心系青年，总书记为共青团工作指明方向

党的十八大以来，习近平总书记一直心系青年成长与发展： 2013年6月20日在同团中央新一届领导班子集体谈话时指出：“团的干部，必须坚定理想信念。团干部应该最富有理想。”十九大报告中指出，青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。在北京大学考察时，习近平形象地指出，人生的扣子从一开始就要扣好，如果第一粒扣子扣错了，剩余的扣子都会扣错。 此外，总书记非常重视共青团工作，多次出席青年活动，与青年谈心，给青年回信，为青年鼓劲……成为广大青年成长道路上的学习榜样、人生导师。

【“学习笔记”按】7月2日，习近平总书记在中南海同团中央新一届领导班子成员集体谈话并发表重要讲话，对群团工作提出了新期待新要求，论述中的新提法可圈可点。对此，笔记君得出了自己的一点思考，一起来看今天的笔记。↓↓↓

♦ 对团中央新一届领导班子的要求

“希望你们带头学理论、强信念，讲政治、严自律，促改革、抓落实，改作风、守规矩，把新时代共青团的好形象树起来，肩负起团结凝聚全国各族青年为实现党的十九大提出的目标任务而奋斗的责任。”

【学习笔记】正如习近平总书记在会上所讲：“党中央对你们寄予很高期望。期望越高，责任就越重大。”这里值得一提是：学理论。这次讲话，总书记把学理论放在了首要位置去强调。领导干部学习掌握马克思主义理论的深度，决定着他们政治敏锐的程度、思维视野的广度和思想境界的高度。

♦ 总书记强调，做好共青团工作，归结到一点，就是要当好党的助手和后备军，关键要抓好3个根本性问题：

1.必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务， 2.把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任， 3.把围绕中心、服务大局作为工作主线。

♦ 具体地，可从以下5方面做好团的工作：

1.要加强对青年政治引领，党旗所指就是团旗所向。 2.要在广大青年中加强和改进理论武装工作。 3.要广泛动员青年建功新时代。 4.要更好联系服务青年，做广大青年信得过、靠得住、离不开的贴心人。 5.要落实好《中长期青年发展规划（2016－2025年）》。

【学习笔记】总书记心系青年成长问题，关心群团发展，背后有着缜密深刻的思量。党的十九大报告中，总书记用奋斗十五年、再奋斗十五年，两个阶段的时间轴为我们梳理了建成社会主义现代化强国的伟大蓝图。一个国家的未来与希望掌握在年轻一代的手中。建成现代化强国的重任和实现伟大复兴中国梦的重要力量，无疑是现在的青少年，此刻来看总书记的相关讲话，意味深长。如其所言：“青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途、民族就有希望。”

做好共青团工作，就是要当好党的助手和后备军，关键要抓好3个根本性问题，并提出5个方面的举措，其中都体现出对新一代年轻人“讲政治”“懂理论”的期待，在群团工作的带领下，让新青年在新时代能够有更多新作为，“敢于有梦、勇于追梦、勤于圆梦”。

更多内容，请看通稿。

视频时长8分43秒

请在wifi条件下观看

习近平在同团中央新一届领导班子成员集体谈话时强调

代表广大青年 赢得广大青年 依靠广大青年

让广大青年敢于有梦 勇于追梦 勤于圆梦

新华社北京7月2日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平2日下午在中南海同团中央新一届领导班子成员集体谈话并发表重要讲话，他强调，青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途、民族就有希望。代表广大青年、赢得广大青年、依靠广大青年是我们党不断从胜利走向胜利的重要保证。中华民族伟大复兴的中国梦终将在一代代青年的接力奋斗中变为现实。新时代的青年工作要毫不动摇坚持党的领导，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，紧紧围绕、始终贯穿为实现中国梦而奋斗的主题，让广大青年敢于有梦、勇于追梦、勤于圆梦。

中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁参加集体谈话。

习近平首先表示，几天前，团十八大闭幕。大会贯彻党中央要求，对过去5年工作作了总结，对今后5年共青团事业发展作了部署，完成了各项议程。我代表党中央，对大会取得成功、对当选的团中央新一届领导班子表示祝贺。团中央新一届领导班子贯彻党中央要求，态度坚决，信心坚定，情绪饱满，决心很大。党中央对你们寄予很高期望。希望你们带头学理论、强信念，讲政治、严自律，促改革、抓落实，改作风、守规矩，把新时代共青团的好形象树起来，肩负起团结凝聚全国各族青年为实现党的十九大提出的目标任务而奋斗的责任。

