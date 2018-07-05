党旗所指就是团旗所向——习近平这样擘画新时代共青团

中国青年网北京7月3日电（记者 曾繁华 王晓芸 见习记者 李虹静）要当好党的助手和后备军，共青团如何发力？

7月2日，在同团中央新一届领导班子成员集体谈话时，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平高屋建瓴、开宗明义：关键是要抓住三个根本性问题，就是必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任，把围绕中心、服务大局作为工作主线。

7月2日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在中南海同团中央新一届领导班子成员集体谈话并发表重要讲话。新华社记者王晔摄

他从加强和改进理论武装工作、动员青年建功新时代、更好联系服务青年等多方面进行了深刻而生动的阐述，尤其在谈及加强对青年的政治引领时，习近平同志形象地说“党旗所指就是团旗所向”——简洁一句话，将他对共青团与青年的关怀、期望生动地表现了出来。

中国青年网记者梳理发现，对共青团与青年深切的关怀、期望，贯穿在习近平同志各个时期的工作之中，成为他开展乃至擘画共青团与青年工作的“感情线”与指南针。

指路人：擘画复兴新征程 引领青年建新功

青年工作抓住的是当下，传承的是根脉，面向的是未来，攸关党和国家前途命运——2日座谈会上，习近平指示，各级党委要关注关心青少年成长，为他们成长成才、施展才华创造良好条件。各级党委要拿出极大精力抓青年工作、抓共青团工作，切实尽到领导责任。

习近平如此说，更从一开始便如此做。

时至今日，高小梅老人依然记得当年一位年轻人在夜里给他们补习文化课的场景——窑洞里没有炕，中间有一个很长的石条桌子，就像现在的会议桌一样，大家都挤在这个石条桌子周围。每天晚上，点起煤油灯，听那位年轻人讲课。“他问清楚每个人的名字，就帮我们写下来，再一笔一划地教我们自己写。”高小梅回忆，“这个夜校当时是全县做得最好的，后来成为县上的试点，叫‘赵家河村青年夜校试点’。”

这位讲课的青年人，便是如今全党拥护、人民爱戴、当之无愧的党的核心、军队统帅、人民领袖，新时代中国特色社会主义国家的掌舵者、人民的领路人——习近平。

当年，为了提升村里青年文化水平，让他们坚定理想信念，更好地投入到劳动生产中去，20岁出头的习近平晚上抽时间带着大伙儿学习。这件温暖的小事，早早见证了习近平“充分依靠青年、一切为了青年”的青年工作思路。

6月26日，中国共产主义青年团第十八次全国代表大会在人民大会堂开幕。习近平等党和国家领导人到会祝贺，王沪宁代表党中央致词。

6月26日，中国共产主义青年团第十八次全国代表大会在北京人民大会堂开幕。这是中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在主席台向与会代表致意。新华社记者姚大伟 摄

代表党中央发表题为《乘新时代东风 放飞青春梦想》的致词时，王沪宁表示，习近平总书记关于青年工作的重要思想，为做好新时代党的青年工作指明了前进方向。实现党的十九大提出的决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的宏伟蓝图，当代青年重任在肩。希望广大青年牢记习近平总书记的谆谆教诲，始终坚定理想信念，着力锤炼高尚品格，不断增长能力才干，永远保持奋斗精神，勇于投身创新创造，勇当实现中华民族伟大复兴的生力军，奏响新时代的青春之歌。

实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，离不开青年。作为党的助手和后备军，作为党的青年工作的重要承担者，共青团的使命担当可谓任重道远。而代表广大青年、赢得广大青年、依靠广大青年，正是我们党不断从胜利走向胜利的重要保证！

见初心：一路荣光长歌行 千里传颂青春赞

青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途、民族就有希望。

在2日的座谈会上，以及其他场合，习近平不止一次饱含深情地这样说过。

青年习近平当年在梁家河住过的窑洞。中国青年网记者卢冠琼摄

在陕西梁家河插队时，他带着青年去四川学习考察，回来后建成了沼气池。许多群众因此受益。这位优秀的共青团员由此获得了组织与群众的认可。

共青团延川县委文件。资料图

1974年12月，习近平（后排左六）参加县团代会时的合影。中国青年网记者卢冠琼翻拍自梁家河村史馆

在他的“从政起步”之地——河北正定，这位30岁上下的县委书记不仅造福一方群众，更影响了当年一大批团干、青年的成长。

“我们这一批年轻干部，受到习书记很深刻的影响。从我个人讲，当时作为团干部，从心里受到习书记一言一行的感召，可以说对我一生的影响特别深刻。”几十年后，时任正定县西柏棠乡团委书记的王勋涛说，“习书记虽然比我们大几岁，但当时也还是个青年人。随着我们后来对他了解越来越深，很自然就把他当成了我们青年人的表率，学习他严于律己、兢兢业业、拼命为党工作的坚强党性。”

在福建任职时，习近平持续思考着共青团工作的改革问题。主政宁德期间，他在一篇题为《积极稳妥地推进共青团的改革》的文章中指出：要解决改革开放过程中共青团工作不太适合形势发展需要所出现的新情况、新问题，坚持并深化改革，才是唯一的良药。

