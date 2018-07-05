打印2张A4纸，竟要收费50元！

■临近美国驻上海总领事馆签证处，梅陇镇广场附近打印店收费“猛涨”

■静安区市场监督管理局：已收到相关投诉，辖区市场监管所展开核查

晨报首席记者 张益维

黑白打印一张A4纸大小的文件需要多少钱？不同的地方可能给出不同的答案。大学生说，学校里打印一张A4纸只收0.5元；商务区白领说，打印一张文件需要1-2元。

然而，在梅陇镇广场附近，由于临近美国驻上海总领事馆签证处，来这里办理相关签证业务的人员因为有打印需求，打印一张与签证业务相关的文件（如DS-160确认页等），一张A4纸大小的文件竟然要价10元-25元。

“每张纸的打印价格，比正常的市场价高出那么多，我觉得不合理，像是趁火打劫。”顾客李然（化名）说。

然而，经营打印业务的商家却说，“我们明码标价了。”在商家看来，这是由供需关系决定的市场行为。

对此，静安区市场监督管理局相关负责人表示，在收到梅陇镇广场附近打印店收费不合理相关情况的投诉举报后，辖区市场监管所已展开核查。

[市民投诉]

被“趁火打劫”了

李然花了50元在一家打印店打印的材料，是一份办理签证用的DS-160确认页（以下简称 DS-160）——两张A4纸大小的文件。

“梅陇镇广场附近有很多打印的地方，我一开始也没想太多，随便选了一家店就进去了。文件打印好后，我问店老板多少钱，老板说一共50元。”李然说，她一开始以为自己听错了，和店老板确认了好几次。

然而，经过反复确认，李然发现，打印这份文件竟然要收50元。

店老板向李然指了指一张贴在墙上的A4纸，上面明确写着打印DS-160一份50元。同时，店老板告诉李然，如果不相信，她可以先不付钱，去周围其他店问问价格再说，但是打印好的材料不能给她。

考虑到自己确实没有事先询价，李然想了想，还是将钱付了，“我当时是想，后面还有很重要的面签，我不能因为这件事影响时间和心情。而且，这两张纸上有我很重要的个人信息，不能把它留给别人。”

然而，事后，她越想越不对劲，觉得自己遭遇了“趁火打劫”：“不是心疼那50元钱，我是觉得为了打印2张纸花50元这件事本身太傻了。我觉得那附近的商家就是利用了我们这种很着急、不愿意耽误时间的心态，趁机抬高物价。”

[最新进展]

监管部门已介入调查

静安区市场监督管理局相关负责人表示，目前，该局已接到了关于梅陇镇广场附近打印店收费不合理相关情况的投诉举报。昨日，辖区市场监管所对市民所反映的情况进行了核查。

昨日，执法人员表示，他们在该区域仅发现一家经营单位处于营业状态，其余均未在经营，无法当场核实是否涉及相关违法行为。执法人员随即对正在营业的该家公司进行了检查，该公司提供了相关服务项目和收费标准的清单，对不同项目均进行了明码标价。

静安区市场监督管理局表示：“下一步执法人员将对经营者是否存在涉嫌侵害消费者合法权益以及价格违法的行为进行调查，如涉嫌违法，将严格依照相关的法律法规进行处置。同时，鉴于消费者投诉举报所反映的情况，将进一步加大该区域的监管力度，切实维护好相关行业公平竞争的市场秩序。”

[记者走访]

店家：这附近都是这个价

事实上，李然的经历并非个案。许多网友表示，也遭遇了相同的经历。

网友“小骏张”表示，同样是为了打印共2页纸的DS-160，自己和家人在梅陇镇广场附近的一家小店中，被收取了每人每份20元的打印费。网友“heyap-plesun”也表示，打印一份DS-160被收取了50元。

