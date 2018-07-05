强化问题导向、需求导向、效果导向，增强紧迫性、提高自觉性、体现标杆性，把绿色生态作为卓越全球城市吸引力和竞争力的一项关键要素，对标国际最高标准、最好水平，积极探索生态优先、绿色发展新路。

市委、市政府今天下午召开全市生态环境保护大会。市委书记李强强调，要深入学习贯彻习近平生态文明思想和全国生态环境保护大会精神，切实增强做好生态环境保护工作的责任感和紧迫感，凝聚全社会共抓生态环境保护的强大合力，坚决打好污染防治攻坚战，让上海的天更蓝、地更绿、水更清，早日建成令人向往的生态之城。

市委副书记、市长应勇在会上作工作部署。市人大常委会主任殷一璀，市政协主席董云虎，市委副书记尹弘，市委常委廖国勋、翁祖亮、诸葛宇杰出席，副市长时光辉主持。

李强指出，全国生态环境保护大会全面系统总结了习近平生态文明思想，明确提出加强生态文明建设必须坚持的原则，对打好污染防治攻坚战作出重大部署。我们要深入学习领会、全面贯彻落实，切实把思想和行动统一到中央决策部署上来。要紧密结合上海实际，深刻认识生态文明建设正处于压力叠加、负重前行的关键期，已进入提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要的攻坚期，也到了有条件有能力解决生态环境突出问题的窗口期，强化问题导向、需求导向、效果导向，增强紧迫性、提高自觉性、体现标杆性，把绿色生态作为卓越全球城市吸引力和竞争力的一项关键要素，对标国际最高标准、最好水平，积极探索生态优先、绿色发展新路。

李强强调，打好污染防治攻坚战，是一项重大政治任务、民生任务，要采取更有效的政策举措，全面落实好中央的决策部署。

一要咬住目标，稳扎稳打。对照中央要求和上海实际，从增强群众感受度出发，进一步明确目标任务，挂图作战，确保完成。各牵头部门要抓紧实施推进，确保每年都有新成效，三年内取得明显进展、实现重点突破。

二要盯住问题，集中攻坚。聚焦蓝天、碧水、净土保卫战，加大力度解决老百姓身边的突出生态环境问题。实施更加精准、更加高效的减排措施， 2020年基本消除重污染天气，全力做好中国国际进口博览会空气质量保障工作。认真落实河长制湖长制，加强水岸联动，推动水质持续改善，2018年底全面稳定消除河道黑臭，2020年力争全面消除劣V类水体。强化土壤污染风险防控，努力还好旧账、不欠新账。

三要抓住根本，源头治理。在工业、农业、建设、交通、生活等各领域和生产、流通、消费各环节加强源头防控，在推进绿色发展上下更大功夫。突出规划引领，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，强化环境准入负面清单约束。坚持高标准建设崇明世界级生态岛。大力倡导绿色生活方式，对一些因生产生活方式、消费模式变化而引发的新问题，及时研究应对解决方案。

四要扣住“严”字，综合施策。源头严防、过程严管、污染严惩，强化制度供给和机制创新，强化依法处置和严格执法，强化生态环境风险防范，强化区域联防联控，共同打好长三角污染防治攻坚战。

李强指出，要切实加强党的领导，形成全社会共抓生态环境保护的合力。强化各级党委、政府的政治担当，全面落实党政同责、一岗双责。各级环保部门和执法机构要落实最严标准、最严要求。强化企业的主体责任，督促各类企业既注重经济效益，更注重社会效益。加快形成党委领导、政府主导、企业主体、全社会共同参与的环境治理格局。要建立科学合理的考核评价体系，树立以亩产论英雄、以效益论英雄、以能耗论英雄、以环境论英雄的导向，用好环境保护督察这个硬招实招。对于不顾生态环境、造成严重后果的，要依法严格问责。要建设一支生态环境保护“铁军”，把更多力量放到生态环境保护等事中事后监管上。各级党委、政府要支持生态环保队伍建设，为敢干事、能干事的干部撑腰打气。广大生态环保干部要全面加强作风和能力建设，当好生态“护旗手”、环保“守门员”。

应勇指出，全面推进生态文明建设，坚决打好污染防治攻坚战，要用更大决心、更足力气、更强韧劲，切实抓好推进落实，努力在大气、水、土壤、垃圾、生态空间建设五个领域尽快实现重大突破，在产业、能源、交通、农业投入“四个结构”方面尽快实现根本转变。要抓紧制定实施新一轮清洁空气行动计划，加强长三角区域联防联控，打赢蓝天保卫战。加强饮用水水源地保护，加强河道治理，打好碧水保卫战。摸清“家底”，强化土壤环境风险管控机制，打好净土保卫战。加快建立生活垃圾全程分类体系，大力推进源头减量以及末端资源化利用和无害化处置。加快建设基本生态网络，确保生态空间只增不减，大幅提升生态效益。要加快建立现代产业体系，严把产业准入关，减少和淘汰落后产能，着力降低煤炭消费总量和比例，加快发展绿色低碳高效的运输方式，大力发展都市现代绿色农业，大幅减少农业面源污染。