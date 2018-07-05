S26公路入城段新建工程高架主体贯通-将在首届中国进口博览会开幕前通车

记者 钟晖

晨报讯 较原计划提前17天，S26公路入城段（G15公路-嘉闵高架）新建工程3日实现高架主体结构全线贯通，为9月份基本建成奠定基础。上海城投表示，该项工程是首届中国进口博览会的重要配套项目，将在进口博览会开幕前正式通车。

在建S26公路入城段（G15公路-嘉闵高架）新建工程，西接已通车的S26公路（沪常高速），东接嘉闵高架北翟路立交，全长约7.08公里，途经青浦区华新镇、徐泾镇，闵行区华漕镇和新虹街道。全线设G15立交、诸光路东侧、金光路西侧各一对上下匝道和嘉闵高架立交，是上海高速干线公路形成的“一环十二射”，以及“一纵一横多联布局”形态中的“十二射”之一。

该工程正式通车后，将成为联系S26公路与北翟路高架两条快速道路的纽带，形成市域西部与中心城区多通道格局，对平衡路网的车流负荷至关重要，也为虹桥商务区国家会展综合体提供一条与市中心联系的北部快速通道。

在整个施工过程中，建设者采用了大量先进的施工工艺及设备。

“我们现在将‘搭积木’的方法引进到高架桥梁施工上来了。立柱、盖梁、小箱梁、防撞墙等主要构件事先都已经在厂里预制好，只要搬运到现场拼装就成了，这样不仅最大限度减少对周边环境的影响，还提高了施工效率，缩短了施工周期。”项目负责人孙经理说。