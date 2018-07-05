中日三大导演共谱《肆式青春》

晨报记者陆乙尔报道 由李豪凌、易小星、竹内良贵三位导演联手执导，并由《你的名字。》制作公司CoMix Wave Films首次承制的国产长篇动画《肆式青春》将于8月4日起在全国艺联专线上映。

绘梦动画创始人李豪凌是《肆式青春》上海篇的导演，还是整部作品的总制片，此次他主导了这部由中日三大导演共同执导的国产长篇动画企划。李豪凌表示，让三个不同的导演一起执导，是希望通过不同的拍摄手法甚至立意，用多元化的视角来讲述一代人的青春经历。

凭《报告老板》《万万没想到》等喜剧颇受欢迎的导演易小星，此番首次执导青春文艺风格长篇动画，让许多影迷颇感意外。由他执导的片段以他的出身地湖南和奋斗的北京为舞台，讲述北漂青年回忆成长中关于美食以及与身处故乡的祖母之间的故事。故事根据易小星自身的北漂经历改编。

《肆式青春》 日本导演竹内良贵的名字可能有些陌生，但提起他参与CG制作的作品《秒速五厘米》《你的名字。》，相信影迷们都不算陌生。作为新海诚御用CG 大师的竹内良贵，首次尝试用

“新海诚”式的美术品质描绘

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