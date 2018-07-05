揭幕纪念改革开放40周年主题系列演出-京剧音乐剧场《我们共同走过》 集结上京几代艺术家

记者 邱俪华

晨报讯 日前，上海京剧院京剧音乐剧场《我们共同走过》在上海音乐厅上演，集结剧院几代艺术工作者，最顶尖阵容展现了上海京剧40年与时代同行、与城市共舞走过的历程，以及艺术实践中留下的深层思考，

2013年，上海京剧院首推“京剧音乐剧场”这一全新的戏曲演出形式，将传统戏曲艺术与传统民族文化、舞台视觉艺术进行大胆融合，旨在立足传统文化的基础上，探索音乐剧场的表现形式。通过艺术探索，达成来源于西方的音乐剧场与扎根于传统的戏曲音乐的“无缝对接”，从而开拓一条传统艺术世界化的新路。

此次音乐剧场《我们共同走过》秉承“以音乐叙事，以情感动人”的宗旨，通过上海京剧院40年来不断涌现的优秀剧目、杰出人才及重要事件，展示大时代背景下，传统戏曲艺术的繁荣发展，整场演出追求“质朴、精致、时尚”的艺术品格，这也是海派京剧和上海文化的艺术特点。演出以小见大，通过一个个经典唱段、一出出动人故事，描绘改革开放40年波澜壮阔的历史画卷，展现戏曲舞台姹紫嫣红的繁荣场景，展示上海文化品牌的迷人风姿，以及上海这座城市作为好戏“源头”和戏剧传播“码头”的积极作用。现场，童祥苓、尚长荣、李炳淑等名家带来各自的经典作品，讲述他们与改革开放40年一同走过的故事，演绎“我们共同走过”这一主题。

据悉，今年下半年，上海京剧院计划在京、沪两地陆续推出纪念改革开放40周年系列主题演出，将“我们共同走过”这一主题贯穿全年。7月31日至8月5日的暑期档，由史依弘、李军、王珮瑜、安平、胡璇、李国静、熊明霞等中生代艺术家领衔的“上京实力派”系列演出将亮相上海大剧院中剧场，京剧名家陈少云及特邀嘉宾张建峰、康万生、舒桐等加盟助阵。9月26日至28日，传承版“尚长荣三部曲”《曹操与杨修》《贞观盛事》《廉吏于成龙》进京展演，于北京长安大戏院连演三晚。“十一黄金周”，海派连台本戏《狸猫换太子》（上、下本）、南派《龙凤呈祥》、新编现代京剧《浴火黎明》、神话京剧《盘丝洞》等品牌大戏将逐一献演人民大舞台，为观众打造彰显海派艺术风格及剧院品牌经典的国庆演出视听盛宴。