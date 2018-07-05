游客多带了一条香烟 入境泰国被罚万余元-中国游客超量携带烟酒在泰国机场频遭重罚　使馆提醒要遵守规定，认为处罚不公可冷静维权

晨报记者 李晓明

仅仅因为多带了一条香烟，在泰国入境时被拦下，以“超量携带烟酒”为由罚款1.5万元，原本出游的好心情被破坏殆尽。记者了解到，正值暑期旅游高峰，不少中国游客前往泰国游玩时，因为携带烟酒问题频频遭到罚款，泰国机场甚至被称之为“宰客黑地”。对此，旅行社提醒，泰国法律规定，每名游客只允许携带一条香烟入境，被罚款主要是因为中国游客不了解相关规定导致。中国驻泰国大使馆也专门发布提醒，中国公民在入境泰国时，一定要遵守相关规定，不能超量携带烟酒入境，以免引起不必要的麻烦和损失。

带三条香烟抵泰国遭罚

近日，消费者于先生向上海市消保委空港办致电投诉，称其5月17日从浦东乘机前往泰国时，在机场免税店购买了三条香烟，原本想存放在商家处等回国时再拿，但商家称不提供存放服务，也没提醒消费者携带香烟入境泰国的数量限制，导致于先生到达泰国入关时遭到处罚。

市消保委空港办在处理投诉时了解到，机场出发层店铺目前只提供现场购买和预订两种服务，不提供购买后的商品寄存服务。消费者若选择现场购买，凭登机牌在出发层店铺购买即可，无需护照，应注意购买商品数量必须遵守目的地国家入境规定，必要时可向商家咨询。消费者若选择预定，须在回境时至到达层店铺凭护照购买商品，同样应注意我国对相关商品数量的入境限制。如中国海关规定每人最多购买两条香烟入境（入境香烟不得超过400支。）

香烟放置位置也有讲究

实际上，于先生的遭遇并非个案。记者从沪上旅行社获悉，中国游客因为携带香烟在泰国机场遭到罚款的事频频发生，主要是他们不了解泰国的香烟数量限制规定导致。

去年春节假期，游客王先生跟朋友一起去泰国游玩，从曼谷素旺纳普机场入境。在机场免税店看到香烟价格比较便宜，想到几个朋友都是烟民，就买了两条准备在泰国抽，未料因此摊上了“大事”。当时，王先生等到朋友后，大家一起会合出境，起初还比较顺利，机场海关也查验后放行。谁知当他们准备走出机场叫出租车时，却遭遇两个执法人员检查，查出王先生包里带了两条香烟，于是以“超量携带烟酒”为由开出了一张高达8万泰铢的罚款（折合人民币将近1.5万元）。

为何携带两条烟入境会遭重罚？旅行社表示，实际上这一直都是泰国的法律法规。泰国对外籍人士携带烟酒入境一直有严格的规定，一名游客只能携带一条烟（200支烟或250克烟草）和1瓶酒（1公斤）免税入境泰国。如果超出就被认定为“超量携带”，将以所携烟酒总量为基数处以10倍或15倍不等的罚金。如拒缴罚金，海关将启动司法程序，将当事人移交机场警方立案调查，法院审判。判决结果一般为有期徒刑（最多不超过2年），并缴罚金。

旅行社表示，除了数量外，烟酒的放置位置也有讲究。“多带一条烟被罚款很正常，很多时候并没有超量，但是因为放置位置不当还被罚款，那才叫冤枉。”长期从事泰国游的沪上一家旅行社负责人告诉记者，泰国不仅对携带烟酒入境的数量要求严格，而且在认定人均携带量的方法也非常的苛刻，很多中国游客稍不注意就容易“踩雷”。据其介绍，此前4名中国游客在泰国机场一人买了一条烟，都装在自己的行李箱里，在机场取了行李后，4个箱子堆在同一个行李车上，出机场的时候也被拦了下来，被认定4个箱子是一个人的行李，所以是“超量”也要被罚款。

只罚中国人不符事实

还有中国游客指出，多数被罚款的都是中国游客，认为存在针对性。对此，中国驻泰使馆也发布了相关提醒，对其中疑问进行了解答。

中国驻泰使馆表示，执法人员是泰国财政部国税厅（EXCISE DEPARTMENT）工作人员，而非海关。国税厅负责对泰国境内烟酒等21种货物和征税，对漏税者处以重罚。国税厅在素旺纳普机场设有办公室，工作人员着便装或制服24小时巡查机场及外围区域，如发现可疑对象即上前盘查，对漏税者现场罚款并出具收据。

对于不少游客反映执法人员只罚中国人，使馆认为并不符实，事实是，来自中东、欧美、台湾等国家和地区的游客也无法幸免“摊事”。

据统计，中国游客被罚事件主要集中在泰国素旺纳普和廊曼两大机场。对此，中国驻泰使馆特发布了相关提醒，指出机场是公共场合，不要扎堆大声喧哗，以免惹人侧目。游客购买烟酒必须出于自用目的，不可代购，如超量请自觉交税，防止过海关后再遭国税厅重罚。为谨慎起见，游客务必做到购买烟酒随身携带，自己的行李烟酒自己拿，勿交他人保管或集中放在几辆行李车里。

如游客认为处罚不公，申诉方式为：向机场信息台提交书面材料，工作人员将材料转至机场有关部门处理。请务必依法冷静维权，切勿动粗打骂，以免摊上官司。