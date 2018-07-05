大力神杯见证世界杯赛场的中国首胜-蒙牛·中国少年足球队7比1大胜俄罗斯少年队

晨报记者 金昊

刚刚经历了英格兰与哥伦比亚一战的莫斯科斯巴达克体育场昨天下午又见证了一场精彩的比赛，蒙牛中国少年足球队7比1横扫莫斯科米特沙少年体校足球队。小球员们的精湛球技让在现场担任导师的足坛名宿弗兰和布朗十分惊叹，而原本在决赛时才会亮相的大力神杯也意外现身，与中国小将们分享国际足坛最高荣耀。

中国国歌奏响世界杯赛场

斯巴达克体育场是莫斯科的两座世界杯赛场之一，虽然名气比不上开闭幕式的举办地卢日尼基体育场，但冰岛逼平阿根廷、比利时大胜突尼斯还是让这里成为万众瞩目的焦点。昨天，斯巴达克体育场再次见证不凡时刻——义勇军进行曲的雄壮旋律奏响球场上空，身穿白色球衣的蒙牛·中国少年足球队小将们斗志昂扬、高唱国歌。这些小球员，都是从蒙牛发起的“踢球吧！少年强”选拔活动中脱颖而出的选手。他们前一天在英格兰对哥伦比亚的比赛开哨前，就已经登上这座球场，接受现场球迷的欢呼与掌声。现在，他们将作为真正的球员，代表中国同俄罗斯的少年足球队进行一场友谊赛。

比赛开始后仅3分钟，欧阳嘉鑫的精准推射就攻破了俄罗斯队大门。中国队就此向对方半场展开了一轮接一轮的攻势，令对方难以招架。俄罗斯队虽然针对中国队的高压式打法通过换人进行调整，但显然无法抵挡中国小将的接连攻门。距离全场比赛结束还有15分钟，中国队就已经凭借7粒进球锁定胜利。俄罗斯队在比赛最后关头，还打入了挽回面子的进球，比分最终锁定在7比1。

弗兰断言中国足球大有希望

虽然在赛前就对胜利充满信心，但7比1的比分还是令中国小球员和他们的教练感到惊讶。同样惊叹的还有在现场担任明星导师的乌拉圭前国脚、南非世界杯金球奖得主弗兰和前英格兰铁卫布朗。弗兰表示自己很荣幸能够为中国小将们进行赛前辅导，他的这些小弟子们踢出了一场精彩的比赛，“这些孩子踢得非常棒！”弗兰说，“我去过中国很多次，中国的发展非常快，今天这些孩子们的表现让我看到了中国足球的希望。祝愿他们在未来的比赛中取得更好的成绩！”而布朗表示，“中国的足球一直在快速的发展中，而来自中国的赞助商能够促成今天的比赛，对于两国的少年足球发展来说具有非凡意义，它能够让孩子们更加热爱足球。”

输掉比赛的俄罗斯少年队教练有点沮丧，“我的队员今天没有很好地适应比赛的节奏，当然，中国小球员的表现和他们教练的指挥都非常出色，他们配得上这场胜利！希望这些孩子们能够在足球的路上走得更远，更期待他们未来代表中国和俄罗斯能够在真正的赛场上再次相遇。”

大力神杯照亮少年足球之路

一场大胜让中国小球员们欢呼雀跃，这场比赛虽然只是一场青少年足球友谊赛，但毕竟是“中国队”在世界杯赛场上取得的第一场胜利，值得小伙子们铭记一生。在比赛中上演“帽子戏法”的10号球员张家鸣说，他和队友们都是从全国各地选拔来的，所以此前还没有机会合练，但没想到在比赛中打得非常默契，“能在世界杯赛场上踢球太爽了！俄罗斯队的实力很强，但我们更强。够赢得比赛，主要在于我们非常团结！”

更让孩子们兴奋的是，在蒙牛集团的努力下，国际足坛最高荣誉——大力神杯昨天也亮相斯巴达克体育场，见证了中国足球少年们的出色表现。比赛结束后，中俄两国小将携手与大力神杯合影，为这场友谊赛画上了精彩的句号。

“踢球吧！少年强”活动由世界杯全球官方赞助商蒙牛集团发起，经过层层选拔，从各地足协、足球俱乐部、学校、公益组织、民间组织中选出99位足球小将，本届世界杯期间，他们在8场正式比赛的开场哨吹响之前登上赛场，感受世界杯氛围，展示中国青少年足球良好形象。少年强则国强，少年足球水平的提高，才能助推国家足球运动的振兴事业。蒙牛本次投入近1亿元助力中国足球少年圆梦世界杯，正是希望为更多热爱足球的孩子编织希望。相信这样的举措将促进更多社会力量关注青少年足球，让积极向上的足球文化为中国、为世界注入正能量。