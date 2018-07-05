10位全球人工智能顶尖科学家9月聚沪-世界人工智能大会9月举行　呈现七大“AI+”主题式体验

晨报记者 潘文



昨日，记者从上海市政府新闻办举行的新闻发布会上获悉，2018世界人工智能大会将于今年9月17至19日在上海举办。大会将以“人工智能赋能新时代”为主题，以“高端化、国际化、专业化、市场化”为办会方针，分论坛峰会、特色活动、展示应用、创新大赛四大版块，重点突出“产学研用投”相结合的办会方式。

目前，大会的各项准备工作正在紧锣密鼓地筹备当中。



打造人工智能发展高地

人工智能是引领未来的战略性技术，已在世界范围形成共识，这是一个全人类认识自我、挑战自我的共同话题。中国已成为人工智能发展大国，但在基础理论、核心算法、关键设备、高端芯片等重大原创成果，以及龙头企业、尖端人才，包括政策法规、标准体系等方面，仍存在差距和短板。这些差距和短板，有些是全世界发展面临的共同瓶颈，有些是自身发展中的阶段性不足。

据介绍，2018世界人工智能大会将着重与世界各地、社会各方共同探讨：如何抓住中国深化供给侧结构性改革，提升实体经济能级的重大机遇，推进AI赋能产业合作；如何进一步开放中国消费升级的巨大市场，创造丰富应用场景，满足人民群众的美好生活需求；如何深化中外合作、政企合作、院企合作，共享新思想、新理论、新技术、新观点，携手开创面向未来的智能世界。同时，大会将搭建多方对话、合作交流的平台，为全世界有志于为人类未来智能作出贡献、提供方案的思想家、科学家、企业家、投资家提供精彩舞台。

上海市副市长吴清表示，上海将借助承办大会的契机，落实全球科创中心建设战略任务和《本市推动新一代人工智能发展的实施意见》，不断完善创新生态，努力在人工智能应用领域形成全国示范，构建以应用驱动、科技引领、产业协同、生态培育、人才集聚为特征的新一代人工智能发展体系，代表国家率先打造人工智能发展高地。未来2-3年，上海将推动形成千亿级的核心产业规模、建立千亿级的产业基金、开放TB级的公共数据集，建成10个公共创新平台、打造6个创新应用示范区、形成60个深度应用场景。

8月或开启观众报名通道

在国家相关部委、机构的指导下，大会总体方案已基本成型，由市经济信息化委和徐汇区政府牵头组织的大会网站（www.wa-ic2018.com）、微信公众号（世界人工智能大会）和专用APP均已上线，国内外重要嘉宾邀请、主会场周边基础设施保障持续推进，预计8月中下旬开启记者注册和观众报名通道。

2018世界人工智能大会将在上海徐汇西岸举行。徐汇区区长方世忠介绍说，此次大会将在最开放、最绿色的生态空间里搭建最现代的场馆设施，展现最尖端的科技，多个论坛、展会和体验将在西岸艺术中心、龙美术馆、余德耀美术馆、油罐艺术公园等国际一流的艺术场馆举行，让参观者充分领略艺术人文和科技融合之美。同时建设10万平方米的未来公园（AI PARK），设立AI+的应用体验区，打造人工智能的实验场和首发地。

党的十九大报告明确要求，互联网、大数据、人工智能要和实体经济深度融合，成为中国现代化经济体系建设的重要基石。国家工信部科技司副司长王卫明在会上表示，人工智能产业内涵丰富，需要多个部门，也需要部、省、市协同推进。发展人工智能要进一步推进政策落地，根据各个地方的产业发展情况来安排部署发展相关的产业。上海在智能网联汽车、医疗影像诊断、智能传感器、智能制造、资源训练库等方面有很好的基础，要加快落地和配套。进一步加大支持力度，通过地方的资金、项目引导，进一步对人工智能领域加大投入力度，并且鼓励传统产业探索人工智能的融合应用，打造优势产业集群，支持实体经济发展。

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产业方面 大会开幕式将邀请国内外部分政要、学界泰斗和行业龙头企业代表，就全球人工智能发展趋势和对经济社会的宏观影响作演讲致辞。全体会议，将从技术、经济、社会三个层面对重点议题进行深入研讨。全球20余位行业龙头企业CEO、百家代表性科技企业参会，海外嘉宾比例超过50%。大会期间，还将举办近20场主题论坛和峰会，对脑机融合、群体智能、智能芯片、智能驾驶等发展现状、趋势、热点开展热烈讨论，并由Gartner咨询公司、中国信通院等国内外权威研究机构发布最新行业趋势报告。

学界方面 将有30所国内外知名高校参会。为推进青年人才培养和创新创业，大会面向全球人工智能领域在校师生、个人开发者及团队举办“2018世界人工智能创新大赛”。大赛已于6月13日先期启动，将在9月大会期间颁奖并进行路演展示，并最终由学术界和企业界高层次专家评选出“SAIL”（Shanghai AI Leader，上海人工智能引领者）大奖。

科研方面 大会得到了中国科学院、中国工程院的大力支持。10位全球人工智能顶尖科学家——包括图灵奖获得者，50位中外院士、百位青年领军专家到会，深入讨论基础算法、国际协作、未来应用等前沿话题。大会期间还将开展高端学术圈座谈、MIT TR35中外顶级青年科学家互动等系列特色活动，最权威的观点和共识将在此发声。

应用方面 会场集中打造一批集成式、多样化、区域性的AI浸入式体验，将成为大会亮点。主会场及周边AI PARK、油罐艺术区，将集中呈现AI+交通、健康、教育、零售、服务、智造、金融等七大“AI+”主题式体验、近百个应用场景；整个西岸滨江地区，包括西岸艺术馆、龙美术馆、余德耀美术馆等依托工业遗迹改造的艺术文化空间，将首发国内外知名AI企业充满想象力的AI新科技。

创投方面 开幕式当天，将进行一系列政策发布和重要合作项目签约。创新大赛优胜团队将获得投资基金、孵化基地、政策辅导等多方支持。同时，还将联合投资机构举办AI投融资主题论坛，开展独角兽企业和优秀创新团队路演，进一步营造人工智能引领创新创业的浓郁氛围。