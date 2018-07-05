中国银联发布全球首款手机POS产品

晨报记者刘志飞报道 中国银联近日正式发布全球首款手机POS产品，率先将POS机从一个硬件终端产品转变成一款智能手机上的应用产品。这标志着POS行业已经开始从传统重资产向轻资产时代迈进。

在安全性方面，手机POS依托多种软硬件安全技术进行保障，使刷卡和二维码收单程序均运行在手机内的可信执行环境和安全芯片上，且与外部的交互均基于安全通道完成。此外，手机POS还将依托中国银联智能实时在线风控技术对交易进行实时监控，进一步确保交易的真实性和可靠性。目前，市面上支持银联手机Pay的主流品牌手机均已具备上述安全能力，诸如华为、小米、三星、苹果等，后续只需开通相关POS功能即可陆续上市。

在便捷性方面，通过银联手机POS服务平台，收单机构可以为其拓展的商户在线开通手机收单服务，商户只需在自己的手机上通过主流应用商店完成“手机POS 应用下载”和“在线开通注册”两个简单步骤即可进行银行卡收单和二维码收单；消费者可以使用芯片卡或手机 Pay，与商户的手机POS 进行闪付非接交易；也可以通过二维码方式进行交易，在主扫模式下，消费者用自己的手机扫商户手机POS上安全显示的动态二维码； 在被扫模式下，消费者手机上显示的二维码可以被商户手机POS的安全摄像头扫码。