习近平指出，过去5年，共青团认真学习贯彻新时代中国特色社会主义思想，认真落实党中央关于共青团改革的部署，围绕保持和增强政治性、先进性、群众性，在组织引导青年、推动青年发展、维护青少年权益、深化共青团改革等方面做了大量工作，推动团的精神风貌呈现新气象。

习近平强调，党的十八大以后，党中央从党和国家事业发展全局出发，高度重视和大力推进青年工作，出台新中国历史上第一个青年发展规划，部署共青团改革，推动青年工作取得历史性成就。党中央明确了青年工作的战略地位、中国青年运动的时代主题、青年工作的职责使命、青年一代健康成长的正确道路、青年工作的路径方法、共青团改革发展的目标任务，明确了必须加强党对青年工作的领导。要坚持把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，引导广大青年自觉为共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想而奋斗；把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任，把最大多数青年紧紧凝聚在党的周围；把围绕中心、服务大局作为工作主线，广泛组织动员广大青年在深化改革开放、促进经济社会发展中充分发挥生力军作用。广大青年要坚定理想信念、练就过硬本领、勇于创新创造、矢志艰苦奋斗、锤炼高尚品格，在弘扬和践行社会主义核心价值观中勤学、修德、明辨、笃实，爱国、励志、求真、力行，同人民一起奋斗，同人民一起前进，同人民一起梦想，用一生来践行跟党走的理想追求。

习近平指出，共青团是党的助手和后备军，这体现了我们党对共青团的高度信任和殷切期望。团的所有工作，归结到一点，就是要当好这个助手和后备军。关键是要抓住3个根本性问题，就是必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任，把围绕中心、服务大局作为工作主线。要加强对青年政治引领，党旗所指就是团旗所向。要在广大青年中加强和改进理论武装工作，引导广大青年运用马克思主义立场、观点、方法观察分析问题，从而坚定正确政治方向，增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定听党话、跟党走的人生追求。要广泛动员青年建功新时代，全面贯彻党的十九大精神，围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，主动配合党和国家重大工作部署，动员广大青年把报国之志转化为实际行动，努力成为担当民族复兴大任的时代新人。要更好联系服务青年，扩大团的工作覆盖面，强化服务意识、提升服务能力，千方百计为青年排忧解难，做广大青年信得过、靠得住、离不开的贴心人，增强团的吸引力和凝聚力。要落实好《中长期青年发展规划（2016－2025年）》。

习近平强调，党的十九届三中全会在部署深化党和国家机构改革时，也对深化群团组织改革提出了新的要求。共青团是党联系青年群众的桥梁和纽带，要紧紧围绕这个职责定位来谋划改革，出实招、出真招，不掩饰问题，不讳疾忌医，对症下药，刮骨疗伤，真正从思想上、工作上、制度上把这个问题解决好。要树立大抓基层的鲜明导向，推动改革举措落到基层，使基层真正强起来。

习近平指出，要切实落实从严治团要求。政治上要严，坚持以政治建设为统领，加强共青团系统党的建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，旗帜鲜明抵制各种歪风邪气，保持清风正气和良好形象。团的干部队伍建设要严，政治上、思想上、能力上、担当上、作风上、自律上要强，做到对党忠诚，敢于挑急难险重的担子，敢于到条件艰苦、环境复杂的岗位锻炼，脚踏实地、一步一个脚印干。团员队伍建设也要严，在团员标准要求上严起来，从把好入团质量关入手，抓好入团以后的教育实践，带动广大青年一起前进。

习近平强调，青年工作，抓住的是当下，传承的是根脉，面向的是未来，攸关党和国家前途命运。各级党委要关注关心青少年成长，为他们成长成才、施展才华创造良好条件。各级党委要拿出极大精力抓青年工作、抓共青团工作，切实尽到领导责任。

会上，共青团十八届中央书记处第一书记贺军科汇报了共青团第十八次全国代表大会和十八届一中全会的召开情况，团中央书记处书记汪鸿雁、徐晓、傅振邦、尹冬梅、奇巴图、李柯勇分别作了发言。

丁薛祥、陈希、郭声琨、尤权参加谈话。