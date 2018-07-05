上海“手拉手”坠楼牺牲消防员母亲顺利产女-“看到她的一刹那，所有的幸福都有了”

晨报记者 倪冬 陈里予 通讯员 李敏 戴心怡

6月26日晚10点50分，42岁的应贤梅顺产分娩，诞下一名2910克重的女婴，取名小梦圆（音）。这个小囡是2014年徐汇区龙吴路居民楼火灾中因救火而牺牲的消防员刘杰的妹妹。

2014年5月1日下午，徐汇区龙吴路一幢高层居民楼突发火灾。在扑救过程中，两名90后消防员受轰燃和热气浪推力影响，从13楼坠落，送医抢救无效壮烈牺牲。20岁的消防员刘杰，便是应贤梅的独生子。

“所有的幸福，在看到她的一刹那，都有了。”应贤梅说，女儿的名字“梦圆”（音），是儿子曾经战斗过的部队和家人一起为她起的。女儿的到来，让他们的生活开启了新的篇章。

回望再孕历程，心中充满感激

昨天上午9点28分许，上海市沈阳路128号复旦大学附属妇产科医院（又称“红房子”医院）产科7楼的一间产房内，邹医生抱着出生8天的小梦圆（音）走了进来。坐在床上的孩子妈妈应贤梅连忙喊，“大姐，你来了”。

邹医生把小梦圆交到应贤梅的怀中，说“你看，多好玩，开心啊！你看，像她爸爸像得来……”

两人一边聊天，邹医生一边逗孩子：“来，看看我，应该叫奶奶还是外婆啊？”

42岁的应贤梅笑着说：“应该叫阿姨！”

说完，整个产房里的人都在笑。

此时，小梦圆正躺在应贤梅的臂弯里，打着哈欠。

虽然出生仅仅8天，但这个小囡已经会好奇地打量着周围的世界了，小脸蛋肉嘟嘟的她时不时会转头看看这里，再看看那里，两只小手时不时还会把盖在身上的小被子抓在手里。

看到主诊医师、集爱女科主任李路来看望自己，应贤梅激动得连声致谢：“因为没有你电话，没能第一时间告诉你，给你报喜。”

李路笑着说，“应该我们来看你。”

看到主诊医师李路，应贤梅回望通过试管再孕的这段历程，心中充满感激。

度过最难熬的时间，等待生命的希望

时间回溯到2014年5月1日下午2点01分，徐汇区龙吴路2888弄某号1301室盛华景苑居民住宅发生火灾。为第一时间进入着火房间控制灾情，现场指挥员利用无齿锯破拆防盗门，由20岁的刘杰和23岁的战友钱凌云利用室内墙式消火栓出水进行掩护。就在防盗门即将破拆成功的瞬间，意想不到的轰燃发生了，浓烟、热浪从房门里喷薄而出，巨大的冲击力瞬间把钱凌云、刘杰冲出窗口，坠落至门廊平台。

在一位居民用平板电脑拍摄的救火视频中，两位救火英雄在被轰然的热气浪冲出窗口坠楼的一瞬间，看起来像是手拉着手。事发后，无数上海市民在看到那张照片后，哭红了眼睛。

事发后，公安部政治部追授钱凌云、刘杰为革命烈士并颁发献身国防金质纪念章，中共上海市公安局委员会追认他们为中国共产党党员并追记一等功。共青团上海市委员会追授他们“上海市青年五四奖章”。

中年丧子，打破了这个家庭所有的幸福和希望，在此之前，夫妻俩刚刚为儿子买好婚房，日子瞬间跌至谷底。那一年，应贤梅38岁，感觉家里的天塌了。

“当时怕她伤心，我们就从上海搬去了江苏昆山，跟父母一起住了。”丈夫刘军喜说，在度过了最难熬的一段时间后，妻子提出想再生一个孩子，但因为年纪和身体的原因，始终没能怀上。

2017年，上海消防总队在慰问时，得知了应贤梅的想法和困难。此后，在上海消防总队多方联络下，应贤梅来到了复旦大学附属妇产科医院上海集爱遗传与不育诊疗中心接受辅助生育治疗，等待生命的希望。

“我自己也是一位母亲，所以非常理解应贤梅。对于这个家庭而言，任何的慰藉都是苍白的，只有孩子才能真正给他们带来希望。”应贤梅的主诊医师、集爱女科主任李路感叹，“从医20年，我第一次觉得自己的工作是这么有价值”。

