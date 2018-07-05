水陆两栖运动飞机“风翎号”在沪首飞-设计研发中拥有多项突破创新　标志着上海通航制造业实现新突破

晨报首席记者 李芹

昨天上午10时，“风翎号”水陆两栖轻型运动飞机在浦东滴水湖首飞成功，这标志着上海通航制造业实现了新的突破。

拥有自主知识产权

据上海临港管委会介绍，“风翎号”是一款极具特色的全碳纤维复合材料水陆两栖轻型运动飞机，也是我国首架自主知识产权由中国民航局审定适航TC和PC的精品轻型运动飞行器，曾获上海国际工业博览会优秀工业设计奖等众多奖项。“目前‘风翎号’飞机已经获得全球75架订单，等到时机成熟，将会推出观光旅游。”

“风翎号”飞机是由上海奥科赛公司独立研发制造，设计研制中拥有多项突破创新，在符合美国联邦航空局FAA定义的ASTM轻型运动飞机标准的基础上，创新性的应用了视觉定位整机总装架、炭纤维模具合成整体成型工艺等技术。在气动、水动布局融合了高效的艇身式浮筒机身，T型高置水平尾翼防止水上起降时水流干扰，大幅度降低了水上飞机发动机的重心布局提高了飞机纵轴安定性，全数字化通讯、显示的传感器和显示屏。通过大量的理论计算和试验验证，团队用了近十年的时间拥有了整套的复合材料飞行器的设计理论和加工工艺，而复合材料飞行器也是目前通航飞机最为主流的发展方向。

“风翎号”飞机的研发一直遵从美国联邦航空局FAA和中国民航局轻型飞机适航认证标准，依据美国联邦航空局FAA与中国民航CAAC有关适航审定双边互认协定，在美国市场交付时能直接获得FAA的轻型运动飞机适航证。

试飞具有里程碑意义

近年来，为了促进通用航空发展，国家先后出台了一系列政策措施。特别是2016年，国务院办公厅出台《关于促进通用航空业发展的指导意见》，将通用航空产业定位为国家战略性新兴产业，开启了万亿级的市场空间。意见明确了培育通用航空市场、加快通用机场建设、促进产业转型升级、扩大低空空域开放、强化全程安全监管五大任务，到2020年要建成500个以上通用机场，通用航空器达到5000架以上，培育一批具有市场竞争力的通用航空企业。“风翎号”飞机的首飞和发布将进一步带动上海通航产业的发展，对于上海抢占通航产业制高点意义重大。在上海市航空产业规划中已明确要发展通用航空，市政府也出台了一系列政策，临港管委会近两年来已经投入上亿元的专项资金扶持通航企业发展。

“这次在滴水湖的首飞也为上海的运动航空打开新局面。”市体育局相关负责人表示，目前中国百姓的经济能力已经具备进入航空消费领域的条件，已有不少人购买私人飞机，不少企业也转向经营通用航空，他们正在为航空体验、培训、观光、旅游、作业、公益等提供航空消费服务。从中国航协收集的中美两国通用航空情况的数据对比来看，目前美国拥有通用飞机22万架，通用航空飞行员63万人，通用航空机场1.5万个，而我国与之相对应的通用飞机数量仅有2000架，飞行员21000人，机场91个，因此我国通航发展空间巨大。

民航华东局表示，这次“风翎号”飞机的试飞和新品发布具有里程碑意义，是我国低空空域改革的一次重大突破，第一次实现了在空域资源极其紧张的超大型城市的通航飞行，为上海通航发展的龙头地位奠定了基础。