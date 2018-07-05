王健林夫妻是否是一致行动人？万达电影万达影视为何二次重组？-37问，深交所质疑万达“左手倒右手”

晨报记者 林劲榆

7月4日距离万达电影此轮重组停牌正好一年，上周，万达电影发布了重大重组方案，万达电影的整合进入关键阶段。

针对此次重大重组，深交所昨天发出重组问询函，37问万达电影增发问题，要求说明此次重组与两年前的重组有何差别，交易三方是否构成一致行动人等。

37问万达电影重组方案

深交所在问询函称，万达电影需对此次重组方案与2016年5月13 日披露的重组方案进行对比，补充说明并披露两次方案的主要差异。需补充披露交易方案安排万达投资获得全部现金对价的背景、目的及合理性以及资金来源、具体安排等。

要求对重组业绩补偿承诺部分的合规性及可行性做出披露；说明交易三方之间是否构成一致行动人，独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。对于本次交易对方存在多家有限合伙企业，相关企业的具体情况做出披露。

要求结合万达影视历史业绩情况，最近三年业务发展和经营业绩情况，国家政策及行业发展情况等，补充披露最近三年股权变动及增资价格与本次交易价格之间是否存在差异及其合理性。

对于万达影视及其子公司存在被许可使用专利情况，要求披露其内容及实际情况。

针对万达影视及其子公司存在部分业务资质已经到期或将在未来三年到期的情况，要求说明主要业务资质续期进展、到期后能否申请展期、是否对公司的实际经营产生实质性影响，续期是否存在法律障碍及应对措施。

另外，问询函还要求，对税收情况、核心人员稳定性、网络游戏上线运营的审批情况、万达影视账面商誉、对万达影视报告期内的业绩真实性进行核查、交易对手实际控制人、与万达集团签署的《投资协议》、业绩承诺及对赌的具体情况、客户和前五大供应商发生较大变化、主营业务中包含艺人经纪服务业务、会计处理的合规性、相关影视制作进度、游戏业务具体情况、互爱互动具体情况等做出披露。

万达电影估值已经大降

万达电影在停牌近一年后，6月25日晚公布了新的重组方案，拟通过支付现金和发行股份方式，向万达投资等21名交易方购买其持有的万达影视96.83%股权，交易作价116.19亿元。

这是在去年5月原万达院线更名为万达电影，7月为“影视类资产收购事项”而停牌之后，万达电影所公布的第一份重组方案，而这也印证了去年万达电影年报中草拟的将万达影视并入上市体系的规划。

交易前，万达电影主要从事院线方面的业务，而在收购万达影视之后，业务将扩展至电影和电视剧的投资、制作以及网络游戏的运营和发行领域，实现公司业务的转型。

这是两年前万达电影首次公布对万达影视的重组方案之后，时隔两年第二次对其进行的并购作价，只是和两年前372亿元的估值相比，此次万达影视的估值仅为120亿元。即使是考虑了剔除传奇影业的资产因素，此次估值也有所缩水。参考泛海控股2016年初的公告（以10.58亿元收购万达影视6.61%的股权），可以推算出当时万达影视的估值160亿。而这次收购的资产包中增加了新媒诚品（估值10亿）和互爱互动（估值2.59亿），整体估值反而降至120亿。

此次收购，万达投资承诺万达影视2018年度、2019年度、2020 年度承诺净利润数分别不低于8.88亿元、10.69 亿元、12.71 亿元。