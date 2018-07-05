《我不是药神》出品方股价走高-招商基金跻身十大流通股东

见习记者 王禹心 晨报记者 李俊

《我不是药神》 最近口碑爆棚，7月6日全国公映，上周末是该电影点映时间，口碑爆棚。而作为其出品公司之一的北京文化自周一开盘以来，股价较上一周明显上升。据北京文化2018年一季报显示，招商制造业混合A成功跻身其十大流通股东之列。

北京文化作为电影《我不是药神》的出品公司之一，这次也承担着主控宣发的角色。6月29日其股票收盘价格为10.44元，7月2日开盘价为11.48元。截至7月3日下午，北京文化的股票直接被拉至涨停板，收盘价格为12.12元。东方财富Choice数据显示，机构投资者持股数占其流通股比例为40.32%。北京文化2018年一季报显示，招商基金公司旗下招商制造业混合A、招商体育文化休闲股票两只基金分别在其机构投资者之列，共持有北京文化224.51万股股票，占其流通股比列为0.58%。

北京文化2017年年报显示，招商制造业混合A在2017年持有北京文化956200股股票，占其流通股比例为0.24%。2018年第一季报中，招商制造业混合A持股数量为2106957股，较上一年增加了1150757股，占其流通股比例为0.54%，一跃跻身其十大流通股东之列； 而招商体育文化休闲股票持股数量为13.81万股，占其流通股比例为0.04%，据上一年无变化。

对于传媒股未来行情走势，好买基金研究中心总监曾令华对晨报记者表示，截至7月3日，最近一周传媒股走势较强，可能和暑期档、热门剧播出有关。但从指数看，申万影视动漫，目前估值29倍，在行业中是比较高的，看券商未来三年的一致预期，增速在20%左右。相比去年可能有所好转，但受限估值，出现大行情的机会比较少，但不排除个股脉冲行情。

济安金信基金评价中心研究员陈洋也认为，传媒股特别是影视股，近期行情主要受暑期电影市场升温催化影响。

在基金配置方面，文化传媒主题基金是否有配置价值，曾令华认为该主题现在估值略高。从行业来看的话，白酒、银行主题基金的性价比比较高。