掌上生活App还信用卡秒杀微信

晨报记者 刘志飞

近日，微信发布公告：自2018年8月1日起，每笔信用卡还款按还款金额的0.1%收费（最低0.1元）。晨报理财版周二已有相关报道。那么，以后用户还信用卡只能被动交手续费？当然不是！目前多家银行的手机银行APP还信用卡都很方便，而且免费。比如使用招商银行掌上生活App，不仅信用卡还款0手续费、1秒到账，还支持他行信用卡还款、理财还款和预约还款功能，每月优惠活动不断，正成为越来越多用户的信用卡还款首选。

记者了解到，目前，掌上生活App不管是还招行信用卡，还是他行信用卡，都不收取任何手续费，还款操作也十分简便。用户只需登陆掌上生活App，在“我的”页面中选择“查账还款”，便可看到自己名下所有账户，如个人消费卡账户、汽车分期账户、e招贷账户等。用户操作还款后，1秒到账，还可实时查询账单，了解最新还款进度。

而且，掌上生活App支持使用工、农、中、建、交等53家银行借记卡向19家银行信用卡还款。

此外，掌上生活App还支持理财账户还款，包括汇添富全额宝和博时现金宝两款产品。目前，这两款产品是不少用户理财还款的首选。

记者注意到，在微信收费的趋势下，令人惊喜的是，掌上生活App还为用户提供丰富的还款福利，月月都有优惠活动，100%有奖。比如7月，掌上生活App还款，最高赢价值10499元的索尼65寸智能电视，首次在掌上生活App还款的用户，还可赢最高999元/8888积分。

针对可能忘记还款的用户，掌上生活App更贴心提供了预约还款和还款提醒功能。用户可自主预约还款日期，并设置多个扣款资金来源，不仅支持招行、他行借记卡，也支持理财账户。预约完成后，系统将在预约日自动帮助用户还款。