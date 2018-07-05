涉嫌杀害8名新生儿 英国女护士被逮捕

晨报记者 徐惠芬 综合报道

7月4日，英国警方确认，在3日逮捕了一名女性医务工作者。这名叫露西·莱比的女护士涉嫌谋杀了8名新生儿，并企图谋杀另6名新生儿。目前，警方扩大了调查范围，正在调查32名婴儿所接受的护理情况，其中17名婴儿已经死亡。

10多名婴儿遭毒手

据英国《每日邮报》4日报道，被逮捕的女护士露西·莱比涉嫌在2015年到2016年期间，在其工作的切斯特伯爵夫人医院谋杀了8名新生儿，并企图杀害另外6名。

负责此案调查的探长保尔·休斯称，逮捕嫌犯是此次调查取得的一大进展。

休斯称，现在警方扩展了调查范围，正调查该院32名婴儿的护理情况，其中17人死亡。

据休斯介绍，调查最初启动时，主要聚焦的是15名新生婴儿的死亡，他们均在2015年6月到2016年6月离世。

此外，警方还在调查同一时期，6名婴儿出现的未致命的身体衰弱情况。莱比涉嫌企图杀害这6名婴儿。

2015年，切斯特伯爵夫人医院新生儿病房出现婴儿死亡情况骤增的情况。2013年，有2名新生儿在该院死亡，2014年为3名，而在2015年，一下子跳到了8名，到了2016年6月，一年才过了一半，又有5名新生儿死亡。

为此，医院对在2015年6月至2016年6月死亡的婴儿护理情况展开了调查，但是没有发现确切原因。不过，调查也让专业人手短缺等一系列问题凸显出来。为此，医院开展了一系列整顿措施，包括停止接收胎龄不满32周的早产儿，以及停止三张特护床的使用。

邻居表示难以置信

去年5月，院方联系了警察。医院主管称，让警方介入调查，做这样的决定并不容易，“但无论是医院，还是孩子家人，都希望有个答案”。消息人士称，医院所有人，从清洁工到医生，都接受了警方的问话。

英国医院系统消息人士向《泰晤士报》披露，2016年晚些时候，莱比已经被调离了临床工作岗位，被调到行政部门工作。这也是现在媒体质疑的其中一个方面，如果医院对她有所怀疑，不让她继续待在护士岗位，那么为什么又没有暂停她的工作?

据悉，自2011年以优等成绩从切斯特大学儿科护士专业毕业后，莱比就一直在新生儿病房工作，直到2016年稍晚被调到行政部门工作。

3日，英国柴郡当地警方搜查了莱比的家，对其父母的家也进行了搜查。

看到警察入屋搜查，听说莱比涉嫌谋杀新生儿，附近的邻居都不敢相信。在他们眼中，莱比是一个很有事业心，也非常敬业的姑娘。

一名邻居接受媒体采访时称，自己从小看着露西长大，“她是个非常好的姑娘，虽然不和父母同住，但经常来看他们。难以置信。”

目前，警方没有透露莱比的作案动机。案件仍在进一步调查中，相关调查行动代号为“蜂鸟行动”。

休斯探长称，此案非常复杂、敏感，“我们意识到，调查对所有涉案家庭以及医院职员和病人具有重大影响，对公众也是如此。”