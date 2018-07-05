习近平要求这样对青年进行政治引领

青年时代，是激情满怀、富有朝气的时代，是放飞理想、人生出彩的时代。一个人在青年时代确立的正确理想、坚定信念对自己的成长和人生具有重要意义。正确的理想、坚定的信念必须从青年抓起。习近平指出：“帮助广大青年确立正确的理想、坚定的信念，应该成为团组织的首要任务。只有抓好这项工作，才真正抓到了根本上。这是党对共青团工作第一位的要求。”团的工作要把握住广大青年的脉搏，高举理想信念的旗帜，引领广大青年坚定理想信念，富有理想、富有理想主义。习近平指出：“共青团要努力帮助广大青年树立远大理想，坚定走中国特色社会主义道路的人生信念，用科学的理论武装青年，用历史的眼光启示青年，用伟大的目标感召青年，用光明的未来激励青年，使他们不断增强道路自信、理论自信、制度自信，不断增进对党的信赖、信念、信心。”

引领青年坚定跟党走。坚定不移跟着中国共产党走，是中国广大团员青年的政治选择。习近平指出：“共青团是党的助手和后备军，要始终保持先进性，广大团员青年坚定跟党走，就是初心。不忘这个初心，是我国广大青年的政治选择，也是我国广大青年的人生航向。” 中国共青团与中国共产党有着特殊的政治关系。在全国社团组织中，共青团是唯一一个与共产党同以共产主义命名的人民团体，能享有“中国共产党的助手和后备军”政治殊荣的也只有共青团。《中国共产主义青年团章程》规定：“中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。”“中国共产主义青年团坚决拥护中国共产党的纲领”。“中国共产主义青年团中央委员会受中国共产党中央委员会领导，团的地方组织和基层组织受同级党的委员会领导，同时受团的上级组织领导。”“党有号召，团有行动”，作为党的助手和后备军，共青团要始终把自己置于党的领导之下，以党的政治纲领为奋斗目标，以党的指导思想为行为指南，以党的中心任务为神圣使命，承担起引导青年听党话、跟党走的政治任务，把广大青年最广泛最紧密地团结在党的周围。

引领青年建功新时代。党的奋斗目标是党公开树立的旗帜，也是当代青年的历史使命和当代青年运动的主题。习近平指出：“当今中国最鲜明的时代主题，就是实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦。当代青年要树立与这个时代主题同心同向的理想信念，勇于担当这个时代赋予的历史责任，励志勤学、刻苦磨炼，在激情奋斗中绽放青春光芒、健康成长进步。”中国梦是历史的、现实的，也是未来的；是我们这一代的，更是青年一代的。当代青年将全程参与实现“两个一百年”奋斗目标的宏伟征程。共青团必须牢牢把握为党培养中国特色社会主义事业建设者和接班人的根本任务，牢牢把握为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的时代主题，带领广大青年更好发挥生力军和突击队作用、切实担负起新时代赋予的崇高使命。习近平指出：“要广泛动员青年建功新时代，全面贯彻党的十九大精神，围绕统筹推进‘五位一体’总体布局和协调推进‘四个全面’战略布局，主动配合党和国家重大工作部署，动员广大青年把报国之志转化为实际行动，努力成为担当民族复兴大任的时代新人。”