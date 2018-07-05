上海上报资产管理有限公司 经济责任审计项目

招标文件

项目名称：经济责任审计项目

委托单位：上海上报资产管理有限公司

第一章 总 则

招标范围：

上海上报资产管理有限公司经济责任审计项目。

二、招标内容：

作为上海上报资产管理有限公司此次项目审计单位，需对我公司下属6家全资子公司进行一次经济责任审计，并出具审计报告。（审计标的及范围详见下表）此次审计目的是为了加强企业负责人任期经济责任的审计监督，客观评价 被审计单位总经理任职期内的经济责任，促进企业负责人依法履行职责，提高经营管理水平，明确经济责任，确保资产保值增值。（具体工作内容以最终签订的专项审计业务约定书为准）。

序号 拟安排审计单位名称 审计期间 资产总额（万元） 简介 1 上海申阁资产管理有限公司 2015年12月2日-2017年12月31日 约5400 商务用房的出租运营，所涉及的物业楼宇的所有权是集团名下，通过转租的方式，再对外进行运营管理。 2 上海申磐资产管理有限公司 2015年12月2日-2017年12月31日 约2800 3 上海申地资产管理有限公司 2014年4月24日-2017年12月31日 约12000 4 上海申闻实业有限公司 2015年1月1日-2017年12月31日 约62000 商务用房的出租运营，名下有莘庄解放大厦3幢楼的产权（大部分在申闻公司），3号楼目的是出售，1、2号楼是出租运营。 5 上海解放传媒信息发展有限公司 2016年1月1日-2017年12月31日 约4800 6 上海文汇新民实业有限公司 2015年1月1日-2017年12月31日 约68400 房地产开发项目，目前刚启动不久，围护桩完成，正在进行挖土和支撑施工作业。

三、投标人资质要求：

1.投标的单位必须是办理了工商注册，并持有工商营业执照的独立法人；

2.投标人具备国家行业主管部门颁发的有效执业资格（会计事务所执业证书），如有分所接受项目委托，分所须具备执业证书。

3.投标人系在中华人民共和国境内合法成立五年以上的会计师事务所（截至2018年1月1日），在上海有常设机构或常驻工作人员；

4.投标人近三年内没有被财政部、证监会等相关部门因为审计质量问题予以行政处罚或禁入的记录，并在承担有关审计工作中没有出现重大审计质量问题和不良记录；

5.投标人具有组织经济责任审计和其他专项审计的工作能力，并在规定工作时间内，有能力调配较强工作力量，按时保质完成审计工作任务；

6.投标人在近五年的业绩要求：五年内有担任事业单位、大、中型国有企业与本招标内容类似的经济责任审计服务，该业绩证明以投标人提供的正式合同的复印件为准，否则不予认可；

7.投标人承诺：上述专项审计服务除合同或双方另有约定以外，不再另行收费。



第二章 投标文件的编制与递交

1.投标文件的组成

投标文件分为投标函部分、投标报价表、方案、其他等四部分。

1.投标函部分：

（1）投标函；

（2）企业资质证书（企业三证、资质证书及投标人认为应当提供的相关材料）；

（3）会计事务所执业证书（正、副本）

（4）指派的审计服务人员的执业资格证书

（5）负责人资格证明或授权代表的授权委托书;

（6）业绩。

2.投标文件的份数和签署

1.投标书要求一式三份，在密封处加盖单位公章及法定代表人章；

2.投标文件封面应写明招标单位名称及地址和邮政编码，并加盖法人单位公章及法定代表人印章，附企业营业执照复印件、组织机构代码证及资质证书复印件。

3.投标要求：

1、如果投标单位的投标文件不能实质性响应招标文件的要求，将被拒绝。

2、如果投标单位未按招标文件要求提交投标文件，将作为废标处理。

3、如果投标单位未采取密封加盖公章形式投标，将作为废标处理。

4、如果投标文件未加盖公章，将作为废标处理。

4、投标截止期：

1、投标单位应于2018年7月17日下午5点前将投标文件密封送到都市路4855号1号楼2001室。

2、投标截止时间后收到的投标文件，将视作无效；

3、招标单位在特殊情况下可以补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止期。



第三章 投标文件部分格式

投 标 函

致： （招标人名称）

根据贵方“上海上报资产管理有限公司经济责任审计项目”招标文件要求，我方针对该项目的审计的投标报价为：______________元人民币（大写：______________元人民币）。 注册会计师经正式授权并以投标人 会计师事务所的名义投标。提交投标文件正本一份，副本二份。

