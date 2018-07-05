新华社评论员：扎实践行新时代党的组织路线——学习贯彻习近平总书记在全国组织工作会议重要讲话

新华社北京７月４日电 题：扎实践行新时代党的组织路线——学习贯彻习近平总书记在全国组织工作会议重要讲话

新华社评论员

“我们党一定要有新气象新作为，关键是党的建设新的伟大工程要开创新局面。”习近平总书记在全国组织工作会议上发表重要讲话，立足党和国家事业发展全局，深刻阐明新时代党的组织路线，对党的组织工作作出新部署、提出新要求，为不断提高组织工作质量和水平、把党建设得更加坚强有力提供了根本遵循、指明了实践路径。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持和加强党的全面领导，坚持新时代党的建设总要求，坚持党要管党、从严治党，把党的政治建设摆在首位，使党在革命性锻造中更加坚强，以党的伟大自我革命推动了伟大的社会革命。实践证明，组织路线对坚持党的领导、加强党的建设、做好党的组织工作具有十分重要的意义。不断推进党的建设新的伟大工程，必须践行新时代党的组织路线——全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以组织体系建设为重点，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，为坚持和加强党的全面领导、坚持和发展中国特色社会主义提供坚强组织保证。这一组织路线，进一步深化了对共产党执政规律、马克思主义政党建设规律的认识，既是理论的，也是实践的，必须坚定不移地贯彻落实。

党的力量来自组织。贯彻落实新时代党的组织路线，加强党的组织体系建设是基础。党中央是大脑和中枢，必须有定于一尊、一锤定音的权威。党的地方组织的根本任务是确保党中央决策部署贯彻落实，做到有令即行、有禁即止。基础不牢，地动山摇。要从严从实加强党的基层组织建设，以提升组织力为重点，加强各领域党建工作，加强社会组织党的建设，加强支部标准化、规范化建设，把党的基层组织打造成坚强战斗堡垒。

“为政之要，莫先于用人。”贯彻落实新时代党的组织路线，干部队伍建设是关键。围绕干部培育、选拔、管理、使用工作这个重点，建立源头培养、跟踪培养、全程培养的素质培养体系，建立日常考核、分类考核、近距离考核的知事识人体系，建立以德为先、任人唯贤、人事相宜的选拔任用体系，建立管思想、管工作、管作风、管纪律的从严管理体系，建立崇尚实干、带动担当、加油鼓劲的正向激励体系。通过制度把好干部选出来、用起来，把正确用人导向树立起来，充分调动各级干部的积极性、主动性、创造性。

实现中华民族伟大复兴，坚持和发展中国特色社会主义，归根到底在培养造就一代又一代可靠接班人。这是党和国家事业发展的百年大计。着眼“两个一百年”奋斗目标，着眼推进国家治理体系和治理能力现代化，着眼党的事业后继有人、兴旺发达，必然要求建设一支忠实贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、符合新时期好干部标准、忠诚干净担当、数量充足、充满活力的高素质专业化年轻干部队伍。各级党委要把关心年轻干部健康成长作为义不容辞的政治责任，以更长远的眼光、更有效的举措，及时发现、培养起用优秀年轻干部，形成优秀年轻干部不断涌现的生动局面，为党和国家事业提供充足干部储备。

千秋基业，人才为本。做好新时代的组织工作，要用好人才这个第一资源。加快实施人才强国战略，深化人才发展体制机制改革，聚天下英才而用之，努力建设一支矢志爱国奉献、勇于创新创造的优秀人才队伍，为中国特色社会主义事业发展夯实人才根基。