习近平：领导干部要多读一点历史

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明镜所以照形，古事所以知今。

习近平总书记近日在山东考察时，专程来到甲午海战故地刘公岛，来到古代海上丝绸之路起点的蓬莱市，冒雨登临蓬莱阁，推开历史厚重的大门，倾听岁月无声的启迪。

他语重心长地说：“我国古代史、近代史、现代史构成了中华民族的丰富历史画卷。领导干部要多读一点历史，从历史中汲取更多精神营养。”

一个大党大国的最高领导人，为什么要把历史摆在如此高的位置？从历史之中，他汲取着怎样的人生智慧和治国之道？对广大领导干部学史用史，他又提出了哪些明确要求？

“历史是一个民族、一个国家形成、发展及其盛衰兴亡的真实记录”

习近平爱读书，尤爱读史。

每年新年前夕，习近平都会发表新年贺词，人们在聆听他令人振奋的贺词同时，也能从电视画面中看到他身后摆满书的大书架。细心的人发现，在习近平的阅读清单里，有大量的历史典籍：《史记选》《汉书选》《世界通史》《现代欧洲史》……

“在中国的史籍书林之中，蕴涵着十分丰富的治国理政的历史经验。其中包含着许多涉及对国家、社会、民族及个人的成与败、兴与衰、安与危、正与邪、荣与辱、义与利、廉与贪等等方面的经验与教训。”这是习近平的读史心得。

爱读历史的习近平，对于历史典故常常信手拈来。2011年9月，在中央党校秋季学期开学典礼上的讲话中，他引用了许多历史典故：孔子“诲人不厌”，勾践“卧薪尝胆”，苏武“饮雪吞毡”，文王拘而演《周易》，屈原逐而赋《离骚》……

爱读历史的习近平，对于历史人物常常铭记于心。在参观《复兴之路》展览时，他讲起陈望道专心翻译《共产党宣言》，竟将墨汁误当红糖吃掉而浑然不觉的故事，并引述他的名言“真理的味道非常甜”。

爱读历史的习近平，常常用历史教育启迪广大领导干部。党的十八大以来，习近平主持召开中央政治局集体学习，多次以历史为主题：研究我国反腐倡廉历史，重温建设社会主义历史进程，聚焦历史上的丝绸之路和海上丝绸之路……

欲知大道，必先知史。

在习近平看来，历史是一个民族、一个国家形成、发展及其盛衰兴亡的真实记录，是前人各种知识、经验和智慧的总汇。

历史，不仅给人以智慧的启迪，同时也是治国理政的重要资源。正如习近平在德国科尔伯基金会发表演讲时所指出的，历史是最好的老师，它忠实记录下每一个国家走过的足迹，也给每一个国家未来的发展提供启示。

“历史是最好的教科书，也是最好的清醒剂”

习近平思考问题、作出分析、得出结论，一个显著特点就是思接千载、视通万里，坚持把历史、现实、未来贯通起来，为领导干部运用历史眼光看问题树立了光辉典范。

习近平认为，一个民族的历史是一个民族安身立命的基础。他多次强调：“我们不是历史虚无主义者，也不是文化虚无主义者，不能数典忘祖、妄自菲薄。”

首都博物馆、西安市博物院、广西合浦县汉代文化博物馆……习近平走进一座座博物馆，用身体力行告诉我们，中华文明的灿烂星河中，闪耀着无比珍贵的智慧之光，是我们文化自信的来源，是丰厚的精神滋养。

习近平认为，历史是最好的教科书，也是最好的清醒剂。他对近代史感到最为痛心，对近代史的思考也十分深刻。

2014年5月，习近平来到五四运动的策源地北京大学，在师生座谈会上回溯中国近代史。他痛心地说：“尤其是鸦片战争之后，中华民族更是陷入积贫积弱、任人宰割的悲惨状况。这段历史悲剧决不能重演！”

习近平认为，忘记历史就意味着背叛。对于歪曲历史、掩盖侵略的错误言行，他坚定地予以驳斥。

出席全民族抗战爆发77周年纪念仪式、参加南京大屠杀死难者国家公祭仪式、察看北洋海军炮台遗址和甲午战争博物馆陈列馆……习近平的话语斩钉截铁：“历史就是历史，事实就是事实，任何人都不可能改变历史和事实。”

习近平认为，对我们共产党人来说，中国革命历史是最好的营养剂。

西柏坡纪念馆、古田会议纪念馆、井冈山革命烈士陵园、红军长征会师纪念碑、中共一大会址、嘉兴南湖红船……党的十八大以来，习近平在国内考察期间专门安排、多次前往革命老区，瞻仰红色遗址遗迹，每次都怀着崇敬之心来，带着许多思考走。他说：“多重温这些伟大历史，心中就会增加很多正能量。”

“在历史进程中，做出自己的努力，做出自己的历史贡献”

观成败、鉴是非、知兴替、明规律。

领导干部学习历史，要落实在提高历史文化素养上，落实在提高领导工作水平上。

习近平指出，具有历史文化素养，最重要的是要具有历史意识和文化自觉，即想问题、作决策要有历史眼光，能够从以往的历史中汲取经验和智慧，自觉按照历史规律和历史发展的辩证法办事。

他说，“领导干部不管处在哪个层次和岗位，都应该读点历史”“这样才能使自己的眼界和胸襟大为开阔，认识能力和精神境界大为提高，使自己的领导工作水平不断得以提升”。

领导干部学习历史，既要以史资政、修身励志，更要从中发现真理、明确方向、坚定道路、汲取力量，去书写新的历史、创造新的辉煌。

回望历史，我们才能懂得，走得再远都不能忘记来时的路。

2017年10月31日，党的十九大闭幕不久，习近平带领新一届中央政治局常委瞻仰中共一大会址和南湖红船，翻开风云激荡的红色篇章，探寻共产党人的精神密码。他强调，事业发展永无止境，共产党人的初心永远不能改变。唯有不忘初心，方可告慰历史、告慰先辈，方可赢得民心、赢得时代，方可善作善成、一往无前。

回望历史，我们才能懂得，找到一条正确的道路多么不容易，必须坚定不移走下去。

2011年3月，习近平在湖南调研期间，专程瞻仰了毛泽东、刘少奇、彭德怀同志故居。他强调，要引导广大党员干部学习党的历史，深刻理解历史和人民选择中国共产党的历史必然性，进一步增强走中国特色社会主义道路、为党和人民事业不懈奋斗的自觉性和坚定性，永葆共产党人政治本色。

回望历史，我们才能懂得，社会主义是干出来的，对历史的最好学习和借鉴就是成为历史大潮的一朵浪花。

正如习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上所言：“历史总是要前进的，历史从不等待一切犹豫者、观望者、懈怠者、软弱者。只有与历史同步伐、与时代共命运的人，才能赢得光明的未来。”

视频：中央电视台

文字：新华社、人民日报

图片：新华社