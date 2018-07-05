探访俄罗斯“飞地”——加里宁格勒

晨报特派记者 金昊（加里宁格勒7月4日电）

离开熙熙攘攘的俄罗斯首都莫斯科，乘坐两个小时的飞机就可以到达加里宁格勒。这座城市有着与俄罗斯其他10座举办城市完全不同的特殊性——它和美国的阿拉斯加一样，是一块孤悬海外的“飞地”。

若不是加里宁格勒成为了世界杯举办城市，可能很少有人会知道原来拥有世界第一领土面积的俄罗斯，在遥远的波罗的海海边，还有着这样一块远离本土大陆的土地。

加里宁格勒州位于俄罗斯的最西边，南邻波兰，东北部和东部与立陶宛接壤。要想到达这里，需要飞离莫斯科1289公里，飞过白俄罗斯和立陶宛，飞到波罗的海边。与北京的时差也从莫斯科的5小时变成了6小时。

曾经的东普鲁士的一部分

加里宁格勒这片以低矮平原、沼泽和平缓丘陵为主的温润之地，曾经是德意志东普鲁士的一部分，原名哥尼斯堡。1945年，根据《波茨坦协定》，哥尼斯堡被划归给苏联，为纪念逝去的最高苏维埃委员会主席米哈伊尔·加里宁，这里被更名为加里宁格勒。1991年苏联解体后，随着原苏联加盟共和国立陶宛的独立，加里宁格勒成为了与俄本土不相接壤的“飞地”。

经历过战火和重建后，原本存在大量德式建筑的加里宁格勒已经逐渐俄化，但漫步在市中心，还是能看到德意志踪影。其中最有代表性的便是哥尼斯堡大教堂。这座有着百年历史的教堂，不仅是加里宁格勒重要的历史文化古迹，也是一座砖砌的哥特式大教堂。

本届世界杯的举办城市里，不少城市都有极富盛名的教堂。从莫斯科的圣瓦西里大教堂到下诺夫哥罗德的亚历山大·涅夫斯基大教堂，再到萨兰斯克的乌沙科夫大教堂，都是典型的俄罗斯“洋葱头”式东正教教堂。哥尼斯堡大教堂是俄罗斯为数不多的哥特式建筑之一。而德国著名哲学家康德的墓地就位于大教堂东北角，也因此吸引了很多德国游客前来。

在很多与莫斯科无异的长方形规整建筑中，总会不经意露出一两座红色砖墙的德式建筑，再加上世界杯期间前来的各国球迷和因世界杯而来的各国游客，这里恍惚会让你觉得是到了西欧。

“琥珀之城”欢迎各地球迷

走出加里宁格勒机场的到达出口，你便能够迅速知道这座城市的特产是什么。不大的机场大厅里，整整一排的商铺里卖的全是琥珀制品，也难怪这里被称为“俄罗斯琥珀之都”。据悉，这里包揽了全球九成已探明的琥珀矿藏。圣彼得堡叶卡捷琳娜宫里那间金碧辉煌的“琥珀屋”的原料产地就是加里宁格勒。

漫步在加里宁格勒的街头巷尾，随处可见大大小小的琥珀纪念品商店，里面售卖的琥珀首饰、摆件和工艺品琳琅满目，不少游客慕名前来选购。走进路边小商店买瓶水，都可以看到橱窗里摆放的各式琥珀工艺品。

而专门的一座琥珀博物馆也证明了琥珀对于这座城市的意义。世界杯期间，这座馆藏了数千件艺术制品的博物馆也被赋予了足球特色。走到门口，一眼看到的不是琥珀，而是红砖墙上悬挂的贝利、普拉蒂尼、马拉多纳、雅辛等十位世界知名球星的照片。琥珀在俄罗斯别名“太阳石”，人们认为它拥有太阳的光芒和温度，是太阳的象征。如今，加里宁格勒也用自己的光芒和温度欢迎着来自各国的球迷。