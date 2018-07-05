第十四届中国国际动漫游戏博览会今日迎客-“国漫”当道，CCG劲吹传统风

晨报记者 殷茵

今日，第十四届中国国际动漫游戏博览会（CCG EXPO2018）公众板块正式迎客。本届CCG EXPO展区面积达5.5万平方米，吸引了包括天闻角川、bilibili、阅文、腾讯动漫、寿屋、万代等350家国内外展商参展，其中战锤、黑马动漫、Hot Toys等知名企业更是首次亮相。而在一众大牌中，国产动漫表现抢眼，相关元素内容展出占比高达70%，越来越多浸润于本土文化而出的真“国漫”成全场最值得期待的看点。



国漫大玩传统文化

根据2017年网易、爱奇艺等发布的动漫产业大数据显示，中国互联网漫画用户9725万，国漫比日漫更受95后、00后欢迎。作为国漫市场繁荣的见证者，CCG EXPO从多年前美漫、日漫称霸全场，到近年来国漫开始撑起半边天，国漫热度蹿升速度惊人。比起刚起步阶段，故事情节雷同、人物形象过度，今年亮相CCG EXPO的国漫呈现出一番新景象——一大批浸润于中华传统文化的优秀国漫作品颇为惹眼。

腾讯视频的展区内，取材自《山海经》的动画《观海策》开创了国内3D异世探险新巅峰。而新古风国漫《魔道祖师》则与故宫博物院、非物质文化遗产（手艺人）等合作打造精美艺术品，进行品牌联动，让文化活起来。

由绘梦动画创始人李豪凌、导演易小星、新海诚御用CG大师竹内良贵三人联合执导的动画电影《肆式青春》把上海老弄堂搬进展会。展台入口是上海老式石拱门，右侧的老弄堂鲜米粉店，左侧的小小时装店，三个场景分别对应了电影的三个篇章“纤雨初晴”、“一碗乡愁”、“霓裳浮光”。步入其中，成片的砖瓦红墙映入眼帘，精心布置的楼阁小房、青石板路、旧信箱、水泥洗碗池，无不散发着浓郁的海派气息。“纤雨初晴”的导演李豪凌曾表示，自己是受到新海诚《秒速五厘米》的影响，也希望通过温情的故事向大家展示家乡上海。

动漫和文化资源之间融合也引发了业内关注，昨天下午，本届CCG主论坛上，故宫博物院、上海博物馆、中央美院、腾讯动漫与腾讯视频等代表聚集一堂，共同探寻传统文化现代表达的路径。

大牌云集限定抢手

每年CCG EXPO当然还少不了买买买。Goodsmile的雪未来、东亚重工的合成人间战损1/12限定版、Hot Toys的复仇者联盟3迷你珍藏人偶等国际知名手办模型限定品，成为动漫收藏爱好者追捧的热点。而迪士尼、bilibili、腾讯视频、阅文、腾讯动漫、寿屋、万代等连续多年参展的海内外行业领军企业也积蓄了年度性重磅内容。万代展台处，首次在国内亮相的艾克斯奥特曼大型半身像吸睛无数。

大牌展商云集的CCG EXPO同样也不乏明星及精彩活动。漫界明星方面，安济知佳&宫胁诗音中国粉丝见面会、《博多豚骨拉面》 作者木崎千秋签名会、Al-phamax x Tony2018新作发布会轮番登场，为《全职高手》叶修配音的阿杰、为《一人之下》冯宝宝配音的小连杀、《西行纪》的配音演员吴磊、夏磊等明星声优也纷纷亮相。而生如夏花COSPLAY全国精英赛、花YOUNG年华宅舞大赛、国士无双、群音会之声配大赛等百余场活动也将在展期内轮番上演。

此外，CCG EXPO 2018现场设有“一带一路”展区，以吸引更多国家参与到国际文化交流的进程中来。第五届新生力量动漫游戏原创大赛获奖作品也有独立展区，一展当下原创新生力量。以艺术家廊以及潮玩展区作为新看点的CCG MAX将于7月7日、8日拉开大幕。