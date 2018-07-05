2018“职业小达人”中小学生暑期职业体验活动劲爆开启-360行都有啥？ 让孩子“穿越”遇见未来的自己

晨报记者 杨虹 吴婉莹

面对“长大后你想做什么”的问题，与我们小时候回答“医生、科学家、公务员”等岗位不同，如今的孩子们会给出五花八门的答案，这其中，有为数不少的孩子选择了“网红”。其实，孩子由于缺乏相应的职业启蒙，对360行了解较少才导致为数不少的孩子选择了表面上“光鲜”的网红、明星等职业。

上海市教委自2014年起举办了“上海市学生职业体验日”活动，让每一位学生通过了解职业教育、体验职业乐趣、展望职业前景、树立职业理想，提高创新精神、实践能力等综合素质，几年来成效卓著。7月1日，由上海市教委教育技术装备中心及22所上海中职校联合举办的“职业小达人”中小学生暑期职业体验活动再度来袭，装备中心与《新闻晨报》合办的“暑期职业小达人”评选活动也同步进行。令几万名中小学生“挤破头”的职业体验活动，不了解一下吗？

■职业体验将成“必修课”，体验项目“直指”新中考综合素质

近年来，为深化考试招生综合改革，上海初中主动适应中考新政，为每一个学生终身发展服务，关注初中学生社会考察、探究学习、职业体验等综合实践活动的情况记录，引导学生把课程学习内容与真实生活情境相结合，提高自身综合素质。

为进一步破除唯分数论，促进学生全面发展，提高学生问题解决能力和实践创新素养，上海新中考采用“一依据、一结合”（依据初中学业水平考试，结合初中学生综合素质评价）为主要制度架构。在《上海市进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》 中提出，将综合素质评价结果作为初中学生毕业的必要条件，并与高中阶段学校综合考查结果相结合，作为高中阶段学校自主招生和市实验性示范性高中名额分配综合评价录取的重要依据。其实，早在几年前，上海市很多区域和学校已依托社会资源，通过各种活动帮助学生发现和培养兴趣，初步认识职业。如：闵行区建立长效合作机制，打造具有闵行特色的“职业体验日”和暑期“职业小达人”活动。很多学校也将“职业体验”纳入校本课程，借助普职渗透，实施职业预备教育。

而随着上海职业体验活动的深入开展，“职业小达人”中小学生暑期职业体验活动也成为丰富上海中小学生职业体验，促进职业教育与普通教育沟通、协调发展，搭建职业体验多元学习与互动平台中不可或缺的一部分。据了解，2018年暑期职业体验活动，将由全市22所中职校，为超过2万名中小学生提供100余项职业体验活动。

在市教委教育技术装备中心党总支书记、副主任周齐佩看来，这些活动最大的特点就是基于中职校专业特色，系统性强，而且注重学生兴趣、年龄特点及认知的客观规律，体验内容“直指”学生综合素养，力图让体验者“学有所得”。如：上海市航空服务学校和上海港湾学校分别推出了极富航空、航海特色的“空乘服务体验”、“飞机驾驶及观摩体验”、“杰克船长漂流记”等活动，为“小达人”撩起航空业、航海业的“神秘面纱”；上海市第二轻工业学校则依托自身“服装展示与礼仪”及“美容美体”的优势专业，邀请“小达人”到校体验“时尚创意Salad设计”，发挥自身的创新精神；上海市曹杨职业技术学校、上海信息技术学校更是“集结”了极受体验者欢迎的食品制作类、电子小产品制作类项目，让孩子们通过自制产品，提升动手能力和独立解决问题的能力； 而上海市逸夫职业技术学校则开设了3个极富中华传统文化色彩的文创类项目——香囊制作、老上海创意画和衍纸胸针制作，真正做到了坚持职业体验活动与民族传承文化相结合，体验者在活动中必将亲历创意与实践的“碰撞”。

“获取书本上的知识，对于孩子的成长来说是不完整的，家长应该给予孩子更多的实践机会，让他们了解社会的方方面面。而暑期职业体验的内容贴合上海经济社会发展、注重学生兴趣和认知发展规律，孩子通过实践，既锻炼了人际沟通、团队合作、创新能力等综合素质，又能与来自全市各个学校的学生进行交流，互相取长补短。”周书记解释道。

