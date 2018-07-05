“11211”，习近平谈新时代党的组织路线

新华网 金佳绪 王子晖

【学习进行时】7月3日至4日，全国组织工作会议在北京召开，习近平出席会议并发表重要讲话，明确提出了新时代党的组织路线。这一路线有多重要？又有哪些内涵？新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”推出文章，为您梳理。

“组织路线对坚持党的领导、加强党的建设、做好党的组织工作具有十分重要的意义。”7月3日至4日，全国组织工作会议在北京召开，习近平出席会议并发表重要讲话。

在讲话中，习近平高度肯定党的十八大以来党的建设取得的重大成就，明确提出新时代党的组织路线——全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，以组织体系建设为重点，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，为坚持和加强党的全面领导、坚持和发展中国特色社会主义提供坚强组织保证。

切实贯彻落实新时代党的组织路线，把握好这“11211”至关重要。

“1”：一个重要思想

——全面贯彻新时代中国特色社会主义思想

“1”：一个重点

——以组织体系建设为重点

党中央是大脑和中枢，党中央必须有定于一尊、一锤定音的权威。

党的地方组织的根本任务是确保党中央决策部署贯彻落实，有令即行、有禁即止。

党组在党的组织体系中具有特殊地位，要贯彻落实党中央和上级党组织决策部署。

每个党员特别是领导干部都要强化党的意识和组织观念，自觉做到思想上认同组织、政治上依靠组织、工作上服从组织、感情上信赖组织。

“2”：两个“着力”

——着力培养忠诚干净担当的高素质干部

建立源头培养、跟踪培养、全程培养的素质培养体系。

建立日常考核、分类考核、近距离考核的知事识人体系。

建立以德为先、任人唯贤、人事相宜的选拔任用体系。

建立管思想、管工作、管作风、管纪律的从严管理体系。

建立崇尚实干、带动担当、加油鼓劲的正向激励体系。

——着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才

加快实施人才强国战略，确立人才引领发展的战略地位，努力建设一支矢志爱国奉献、勇于创新创造的优秀人才队伍。

深化人才发展体制机制改革，最大限度把广大人才的报国情怀、奋斗精神、创造活力激发出来。

完善人才培养机制，改进人才评价机制，创新人才流动机制，健全人才激励机制。

实行更加积极、更加开放、更加有效的人才引进政策，聚天下英才而用之。

广泛宣传表彰爱国报国、为党和人民事业作出突出贡献的优秀人才，在知识分子和广大人才中大力弘扬爱国奉献精神。

“1”：一个“坚持”

——坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤

“1”：一个“为”

——为坚持和加强党的全面领导、坚持和发展中国特色社会主义提供坚强组织保证