记者走访发现，在梅陇镇广场附近，打印一份DS-160收费20元-50元不等，似乎已成为了“潜规则”。由于需求量大，仅在梅陇镇广场附近200米左右的区域，就有六七家提供打印生意的小店，以各种形式存在着。在这些商家看来，已经明码标价了，顾客可以货比三家，一切都很公平。但记者发现，想以其他区域的正常价格在梅陇镇广场附近打印文件，是几乎不可能的。就如一名商家所说：“没办法，这附近就这个价。”

顾客说贵，店员还不服气

在梅陇镇广场附近不到200米的区域，记者共走访了5家提供打印服务的店铺。其中，离梅陇镇广场最近的文印店，是一家和牛肉汤馆共用一块招牌的小店。这家店同时经营着寄存、拍照、打印以及烟草生意。小店没有对外的大门，顾客如果想要打印，需将自己的文件发到小店的邮箱里，再由商家打印好，从窗户中递出来。由于离梅陇镇广场较近，这家小店生意很好，窗户前挤满了来寄存、打印的顾客。

“DS-160打印一份多少钱？”记者隔着窗户问。

“50元一份。”小店的男店员回答。

听到50元一份，来寄存的顾客纷纷窃语了起来。“这么贵，你还不如找一家文印店打印，一元一张。”一名女孩劝记者。

听到人群中有人说贵，店员有些不服气：“这边都是这个价。”

记者注意到，尽管人们纷纷喊贵，但是还是有顾客毫不犹豫地将要打的文件，发到了商家提供的邮箱里，并催促店员快点打印。

“40元已经是最低价”

在隔着窗户经营的小店不远处，有一家藏在卷帘门后的小店。这家店没有固定的招牌，仅在入门处悬挂了一块标有“签证寄存”字样的临时招牌。店内负责经营打印业务的是一个年轻女孩。在得知记者要打印DS-160后，这个女孩犹豫了一下，告诉记者，打印一份需要40元钱，“这附近最高100元一份，我给你便宜点。40元已经是最低价了，别的地方没有了。”

“但是，就打印2张纸啊，怎么会这么贵？别的地方打印都是1元1张呀。”记者问。

“是的，但是这附近不会有这么便宜的。我们这里标价是50元，我看你问了，才给了40元。隔壁也有打印的地方，你再看看别人家。”

“我们不会多赚你钱”

随后，记者来到了一家挂着“图文制作”招牌的小店。相对于前面两家店，这家店无论是招牌、还是店内布局，都更像是常规的文印店。经营这家店的，是一名中年女性。她告诉记者，打印DS-160，一张纸10元，一共需要打印2张纸。

“放心吧，10元一张，我们不会多赚你钱。”该女子说。

当听到记者谈起附近打印价格很高时，这名女子说：“你被前面的（商家）吓过了，才知道我们这里多好。如果你没被前面的（商家）吓过，你还是会觉得我们这里好贵。没办法，我们这附近就这个价。”

记者走访发现，20元打印一份DS-160（共2张A4纸），似乎是梅陇镇广场附近的打印店公认的“合理”价格。另一家在江宁路上挂着“图文制作”招牌的小店，打印一份DS-160的价格，与这家店给出的价格相同。

“给你优惠，20元一份”

除了挂着“图文制作”招牌的打印店外，在江宁路上，还有一家隐藏在楼宇中的小店。这家店位于江宁路上一座大厦的6楼，顾客需要楼下经营“寄存”项目的人专门指引，才能找到这家店的位置。

“要打印吗？来来来，上楼。”在得知记者要打印DS-160后，负责“寄存”业务的男子热情地将记者引领到大厦公用的电梯处。这家位于该大厦610室的打印店，仅有一间房间。房间内一入门的地方贴着一张由A4纸制作的价目表，价目表显示，打印一份DS-160需50元。

“现在20元一份了，给你优惠。”房间内负责经营的女子说。

记者注意到，虽然位置很隐蔽，但是同这附近其他打印店一样，这家隐藏在高楼中的小店生意很好，来往的顾客络绎不绝。