上涨至6.6040。

各银行美元换汇限制不一

近期人民币持续贬值对市民换汇需求还是造成了一定程度的影响，拿留学生人群来简单算一笔账：若一年学费加生活费70000美元，以7月3日的汇率计算就需要近47万人民币，与半个月前的汇率对比将近差了10000元人民币。同样的，海淘购物也会因为汇率原因涨价不少。正值暑假出境游高峰，老百姓更是担心美元取现是否会受影响。

据了解，国家外汇管理局早在2007年就对个人外汇实行年度总额管理政策。目前仍为单人单年等值50000美元，没有因为人民币汇率波动产生任何变化。超过年度总额的个人外汇则需要凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明材料（如留学生需提供录取通知书、学费账单等凭证）才能办理。

在这个大前提下，各家银行对于美元取现虽有不同限制，但对于出境旅客来说影响不大。工商银行和建设银行要求单人单日美元取现金额超过5000美元的客户提交资金用途材料（如出境游客户需携带飞机票、签证、酒店预定凭证等）以供审核； 交通银行对于单人单日美元取现金额超过5000美元的客户要求提供海关的进出境旅客行李物品申报单；中国银行、农业银行和招商银行暂未对美元取现金额10000美元以下的客户进行限制。

另外，海关规定：单人可携带不超过等值5000美元（含）的外币现钞出境；携带外币现钞金额在等值5000美元以上至10000美元（含）的，应向外汇指定银行申领《携带证》，海关凭证验放；原则上不得携带超过等值10000美元以上的外币现钞出境，特殊情况的出境人员可以向外汇局申领《携带证》。所以，任何一家银行美元取现金额超过10000美元的都需提供外汇局申领的《携带证》。

小额取现+境外刷卡

小额美元取现更是非常方便快捷，甚至无需提前预约。建设银行单人单次美元取现金额不超过2000美元无需预约，超过等值50000人民币的需要提前2日预约。招商银行和交通银行单人单次美元取现金额不超过5000美元无需预约，即只要网点外币储备充足就可随到随取。当然客户还是应当提前致电网点询问外币储备是否充足，以免当日有其他客户取现后造成资金不足、白跑一趟的情况。

如果小额美元取现无法满足消费需求的，也可以出境后选择刷卡消费或信用卡取现。各家银行信用卡对境外刷卡几乎无限制，信用卡取现金额则一般为该卡额度的50%。