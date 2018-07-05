马来西亚前总理纳吉布被控“四宗罪”-纳吉布称调查和指控有“政治动机”，指认现任总理马哈蒂尔搞“政治报复”

张旌（新华社专特稿）

马来西亚前总理纳吉布·拉扎克因涉嫌卷入“一个马来西亚发展公司”（一马公司）案件，4日上午受到贪腐、背信罪等4项罪名指控。他成为马来西亚首名接受司法审理的前总理。

纳吉布拒绝认罪，否认违法。

受贪腐、背信罪等指控

纳吉布3日下午在位于首都吉隆坡的家中被捕，一整夜在普特拉贾亚的马来西亚反腐败委员会总部度过。

马来西亚国家新闻社4日早晨报道，押送纳吉布的车队早高峰时段从普特拉贾亚出发，缓慢驶向吉隆坡一家法院。上午8时20分左右，在媒体记者和人群包围中，大约20名警察护送下，纳吉布走进法庭。

纳吉布穿深色西装，系红色领带，面露倦容。他所属的前执政党马来民族统一机构（巫统）一些成员举着支持纳吉布的标语，高喊口号。

马来西亚新任总检察长汤米·托马斯在法庭宣读，纳吉布受到4项罪名指控，包括3项背信罪和1项贪腐罪。

这些罪名与一马公司原下属企业SRC国际相关。马来西亚反腐败委员会先前两次传唤纳吉布，要求他解释个人银行账户中为何有一笔从SRC国际账户汇入的4200万林吉特（约合6878万元人民币）款项。

SRC国际2011年组建，是纳吉布政府为管理能源领域海外投资设立。SRC国际曾隶属一马公司，2012年划归马来西亚财政部直接管理。

纳吉布所涉4项罪名中，每项一旦成立可判最多20年监禁。另外，如果贪腐罪名成立，他将面临不低于涉案款项5倍的罚款。

当天中午，法院同意纳吉布缴纳100万林吉特（164万元人民币）保释金。纳吉布上交公务和私人护照。

纳吉布：指控不完全属实

纳吉布现年64岁，2009年出任总理后设立国家投资基金一马公司，主要目的是发展经济。一马公司带有公营性质，资金来自马来西亚纳税人。这家投资机构几年前曝出资金去向不明，纳吉布等多名政府官员涉嫌侵吞公款。

路透社报道，SRC国际所涉的那笔款项仅是一马公司遭挪用资金的“冰山一角”。按美国司法部的说法，挪用资金总计超过45亿美元（298亿元人民币）。

马来西亚调查人员选择SRC 国际为一马公司案的调查切入点，缘由是这家分支机构所有可疑交易均与马来西亚国内实体相关。而一马公司其他分支机构的可疑交易则经由外国银行和企业。

纳吉布3日下午被捕后，他的政治阵营发表声明，怒斥对纳吉布的调查和指控有“政治动机”，指认现任总理马哈蒂尔·穆罕默德搞“政治报复”。

马哈蒂尔下周将迎来93岁生日，曾被视为纳吉布的“政治导师”。一马公司资金遭挪用消息传出后，马哈蒂尔指责纳吉布贪腐，要求后者下台，两人走向决裂。

纳吉布被捕后，他的盟友通过社交媒体“推特”发布一段事先录制的视频。纳吉布在视频中坦言，他不完美，但针对他和家人的指控不完全属实。