闯过层层难关，希望女儿平安长大

第一次胚胎移植后，应贤梅获得了临床妊娠，却在2周后被确诊为异位妊娠，失去了左侧输卵管。面对又一次宫外孕、宫腔粘连与反复移植失败，应贤梅几近放弃。

2017年9月，第五次胚胎移植是应贤梅给自己的最后机会，“我想碰碰运气吧，再不行就算了”。

这一次，应贤梅成功了。

2017年11月10日，怀孕7周的应贤梅来到集爱复诊，B超显示宝宝有了胎心。看着自己的早孕超声报告，应贤梅激动不已：“我感觉又回到了从前，我们家又要完整了！”她马上给在昆山的公公打电话报喜，电话里却传来了哭声，这个曾因爱孙去世而一夜白头的老人听到这个消息，哽咽到一句话都说不出。

“医生告诉我怀孕的那天晚上，我一宿失眠，睡不着。”应贤梅说，这一次生下来不管是男孩还是女孩，都要留在身边，看着她平平安安地长大。

由于年龄偏大，考虑到这个小生命来之不易，应贤梅在复旦大学附属妇产科医院产检中，该院产科主任程海东教授为她制定了个性化的诊疗方案，将各项孕期指标控制在可控范围内，并通过努力让她尽可能足月生产。

孕24周时，应贤梅在糖尿病筛查中发现血糖偏高，被诊断为“妊娠合并糖尿病”。程海东主任联合营养科主任阴传敏和优质护理专家出诊，为她量身定制了个性化的健康饮食、运动等全方位的治疗方案。

为了控制血糖，应贤梅戒掉了一直爱吃的肥肉，在医院住了一周。出院后，随着肚子越来越大，走路都觉得力不从心，但她依然每天按照医生的嘱咐坚持运动。

孕29周时，应贤梅因为输尿管结石，第二次住院。当时，应贤梅在家里突然下腹部绞痛，疼到直不起身子，身上不停地冒冷汗，丈夫立即带着她赶到了医院。

6月22日，孕39周的应贤梅因为产检中发现血压升高住院待产。经过医生团队的治疗，血压终于控制住了。

6月26日上午8点多，应贤梅进入待产室。但经历了12个小时的宫缩，到了晚上8点左右，宫口只开了2厘米。“所有的疼痛我都能忍，但当时腰酸得实在受不了。”应贤梅说，当时整个产室的医护人员都在鼓励她。当晚10点50分，在产科、麻醉科、护理团队的通力协作下，一名2910克重的女婴顺产分娩。

抱着襁褓中的孩子，应贤梅说：“搂着孩子，我又找回了做妈妈的感觉。”

从“英雄的母亲”到“英雄母亲”

昨天下午，应贤梅夫妇带着女儿出院回家。应贤梅说，女儿的名字“梦圆”（音），是儿子曾经战斗过的部队和家人一起为她起的，也反映了他们一家人的心声。对于社会方方面面的关心和帮助，他们心存感激。

出院前，上海消防总队政委王新建带队赶赴医院，代表上海10000余名消防官兵，祝福孩子健康平安，并向复旦大学附属妇产科医院表示感谢。

复旦大学附属妇产科医院院长徐丛剑说，应贤梅夫妇一直都很客气，对医护人员说了很多感谢的话：“我们对她说，你不用那么客气，照顾好你，也是我们的义务。”

“作为消防战士，应贤梅的儿子恪尽职守，为保护上海市民的生命财产安全献出了宝贵的生命。我们作为医护人员，也有义务、有责任照顾好他的家人。”徐丛剑说，在应贤梅胚胎移植失败的那段日子里，她儿子生前服役的徐汇消防支队和关港中队的消防官兵一直在鼓励她，“他们当时对应贤梅说过一句话令我非常感动，他们说‘我们都是你的儿子’。”

在徐丛剑看来，应贤梅虽然经历了很多波折，但一关关都平安度过了，除了医护人员的精心照顾，同样离不开那些消防官兵的支持与鼓励：“以前，应贤梅是‘英雄的母亲’。这一次作为高龄产妇，从怀孕到生产，她经历了常人难以想象的磨难，在我们眼中，她同样是一位‘英雄母亲’。”

“女儿出生后，包括爷爷奶奶在内，我们一家人都在哭，太高兴了。所有的幸福，在看到她的一刹那，都有了。”应贤梅说：“对于女儿的未来，我们对她没要求，只希望她平平安安、健健康康。我不会给她施加任何压力，可能会等她懂事以后才会告诉她一切。”