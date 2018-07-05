特朗普撤销高校招生种族平权政策-美国司法部长称这类政策存在诸多“不正当”之处

沈敏（新华社专特稿）

美国唐纳德·特朗普政府3日发布公告，撤销前任民主党籍总统贝拉克·奥巴马执政时为促进校园种族多元化而颁布的入学“平权行动”指导性政策。司法部长杰夫·塞申斯称这类政策存在诸多“不正当”之处。

民权组织批评这一举措，认为它违背过去数十年美国法院判例中准许大学招生考虑种族因素的裁决。



推翻前任政策

司法部宣布撤销24份奥巴马政府颁布的指导性政策文件，其中7份文件涉及大学招生“平权行动”。

塞申斯在一份声明中解释说，这些文件“或不必要、过时、与现行法律不一致，或从其他角度而言不正当”。他指责民主党政府没有充分征询公众意见就施行新政策，“那是错误做法，不是好的治国方式”。

入学“平权行动”政策通常是为保障曾受本国政府歧视性政策伤害的少数族裔受教育权利而制定，用以促进校园和社会“多元化”。在美国和一些欧洲国家，这类政策屡惹争议，批评者认为它反而加深“种族不平等”。

在美国，“平权行动”一词首先出现在时任总统约翰·肯尼迪1961年所签政令，在美国社会存在种族隔离制度的情况下，政府要求政府项目承包商保障少数族裔在就业和员工待遇方面的权利。几十年来，不断有人质疑不同领域“平权行动”政策的合法性并发起诉讼，多数败诉。

2003年，最高法院两度作出裁决，认定学校有权在招生时考虑种族因素以推进校园“多元化”，但不应采取“配额制”。

奥巴马任职期间，司法部和教育部2011年联合颁布指导性政策文件，依据法院判例，认定大学招生时为促进校园“多元化”目的、把学生种族身份列入考虑因素，应视为合法，只是种族不应成为“首要”考虑因素。

这些文件不具有法律拘束力，但代表美国政府立场。

一些亚裔和欧洲裔学生团体质疑部分高校招生政策以“平权”名义向拉美裔和非洲裔学生倾斜，对亚裔和欧洲裔构成歧视。

“政治动机”明显

唐纳德·特朗普去年1月就任美国总统，任命塞申斯为司法部长，后者被视为特朗普政策的忠实支持者。

美联社报道，特朗普政府这一举措更接近前共和党籍总统乔治·W·布什执政时的政策，后者鼓励大学采取所谓“种族中立”措施，即录取新生时不考虑种族因素，但可采取其他促进教育公平的政策，如按一定比例吸收低收入阶层学生。

维权团体“学生支持公平招生”2014年起诉哈佛大学“非法”限制亚裔学生录取名额，联邦法院拟10月开始审理这一诉讼。司法部对哈佛的做法发起调查，今年4月发声支持原告申请哈佛公开招生程序内部资料。

“学生支持公平招生”代表爱德华·布卢姆3日说：“只要政府举措有助于消除大学招生按种族分类和给予优先待遇的做法，我们都欢迎。”

布卢姆曾帮欧洲裔学生阿比盖尔·费希尔2008年起诉得克萨斯大学奥斯汀分校，指认这所高校的招生政策“歧视”欧洲裔。最高法院2016年裁定那不违反宪法。

哈佛回应，将继续在招生时把种族因素列为考虑因素，以打造“多元化校园”，“使来自各种背景的学生有机会相互学习”。

美国争取民权律师委员会主席克里斯滕·克拉克发表声明：“我们谴责教育部挟政治动机攻击平权行动、故意打击各大学追求种族多元化的努力。”

关乎大法官人选

入学平权政策争议可能使白宫和国会围绕最高法院法官人选的争斗更添敏感性。

最高法院大法官安东尼·肯尼迪上周宣布，定于本月底退休。费希尔诉得克萨斯大学案件的最高法裁决意见书正是由肯尼迪起草，由他投下关键一票。特朗普拟于下周宣布替代肯尼迪的候选人提名。

霍华德大学法学院院长丹妮尔·霍利－沃克说，过去40年法院判例一直肯定“平权行动”的合法性，司法部发布的新政策“无疑是对先前判例的攻击”，“任何获提名任最高法院法官的人选都需要回答一个问题，即是否支持涉及‘平权行动’的判例裁决”。

霍利－沃克说，政府新举措显示塞申斯领导的司法部可能会对继续按照“平权行动”精神执行入学政策的大学采取“攻击性”举措。