投标文件包括：

投标书

专项审计服务费报价

单独计价服务项目服务收费标准

承诺函

承接过类似经济责任审计服务的典型案例（至少2件）

其他自行补充文件

签字代表及投标人在此声明并同意：

对我方提供的所以文件的真实性及完整性负责；

我方已详细阅读全部招标文件及附件，你方工作人员已在我方领取招标文件后，详细解释了招标文件中的全部内容，我方完全理解并同意；

我方理解你方无义务必须与报价最低的投标人签约；

投标人： (盖单位章)

法定代表人或授权代理人： (签字或签章)

日期：______年_____月____日



第四章 合同条款及格式

专项审计业务约定书

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

丙方（被审计单位）：

兹由甲方委托乙方对丙方总经理进行任期内经济责任专项审计，经双方协商，达成以下约定：

一、业务范围与审计目标

1、审计目的：

为了加强企业负责人任期经济责任的审计监督，客观评价 （被审计单位）总经理任职期内的经济责任，促进企业负责人依法履行职责，提高经营管理水平，明确经济责任，确保资产保值增值。

2、审计范围：

（1）审计单位及部门

乙方的审计将根据中国注册会计师审计准则（以下简称审计准则）实施，包括对丙方的会计记录进行必要的抽查，以及在当时情况下乙方认为必要的其他审计程序，并在此基础上对上述委托事项发表专项审计意见。

（2）审计业务范围

审计的业务范围包括总经理任期内的财务基础审计、企业经营绩效评价及任期内经济责任评价。

（3）审计时间范围：

20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日任职期间。

二、甲方的责任

1、按本约定书的约定及时足额支付审计费用及乙方人员在审计期间的交通、食宿和其他相关费用。

2、协调审计过程中出现的有关问题。

三、乙方的责任和义务

（一）乙方的责任

1、乙方的责任是在实施审计工作的基础上对总经理离任经济责任发表审计意见。乙方按照中国注册会计师审计准则（以下简称审计准则）的规定进行审计。审计准则要求注册会计师遵守职业道德规范，计划和实施审计工作，以对总经理离任经济责任的评价获取合理保证。

2、审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和与总经理离任经济责任的审计证据。选择的审计程序取决于乙方的判断，包括对由于舞弊或错误导致的总经理离任经济责任的错误评价的风险评估。在进行风险评估时，乙方考虑与总经理离任经济责任评价相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、乙方需要合理计划和实施审计工作，以使乙方能够获取充分、适当的审计证据，为公允地评价总经理离任经济责任提供合理保证。

4、乙方有责任在经济责任审计报告中指明所发现的甲方在某重大方面没有遵循企业会计准则编制财务报表且未按乙方的建议进行调整的事项。

5、由于测试的性质和审计的其他固有限制，以及内部控制的固有局限性，不可避免地存在着某些重大错报在审计后可能仍然未被乙方发现的风险。

6、在审计过程中，乙方若发现甲方内部控制存在乙方认为的重要缺陷，应向甲方提交管理建议书。但乙方在管理建议书中提出的各种事项，并不代表已全面说明所有可能存在的缺陷或已提出所有可行的改善建议。甲方在实施乙方提出的改善建议前应全面评估其影响。未经乙方书面许可，甲方不得向任何第三方提供乙方出具的管理建议书。

7、乙方的审计不能减轻甲方及甲方管理层的责任。

（二）乙方的义务

1、按照约定时间完成审计工作，出具经济责任审计报告。乙方应于20XX年XX月XX日前出具经济责任审计报告。

2、按照甲方的要求提交的各项审计资料。

3、除下列情况外，乙方应当对执行业务过程中知悉的甲方信息予以保密：（1）取得甲方的授权；（2）根据法律法规的规定，为法律诉讼准备文件或提供证据，以及向监管机构报告发现的违反法规行为；（3）接受行业协会和监管机构依法进行的质量检查；（4）监管机构对乙方进行行政处罚（包括监管机构处罚前的调查、听证）以及乙方对此提起行政复议。

四、丙方的责任

1、根据《中华人民共和国会计法》及《企业财务会计报告条例》，丙方及丙方负责人有责任保证会计资料和其他有关资料的真实性和完整性。因此，丙方管理层有责任妥善保存和提供会计记录（包括但不限于会计凭证、会计账薄及其他会计资料），这些记录必须真实、完整地反映甲方的财务状况、经营成果和现金流量。

2、按照企业会计准则的规定编制财务报表是丙方管理层的责任，这种责任包括：（l）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

3、及时为乙方的专项审计工作提供与审计有关的所有记录、文件和所需的其他信息 （在20XX年XX 月 XX 日之前提供审计所需的全部资料。如果在审计过程中需要补充资料的，亦应及时提供），并保证所提供资料的真实性和完整性。

