半年报业绩预告修正公告来袭-多数公司报喜 农业股提振乏力

记者 曹西京

晨报讯 上半年已经结束，尽管半年报尚未登场，但这几天“精准”的业绩预告不断，在多数公司报喜的同时，也有公司是少数派，下调半年报业绩。7月4日中报业绩预告“大变脸”的正邦科技股价大跌5.3%，而7月3日晚双双披露中报业绩预增公告的安阳钢铁和华菱钢铁股价大涨并带动钢铁板块反弹。因此，进入半年报季节，业绩预告修正公司值得特别关注。

从近期业绩预告修正公告看，农业股仍低迷。正邦科技3日晚间就发布2018年半年度业绩预告修正公告，预计上半年亏损1.6亿元-2亿元，较去年同期盈利2.75亿元大幅下降。此前公司预计上半年净利润为8000万元-1.4亿元。正邦科技表示，此次业绩修正的主要原因是二季度生猪市场销售价格反弹未及预期，养殖板块亏损高于预期，以及饲料板块调整市场销售策略，盈利水平也比此前预计的要低。

而早在6月20日，众兴菌业就下修了半年度业绩预告，预计公司上半年净利润同比下降40%-60%，为2553.74万-3830.6万元；公司2018年一季报中预测上半年净利润超7000万元，两者相差了至少3000万元。对此，众兴菌业解释称，是因公司第二季度金针菇销售均价出现不可预见的低迷。

由此看来，生猪养殖上半年利润下滑。饲料工业协会监测数据显示，上半年饲料总量同比小幅下滑，其中猪料1-5 月环比下滑25%，禽料环比增加20%，水产料环比增加近300%。因饲料公司基本涉足养猪业务，上半年利润受生猪养殖亏损的影响也较大，投资者需留意。

东方财富Choice数据显示，截至7月4日，沪深两市共有31家公司发布两次中期业绩预告，其中向上修正的较多。比如安阳钢半年报净利润预增30倍，公司称“上半年，随着国家供给侧结构性改革去产能的深入推进，钢铁行业供需总体平衡、效益稳定提高、结构不断优化，运行质量持续向好。”华菱钢铁也预计上半年净利达33.8亿元至35.8亿元，同比增长253%-274%，再创半年度历史最好业绩。

此外，不少公司业绩上调还得益于汇率变动。海普瑞预计2018年1-6月归属上市公司股东的净利润2亿至2.30亿元，同比变动2584.53%至2987.21%，原因之一就因为第二季度人民币汇率变动带来汇兑收益，导致公司2018年上半年业绩上升幅度超出预期。