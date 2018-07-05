《我不是药神》点映三天票房破亿，提档至今日上映-现实笔触下，小人物闪耀着人性之光

晨报记者 陆乙尔

“去看电影的时候千万记得带纸巾”“前半段笑哭，后半段是真的哭了”……这几天，在全国超前点映的《我不是药神》成了刷爆朋友圈的口碑之作。努力突破国产影片类型，在欢乐幽默基调中加入深刻现实意义，许多观众为这个因“药”而展开的小人物成长故事而感动。

截至昨晚，仅点映票房已经突破1亿元，口碑更是持续发酵，各大票务平台上的评分均超过9分，一向严格的豆瓣网友们也大多给出了4星以上的评价，豆瓣评分也达到9分，在一众上映影片中遥遥领先。随着喜报频传，片方也在昨日公布，影片提档一天，今天起观众就能走进影院观看了。

故事

小人物逆袭，笑对苦难

故事讲述了一位不速之客的意外到访打破了神油店老板程勇（徐峥饰）的平凡人生，他从一个交不起房租的男性保健品商贩，一跃成为印度仿制药“格列宁”的独家代理商。收获巨额利润后他的生活发生了巨大变化，不仅被病患们冠以“药神”的称号，一场关于救 赎 的拉锯战也在波涛暗涌中慢慢展开……

该片是宁浩、徐峥继《疯狂的石头》《疯狂的赛车》《无人区》《心花路放》后的五度合作，两人共同担任监制，导演是“坏猴子72变电影计划”的新人文牧野。这三位主创有着共同的创作理念：在保留类型片喜剧性的基础上，以本土题材、本土制作的方式和现实的笔触来展现小人物逆袭的传奇，带给观众努力生活的正能量。

如今，担任监制兼主演的徐峥看到成片上映，感触良多：“这个电影在中国出现是一件特别高兴的事情。小人物的转变也散发着人性之光，我希望能够让大家看到我们时代的进步。”

同时，该片也是导演兼编剧文牧野的第一部长片电影，但令人意外的是，该片无论是故事还是技术上的完成度都已经接近成熟导演的水平。

片中，一位位白血病患者虽境遇悲苦，但他们乐观生活、互帮互助的坚韧与正能量令人动容。文牧野说：“我觉得这是一个在外形上非常华丽，充满了乐趣和刺激的电影，但内核讲的就是人性，让人感觉到力量。无论何时都要微笑面对生活中所有的苦难，这是我创作时最大的感受，一定要乐观、正面。”

角色

有尊严有温度的人性光芒

片中，一句病患老奶奶的深切诘问“你能保证一辈子不生病吗”，引起很多观众的共鸣。从一开始只想代理药品赚钱到冒着牢狱之灾赔本风险也要帮病友们买药的程勇，性格刚毅正直外冷内热、最后做出艰难决定的警察曹斌，把卖药点子带给程勇的吕受益，为女儿治病不惜委身风尘的单亲妈妈刘思慧，一言不发但重情重义的农村少年彭浩……在近两小时笑泪与共的观影体验里，大家与这些有血有肉的角色们一起成长。

片中让人印象最深刻的无疑是王传君扮演的白血病人吕受益，从最初对求生机会的小心翼翼与狡黠，到赢得生机后对家庭的珍惜，以及最后绝望时的痛苦，每一幕都令人揪心。王传君透露，他在片中演白血病人如此真实，也是因为家里有久病在床的亲人，因此对于病人的心态更能把握好，“有时候病人其实很乐观的”。

这是一个小人物群像的故事，观众们看到了他们身上闪烁着的光芒，更看到了时代的进步。有网友评价：“这是一部真正有尊严有温度的电影，从导演到演员都流露出创作上的成熟和自信。影片在保证足够娱乐观赏性的同时，关注着医药问题的社会意义，法理与人情在人性的善意中升华。”

意义

找好现实题材表达的平衡点

围绕着《我不是药神》 的热议，影片对于医疗体制、医药销售等话题的深入探讨与展现，在国产电影中是有突破的。

片中，徐峥所饰角色程勇的原型叫陆勇，本身也是一名慢粒白血病患者。和剧情一样，他是一家针织品企业的小老板，但同样面临着高昂药价所带来的经济压力。当年，陆勇发现印度仿制版的格列卫价格仅卖4000元，而正版的瑞士诺华药品高达2.35万元一盒，他就在网上贩卖低价购得的仿制版格列卫，并把药推荐给其他病友。在支付和交易过程中，陆勇的借记卡出现问题，继而因涉嫌信用卡管理和销售假药被起诉。

与现实不一样的是，影片编剧做了适当的艺术化处理，尤其使主角程勇的个人成长更为完整，“在看到受难者所经历的苦痛后，其人性善良的一面被激活，凭借一己之力去试图完成对他人和自我的救赎”，这样的结局也更加符合大部分观众的价值观。

病人的生存困境，药贩子的道德困境……这些现实中普通人有可能面临的困境，导演都巧妙地化用在了影片里。正如主创所希望的，类型片外壳包裹本土现实题材，可以说该片在电影商业价值和艺术价值、题材突破与艺术创作上找到了表达的平衡点。