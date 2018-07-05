人民日报评论员：坚持新时代党的组织路线——一论贯彻落实全国组织工作会议精神

新华社北京7月4日电 人民日报7月5日评论员文章：坚持新时代党的组织路线

——一论贯彻落实全国组织工作会议精神

习近平总书记在全国组织工作会议上的重要讲话，紧紧围绕新时代党的组织路线为党的政治路线服务，统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，深刻阐明新时代党的组织路线，就是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以组织体系建设为重点，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，为坚持和加强党的全面领导、坚持和发展中国特色社会主义提供坚强组织保证。这一重要论述，在我们党的历史上是第一次，是对马克思主义党建学说的开创性贡献，具有里程碑意义，为新时代党的建设和组织工作指明了前进方向，提供了根本遵循。贯彻落实好会议精神，做好新时代党的建设和组织工作，必须深入领会、牢牢坚持、认真践行新时代党的组织路线。

事业是靠人干出来的。正确的政治路线要靠正确的组织路线来保证。我们党一路走来，始终坚持组织路线服务政治路线。从党的一大党纲规定党的组织建设的原则，到党的六大明确提出“组织路线”的概念，从1938年毛泽东同志指出“政治路线确定之后，干部就是决定的因素”，并提出“才德兼备”的干部标准和“任人唯贤”的干部路线，到新中国成立后我们党强调各行各业干部要又红又专，从改革开放初期邓小平同志提出干部队伍革命化、年轻化、知识化、专业化的方针，到党的十八大后习近平总书记对党的建设和组织工作提出一系列新理念新思想新战略，我们党在加强党的建设、推进事业发展的壮阔历史进程中，不断深化对党的组织路线的认识。党的十九大描绘了决胜全面建成小康社会，全面建设社会主义现代化强国，实现“两个一百年”奋斗目标，实现中华民族伟大复兴中国梦的宏伟蓝图。新时代新征程，新使命新要求。把新时代坚持和发展中国特色社会主义这场伟大社会革命进行好，我们党必须勇于进行伟大自我革命，把党建设得更加坚强有力，充分发挥党的组织优势，激发全党的奋斗精神，以更好的状态、更实的作风团结带领人民群众不懈奋斗。“秉纲而目自张，执本而末自从。”站在新的历史起点上，鲜明提出新时代党的组织路线，对于坚持党的领导、加强党的建设、做好党的组织工作，具有十分重要的意义。各级党组织和组织部门要深刻领会新时代党的组织路线的科学内涵和实践要求，把新时代党的组织路线贯彻落实到推进党的建设新的伟大工程、推动全面从严治党向纵深发展的实践中。

坚持新时代党的组织路线，首要的是坚持和加强党的全面领导，坚持党中央权威和集中统一领导。要旗帜鲜明讲政治，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，教育引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”，严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，发展积极健康的党内政治文化，确保全党在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持之以恒推动党员干部真正学懂、弄通、做实，筑牢理想信念、增强执政本领、提升品行作风。要坚持把政治建设贯穿党的建设和组织工作的全过程各方面，一切工作都要朝着坚持和加强党的全面领导，坚持党中央权威和集中统一领导来推进、来检验。要全面推动组织工作各项任务落实落地，着力加强党的组织体系建设，锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍，建设矢志爱国奉献、勇于创新创造的优秀人才队伍，不断提高党的建设和组织工作质量。

坚持新时代党的组织路线，各级党组织和组织部门要切实担负起责任。党委（党组）要加强对党的建设的领导，扛起主责、抓好主业、当好主角，把每条战线、每个领域、每个环节的党建工作抓具体、抓深入。组织部门要持续建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门，着力打造忠诚干净担当的高素质组工干部队伍，着力在政治站位、理念思路、工作机制、能力水平、状态作风上有大的提升，以新气象新作为不断谱写新时代组织工作新篇章，为实现“两个一百年”奋斗目标，实现中华民族伟大复兴中国梦做出新贡献！