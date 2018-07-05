谍战戏《面具》将播 祖峰侯勇斗智斗勇

晨报记者曾索狄报道 沉睡十年的特工突然被唤醒后，如何面对原本平静的生活和惊险的谍报工作？在北京卫视明天开播的40集年代大戏《面具》中，祖峰扮演的潜伏特工就面对这样的生死抉择，侯勇扮演的丁战国将与之展开一场不断反转的“猫鼠游戏”。

《面具》 讲述了一个潜伏特工弃暗投明的故事：在哈尔滨潜伏十年的国民党特工李春秋于年关前夕被上级突然唤醒，要求他执行“黑虎计划”。已过上幸福平凡生活的李春秋落入内外交困的窘境。经过一系列惊心动魄的斗智斗勇，李春秋最终看清了特务机关的血腥残酷，弃暗投明，求得了内心的安宁和平静。编剧王小枪表示，《面具》用精简的40集篇幅，讲述了一个月内所发生的惊险故事，同时以主人公李春秋为核心，向外伸展了爱情线、家庭线、兄弟线等多条错综复杂的故事线。

除了祖峰之外，侯勇扮演的身份复杂的丁战国也非常有戏。侯勇透露，丁战国与李春秋有一场“追逐大战”，在怀疑、释然、再怀疑的反复中，两人走向了完全不同的道路。“如果李春秋是老鼠，丁战国就是猫，这是前期。但随着案情推动，大家会觉得有点不对劲，感觉每个人物都有点问题。这部戏好玩的点就在人物设置，隔几集就有一个反转，无论是李春秋还是丁战国。”