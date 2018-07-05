牢记党关怀 建功新时代 ——习近平同团中央新一届领导班子成员集体谈话重要讲话引起热烈反响

7月2日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在中南海同团中央新一届领导班子成员集体谈话并发表重要讲话。新华社记者王晔摄

中国青年网北京7月3日电（记者 王晓芸 李川 刘喆 张潼）1526名，这是刚刚闭幕的中国共产主义青年团第十八次全国代表大会代表人数。

8124.6万，这是最新统计显示全国共青团员的数量。

生逢其时，重任在肩。新时代，党中央对广大青年和共青团工作提出了新要求。

7月2日下午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在中南海同团中央新一届领导班子成员集体谈话并发表重要讲话，他强调，青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途、民族就有希望。代表广大青年、赢得广大青年、依靠广大青年是我们党不断从胜利走向胜利的重要保证。中华民族伟大复兴的中国梦终将在一代代青年的接力奋斗中变为现实。新时代的青年工作要毫不动摇坚持党的领导，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，紧紧围绕、始终贯穿为实现中国梦而奋斗的主题，让广大青年敢于有梦、勇于追梦、勤于圆梦。

这些饱含期待的话语，体现了以习近平同志为核心的党中央站在党和国家事业发展薪火相传、后继有人的战略高度，关心青年的成长进步，为新时代共青团工作指明前进方向，也在广大青年中引起了强烈反响。

回应总书记关切，如何勇担时代重任奏响青春建功之歌？响应党中央号召，如何走在时代前列谱写共青团事业发展新篇章？新时代期待着共青团的答卷。

跟党走 党旗所指就是团旗所向

习近平总书记在讲话中指出，共青团是党的助手和后备军，这体现了我们党对共青团的高度信任和殷切期望。团的所有工作，归结到一点，就是要当好这个助手和后备军。关键是要抓住3个根本性问题，就是必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任，把围绕中心、服务大局作为工作主线。要加强对青年政治引领，党旗所指就是团旗所向。

对于这一点，团十八大代表、南京大学团委书记索文斌深有感触。“作为一名高校共青团工作者，习总书记的话让我备受鼓舞。使我更深刻理解了党对共青团的高度信任和殷切期望，更深刻理解了当好党的助手和后备军的内涵和要求。”索文斌说：“我们一定不辱使命，始终坚持党旗所指就是团旗所向，用新思想新方法新路径开展高校思想政治教育工作，引领和服务广大青年学子自觉把个人奋斗融入到党和人民的共同奋斗中去。”

“广大青年是中国特色社会主义事业建设者和接班人，要承担起这个光荣的使命，必须要坚定理想信念，牢记不忘初心跟党走，做好青春建功新时代。”团十八大代表、湖南省怀化市溆浦县三江镇善溪学校团委书记向立华说。

有理想，有本领，有担当，广大青年要同人民一起奋斗，同人民一起前进，同人民一起梦想，用一生来践行跟党走的理想追求。

“对于我们青年来说，前进的方向是明确的。我们要扣好人生的第一粒扣子，切实做到听党话、跟党走，不断提升自己，严格要求自己，承担起时代赋予我们青年人的使命。”团十八大代表、四川矿产机电技师学院学生唐进辉表示。

“作为新时代青年，我们要紧紧凝聚在以习近平总书记为核心的党中央周围，自觉为共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想而奋斗。”团十八大代表、云南农业大学学生李顺成坦言：“作为农业院校的大学生，要做乡村振兴的弄潮儿，用现代的科学技术改进传统农业，为农业现代化建设贡献力量。”

勇改革 当好党联系青年群众的桥梁纽带

习近平总书记在讲话中强调，党的十九届三中全会在部署深化党和国家机构改革时，也对深化群团组织改革提出了新的要求。共青团是党联系青年群众的桥梁和纽带，要紧紧围绕这个职责定位来谋划改革，出实招、出真招，不掩饰问题，不讳疾忌医，对症下药，刮骨疗伤，真正从思想上、工作上、制度上把这个问题解决好。要树立大抓基层的鲜明导向，推动改革举措落到基层，使基层真正强起来。

“共青团是党联系青年群众的桥梁和纽带这个职责定位，要求共青团能够代表广大青年、赢得广大青年、依靠广大青年，共青团改革就是要真正做到‘刀刃向内’，通过改革凝聚青年、服务青年，让广大青年不忘初心跟党走，不断巩固和扩大党的青年群众基础。”团十八大代表、共青团北京市石景山区委书记吴智鹏说：“改革最终要在基层‘落地生根’，基层团组织和团干部距离青年最近，也应该最亲，把基层团组织做强，解决基层团组织与青年‘最后一公里’问题，才能使团的改革在基层‘开花结果’。”

“作为一名来自基层的高校团干部，习总书记的话让我充满力量，更觉重任在肩。广大青年学子是担当民族复兴大任的中坚力量，做好高校共青团工作我们责无旁贷。我们一定要按照总书记的要求，做好党联系青年学生的桥梁和纽带。”团十八大代表、武汉大学团委书记杨林清表示。

严治团 保持清风正气和良好形象

习近平总书记在讲话中指出，要切实落实从严治团要求。政治上要严，坚持以政治建设为统领，加强共青团系统党的建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，旗帜鲜明抵制各种歪风邪气，保持清风正气和良好形象。团的干部队伍建设要严，政治上、思想上、能力上、担当上、作风上、自律上要强，做到对党忠诚，敢于挑急难险重的担子，敢于到条件艰苦、环境复杂的岗位锻炼，脚踏实地、一步一个脚印干。团员队伍建设也要严，在团员标准要求上严起来，从把好入团质量关入手，抓好入团以后的教育实践，带动广大青年一起前进。

对此，团十八大代表、共青团湖南省株洲市委书记梁天琛深有体会。“从严治团，加强团组织中党的建设尤为重要，这关系着共青团举什么旗、走什么路的问题。要持续抓好基层团组织中党的建设，发挥基层‘桥头堡’作用。”梁天琛表示。

“团干部是从严治团的‘关键少数’，习总书记对团干部队伍建设提出了明确的标准和要求，我们要讲纪律守规矩，树立团干部的良好形象。”吴智鹏提到：“同时，在团员队伍建设上，要把好入口关，严格控制好团青比例，这是团员‘先进性’的重要体现，要深刻理解只有通过不断的教育实践，才能保证好团员‘先进性’。”

“青年工作，抓住的是当下，传承的是根脉，面向的是未来，攸关党和国家前途命运。”习近平总书记的关怀之心和殷殷话语真诚坦荡，让我们深切感受到党和国家对我们的关心和期待，也深感责任重大，使命在肩。

使命呼唤担当，使命引领未来。我们必须抓好当下，固好根脉，做好准备面向未来，无悔青春之志，不负时代所托。

牢记党关怀，建功新时代，有你，有我，有千千万万个时代新青年！