■迈好职业生涯“第一公里”，职业体验中心架起“普职沟通”桥梁

“中小学生职业体验”活动由首届的三日活动，发展为现今4-5月的“教博会体验活动”、“学校职业体验活动”及7-8月的“暑期职业体验”活动，经过了5年的时间。参加的中职校越来越多，其在职业体验课程设计与实施、活动组织与开展、学生管理与家长服务等方面已经积累了丰富的经验，不仅吸引了众多中小学生前来体验，社会各界也对中职校师生的精神风貌、职业能力赞不绝口。

当“职业体验日”走向“职业体验”时，规范化、标准化、制度化管理也成为重要环节，周书记强调道。为此，上海市商贸旅游学校于2016年成立了“中小学生职业体验中心”，专司职业体验工作；充分利用本校开放实训中心的资源，开展“暑期职业小达人”活动；构建打造了44门课程的职业体验综合课程体系。每周的固定时间里，总能在职业体验中心看到曹光彪小学、格致初级中学等多所黄浦区中小学学生的“身影”，他们在中心里“享受”着个性化、订单式的职业体验。

“过去的普职融合、普职渗透，一直没有找到很好的载体。而通过职业体验，中职校打开校门，基础教育阶段的学校就可以利用这样一个优质资源，与职业学校一起开发更具有针对性的职业体验课程。”周书记认为，职业体验中心这种以“体验式教育”为主线，“背靠”职业学校和开放实训中心，面向普通学校中小学生的“普职沟通”推进模式，将普教与职教进行了充分融合，极大提升了“普职沟通”的效果。也因此，今年四月，“黄浦区中小学生职业体验学习中心”在上海市商贸旅游学校正式挂牌，其将成为黄浦区中小学生职业启蒙、科技探索、非遗传承、创新发展的综合实践基地。

据了解，职业体验中心的统一规划建设，既可在现有投入规模中发挥各职业学校的专业优势，又能保证活动内容的多样性、全面性和特色性。据周书记透露，从市教委层面来说，希望以后市内所有初中学校把“职业体验”作为整个初中学习阶段必须完成的教学任务之一。“市级的职业体验中心在未来将会在软硬件两个层面为深化‘职业体验’及‘普教融通’提供重要支撑。”

■彰显职教内涵特色，体验项目“抢鲜”看

从历年来参加职业体验的人数来看，上海职业教育开始在“墙外”香起来，这是将“职业性”与“体验性”融合的结果。体验项目并不只是简单的模拟和操作，而是发挥学生想象力，通过一种尝试和探索，引发学生的创意热情和兴趣。

特色1：科技感十足

许多学校立足专业特色，结合目前最火的“人工智能、AR\VR”等科学技术，开发出新鲜感十足的科技类体验项目，如：上海港湾学校的VR之王，上海市商贸旅游学校的乐高机器人，上海信息技术学校的小小工程师与人工智能，上海市贸易学校的机器人，上海市西南工程学校的消防逃生体验（VR），上海市电子工业学校的机器人小创客，上海市大众工业学校的“机器人”制作等。让学生们在沉浸式体验中，走进新科技，点燃对未来的创意和热情。

特色2：体验项目课程化

通过浏览“暑期职业体验”活动项目，我们发现今年体验活动都是职业学校专业教学和人才培养理念的生动写照。据了解，职业学校每年都会根据学校专业背景、行业发展动态、学生兴趣和认知发展规律，调整“职业体验”的内容，开发职业体验类课程，每一个项目，都会穿插讲解专业的知识点和原理。如：上海市医药学校的3D打印与制药设备，上海市商贸旅游学校的我是CEO等。由于体验内容生动形象又有意义，同个项目也赢得了众多“回头客”。

特色3：微游学夏令营

针对学生在暑期业余时间较多的特点，中职校已连续三年设立了“职业体验微游学夏令营”。它们多以一至两天为周期，项目内容的系统性更强。学生们通过“理论知识学习——亲身实践——验证理论”的方式，既能获得生动的体验，又能学到相应行业的最新技术。如：上海市医药学校的口服液诞生记、爱莲说，上海市商贸旅游学校的影视制作初体验夏令营，上海市贸易学校的亲子微游学夏令营，都在今年进行了“升级”，除了充分利用中职校的专业资源，还与多个校企合作方共同开发了更适合中小学生的内容，进一步拓展活动的趣味性、专业性及系统性。不仅对小学生起到职业启蒙的作用，同时也有利于初中及高中学生进行深入的研究。

想知道今年的微游学夏令营有哪些新“玩法”吗？请持续关注《新闻晨报》“上海教育”专题的系列报道。



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