4、确保乙方不受限制地接触其认为必要的甲方内部人员和其他相关人员。

5、丙方管理层对其作出的与审计有关的声明予以书面确认。

6、为乙方派出的有关工作人员提供必要的工作条件和协助，乙方将于外勤工作开始前提供主要事项清单。

7、 乙方的审计不能减轻丙方及丙方管理层的责任。

五、审计收费

1、本次审计服务的收费是以乙方各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。乙方本次审计服务的费用总额为人民币 元,价外增值税为人民币 元，价税合计为人民币 元。

2、在签订本协议书后的5个工作日内，甲方支付乙方 %的费用；乙方完成与甲方约定的审计工作后，乙方向甲方开具正式发票，甲方向乙方支付剩余的 %费用。

3、如果由于无法预见的原因，致使乙方从事本约定书所涉及的审计服务实际时间较本约定书签订时预计的时间有明显的增加或减少时，甲乙双方应通过协商，相应调整本约定书第四条第1项下所述的审计费用。

4、与本次审计有关的其他费用（包括交通费、食宿费等）由甲方承担。

六、审计报告和审计报告的使用

1、乙方按照《中国注册会计师审计准则第1601号——特殊目的审计》的规定出具审计报告。

2、 乙方向甲方致送审计报告一式 份。

3、甲方在提交经济责任审计报告时，不得修改乙方出具的经济责任审计报告及其后附的相关资料。当甲方认为有必要修改经济责任审计报告及所附资料时，应当事先通知乙方，乙方将考虑有关的修改对经济责任审计报告的影响，必要时，将重新出具经济责任审计报告。

七、本约定书的有效期间

本约定书自签署之日起生效，并在双方履行完毕本约定书约定的所有义务后终止。但其中第三（二）2、四、五、八、九、十项并不因本约定书终止而失效。

八、约定事项的变更

如果出现不可预见的情况，影响审计工作如期完成，或需要提前出具审计报告，甲、乙双方均可要求变更约定事项，但应及时通知对方，并由双方协商解决。

九、终止条款

1、如果根据乙方的职业道德及其他有关专业职责、适用的法律法规或其他任何法定的要求，乙方认为已不适宜继续为甲方提供本约定书约定的经济责任审计服务时，乙方可以采取向甲方提出合理通知的方式终止履行本约定书。

2、在终止业务约定的情况下，乙方有权就其于本约定书终止之日前对约定的经济责任审计服务项目所做的工作收取合理的审计费用。

十、违约责任

甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》的规定承担违约责任。

十一、适用法律和争议解决

本约定书的所有方面均应适用中华人民共和国法律进行解释并受其约束。本约定书履行地为乙方出具审计报告所在地，因本约定书所引起的或与本约定书有关的任何纠纷或争议（包括关于本约定书条款的存在、效力或终止，或无效之后果），双方选择以下第 2 种解决方式：

1、 向有管辖权的人民法院提起诉讼；

2、 提交上海仲裁委员会仲裁。

十二、双方对其他有关事项的约定

本约定书一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

委托方： 有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

签署日期：二〇____年____月____日

受托方： （盖章）

或授权代表：

签署日期：二〇____年____月____日



评分标准

序号 评标内容 评标分值（满分） 评分标准 得分 1 事务所基本情况 10 成立时间：5年以上得2分，不足5年不得分。 全国分支机构超十家的得2分，超五家的得1分，五家以下不得分。 综合评议（行业地位、百强排名等）3分以内酌情给分。 企业资质证书、执业证书齐全最高得3分，没有不得分。 2 项目组团队相关从业经验和取得的业绩 20 有项目组成员安排表最高2分，没有不得分。 有项目组负责人或成员资格证书最高2分，没有不得分 有项目组团队主要审计业绩简介最高得3分，没有不得分。 有房地产、金融公司审计项目经验最高2分，没有不得分。 有经历过国有企业经济责任审计经验最高5分，没有不得分 提供2个以上与本委托业务类似的审计业绩的证明文件最高6分，没有不得分。 3 审计方案 15 审计方案要明确审计工作目标、审计内容与重点、审计程序与方法、审计组织与分工、审计时间安排等，说明如何保证审计进度和审计质量，并作出书面承诺。其中审计工作目标2分，审计内容与重点4分，审计程序及方法2分，审计组织与分工1分，审计时间安排2分，审计进度和审计质量的承诺4分。 4 投标文件质量 5 投标文件所做出的承诺与招标文件要求的符合程度酌情给分。 5 商务报价 40 有效投标报价的平均价为基准评标价得30分，每减少一万（四舍五入）加1分，最高得40分；每多一万减1分。 6 其他 10 综合评议（知名度、口碑、过往从业经验、团队整体素质、与我方要求契合度等） 总计 100

投标单位： 评审人签字： 评审时间：

评分原则

按评标小组人员的总分计算平均值作为投标人的最后得分。