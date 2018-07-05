“断直连”统一监管确保资金更安全

见习记者 罗佳明 晨报记者 李俊

上周末，央行下发特急通知，明确要求非银支付机构在2018年6月30日必须把所有网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理。新的支付模式将会给消费者和第三方机构带来巨大的影响。

用户体验无明显感知

“支付宝一直在积极有序地推进接入网联的工作。接入网联后，对用户使用支付宝的体验没有影响”。蚂蚁金服工作人员在采访中向晨报记者表示。“同时方式的转变也不会产生新的手续费。”

对投资者来说，新的支付模式下，支付宝上用银行卡付款消费后，交易类型变成了网联协议支付。新规出台对于用户来说并不会感到明显的变化，只会让用户在第三方支付平台里的钱更加安全。用户最关心的手续费方面，有关专家表示，新的支付模式并不会产生新的手续费，相反会有可能带来线上清算费率的降低。新的支付模式将会促使线上线下的费率趋于统一，随之也将给消费者带来利好，降低消费者的使用成本。

对于第三方支付企业来说接入网联可以很大程度上节约其银行渠道拓展与维护成本投入，第三方支付企业比的不再是谁的银行渠道多、谁的清算成本低，而是谁能为客户提供更多更优的支付场景和体验，可以督促第三方支付企业集中精力拓展场景，优化用户支付体验，回归到支付的本业上来，进一步的为用户带来更好的体验和实惠。

统一监管资金更保险

而中南财经政法大学金融协创中心研究员李虹含告诉记者：在过往的直连模式下，第三方支付机构充当了跨行清算的角色。一方面与银行对接系统重复开发，造成资源浪费，另一方面其交易封闭性强，交易过程的资金和信息不透明，一些支付机构可能用于洗钱或赌博等。这就对于大众的资金造成了潜在的风险。

李虹含认为:断直连的优势在于，让清算的归清算，支付的归支付。断直连控制了金融风险，许多支付机构出现了套现等违法违规业务，央行方面也开出了很多的罚单。

断直连和备付金100%上缴等严监管之下，中小支付公司仍有业务空间。线上线下的商户数量庞大，有足够的市场，严监管是倒逼支付机构去做真实商户的开发、提升支付效率、提供更好地营销服务。断直连只是监管组合拳中的一个环节。

第三方支付行业更健康

“断直连”最早源于去年8月份央行发布的《中国人民银行支付结算司关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》。通知表示，自2018年6月30日起，支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务全部通过网联平台处理。30日，央行正式下发文件，并且要求自2018年7月9日起，按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例，到2019年1月14日实现100%集中交存。这也意味着网络支付行业将迎来巨大的变革，或许是一次大的重新洗牌。但可以预见的是，央行“断直连”将让整个第三方支付行业发展的更好，更有利于用户。