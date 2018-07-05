晨报记者 黄宇龙 本版制图 张继



本届世界杯8强全部产生，乌拉圭、法国、巴西、比利时激战上半区，瑞典、英格兰、俄罗斯、克罗地亚厮杀下半区。从8场八分之一淘汰赛看，对世界杯荣誉有更强欲望的球队显得更有竞争力，已经在过去几年有过荣誉加身或由单个超级球星领衔的队伍，最终都没有突破屏障进入八强。接下来的四分之一淘汰赛，比赛走势也可以用一句话概括：把命运交给欲望、实力和运气。

乌拉圭VS法国7月6日22:00

明星锋线的对决

强势淘汰葡萄牙的乌拉圭是本届整体性最好的球队，卡瓦尼和苏亚雷斯可谓珠联璧合，但现在卡瓦尼的伤势成为他们能否进入四强的重大隐患。2002年世界杯小组赛，乌拉圭活生生拦住了齐达内和他的法国队。

法国队可以算8强中一路过来最顺风顺水的队伍，小组赛未受高强度考验，与阿根廷的4比3真可谓是“个人英雄主义遭遇了自由散漫主义”的杰作，姆巴佩的横空出世，成全他的不过是阿根廷几乎可以算不存在的松散防守体系。乌拉圭小组赛未丢球，打葡萄牙被佩佩头球破门。整体上，乌拉圭的防守可以算是密不透风，法国队本场将遭遇比较大的阻力，但如果卡瓦尼因伤缺席，那乌拉圭跻身四强的机会也就很微弱了。

巴西VS比利时7月7日02:00

提前上演的决战

上半区这场对阵肯定是“票房比赛”。目前的巴西队，内马尔当然是超级球星，但比赛节奏，似乎威廉也有把控权，加上库蒂尼奥的开火权，巴西队就显得比较全面了。唯一的失望是穿着9号球衣的热苏斯表现实在差劲，在几位大哥身边，没有发挥出自己在曼城的水平，这既是经验问题，也是体系问题。

比利时走进8强，这一点都不会让人意外，但3比2击败日本的比赛，得到掌声的却是日本。小组赛的全胜让比利时心态有点飘，心态一飘，手里自然拿不动刀。德布劳内、梅尔滕斯、阿扎尔，三人的发挥离俱乐部水平都有很大的差距，这几天如果好好休息，说不定能给大家一个惊喜。按照排名，世界第二打世界第三，这甚至可以算作本届赛事提前进行的一场决战。

瑞典VS英格兰7月7日22:00

三狮军团有隐患

瑞典击败瑞士的比赛，如果给瑞典配一个说得过去的射手，估计瑞士会被虐得很难看。福斯贝里等人最大的问题是临门一脚，实在太过“生硬”。

英格兰队时隔22年再一次在国际大赛上通过点球决战击败对手，年轻团队给人带来惊喜。但平心而论，如果不是美国裁判把哥伦比亚吹得有点晕，加上对方J罗因伤缺阵，英格兰队恐难过关。整场比赛，英格兰队的中场组织显得非常疲软，边路也被彻底限制。

2002年世界杯，英格兰与瑞典同处一个小组，最终2比2战平，北欧海盗硬扎的打法其实是英格兰很难突破的一个屏障。看迹象，瑞典人很有可能创造1994年美国世界杯那样的黑马奇迹——有蓝衣球迷戏谑地说，瑞典队是代表意大利队来参赛的。

俄罗斯VS克罗地亚7月8日02:00

东道主或将告别

东道主俄罗斯在控球率严重不足的情况下，最终点球决战击败西班牙，闯进8强，有效保护了票房，也创造了新的纪录。不过说实话，从0比3乌拉圭，到1比1西班牙，俄罗斯队在与真正的超级球队比赛时，能力的短板非常突出，技术粗糙，阵型漏洞太大。

克罗地亚的八分之一淘汰赛广受诟病，因为他们与丹麦队踢了一场让人觉得匪夷所思的比赛，克罗地亚人几乎是在用“真的不想赢”的姿态最后通过点球决战赢得了8强门票。论阵容，克罗地亚可以算全明星，世界排名第20打世界排名第70，这场比赛，只要克罗地亚人稍微认真一点，东道主的世界杯之旅就会戛然而止。