在浙江，时任省委书记的习近平十分关注青少年的思想品德与素质教育。在《之江新语》一书中，他写道：“各级有关部门和学校要承担起指导家庭教育的责任……引导家长树立正确的成才观，掌握科学的教育方法，善于与孩子沟通，尊重孩子的独立人格，学会鼓励孩子的方法。”

主政上海期间，习近平专门到共青团上海市委机关调研并指导工作、同上海各界优秀青年代表座谈，还亲自去瞻仰渔阳里团中央机关旧址纪念馆。对于建设上海，习近平对青年寄予了厚望。他说：“这既为全市广大青年施展才华、建功立业提供了广阔舞台，又赋予了当代青年艰苦创业、奋发进取的历史责任。”

团中央机关旧址纪念馆。资料图

党的十八大以来，习近平同志站在党的事业薪火相传的战略高度，领导和部署了包括共青团在内的党的群团改革，关心和指导新中国历史上第一个青年发展规划的制定出台，对青年工作提出了一系列富有创见的新思想新观点新论断，形成了习近平总书记青年工作思想。他尤其强调，共青团的工作要把握住根本任务、政治责任和工作主线三个根本性问题。

“无论是‘根本任务’‘政治责任’，还是‘工作主线’，都体现出习近平总书记希望共青团能够通过青年组织汇聚青年力量，把青年培养成才，培养一批忠于党的青年干部的核心要旨。”中央团校教授、共青团工作理论研究所所长吴庆对中国青年网记者表示，要提升共青团的吸引力和凝聚力，关键是要高举理想信念的旗帜。同时，共青团通过牢牢把握当代青年特点，调动青年积极性，以青年为中心，让青年当主角，面向青年、服务青年、关注青年、凝聚青年，正日益成为“青年友”。

大江南北，一路走来。为何不论何时何地，习近平都如此重视共青团与青年工作？

多年以后，他在党的十九大报告中用一段激扬青春的表述，做了意境深远的阐释：

“青年兴则国家兴，青年强则国家强。青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。中国梦是历史的、现实的，也是未来的；是我们这一代的，更是青年一代的。中华民族伟大复兴的中国梦终将在一代代青年的接力奋斗中变为现实。”

在路上：团有行动求实效 奋斗时代正青春

要树立大抓基层的鲜明导向，推动改革举措落到基层，使基层真正强起来——2日座谈时，习近平一如既往，注重“落实”，注重“基层”。

2016年，中共中央办公厅印发《共青团中央改革方案》（以下简称《方案》），提出构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作格局。《方案》强调：推进共青团改革，是从严治党的一部分，是焕发共青团活力的重要举措。

党有号召，团有行动。全面改革以来，共青团把服务党和国家工作大局作为共青团团结引领广大青年施展才华、建功立业的主战场，紧紧围绕党中央的重大决策部署，充分调动和激发广大青年的奋斗热情，踊跃投身奋勇建功新时代的伟大洪流，为实现中华民族伟大复兴的中国梦汇聚青年力量。

“对口援疆援藏”“三下乡”“博士服务团”“春晖行动”“西部计划”“青年文明号”“创青春”……在共青团搭建的无数个青春舞台上，千千万万的青年在奋斗中将个人理想志愿、信念追求同国家前途、民族命运、社会需要、人民利益结合在了一起。实现了人生价值，诠释了奋斗的意义。

在共青团提供的多个服务项目中，千千万万的青年获得了起跑、起飞的助推器，实现了人生的“逆袭”。近年来，团中央“青年之声”携手中国社会福利基金会“授渔计划”启动了“授渔计划·青年之声”精准扶贫一帮一助学行动。数千名困境学生相继受惠。

授渔计划中职教育项目第一批资助生毕业合影。授渔计划供图

2018年6月15日，在由中国青年网、大学生村官报、大学生村官之家网主办的“脱贫攻坚青春榜样”寻找身边的大学生村官典型人物颁奖活动上，获奖大学生村官之一、藏族青年边巴次仁骄傲地说：“能够深入基层为脱贫攻坚工作出一份力，我感到很荣幸。希望能够有更多的年轻人加入到大学生村官的队伍，我们一起奋斗在基层，做出一些实实在在的成绩。”

2018年6月15日，“脱贫攻坚 青春榜样”寻找身边的大学生村官典型人物颁奖活动在团中央网络影视中心举行。中国青年网记者 李永鹏 摄

以奋斗的姿态参与到新时代新征程中，方能成为新时代合格的中国特色社会主义建设者和接班人。而培养建设者和接班人，从坚定理想信念、传承“红色基因”开始。

“2007年，红军小学建设工程正式启动。共青团中央是全国红军小学建设工程的组织支持参与方之一。11年里，团中央和各级团组织始终支持红军小学的建设工作，为这一项传承红色基因的事业做出了突出贡献。”全国红军小学建设工程理事会副理事长兼秘书长方强对中国青年网记者这样感慨。

2018年“六一”国际儿童节前夕，习近平总书记给陕西照金北梁红军小学学生回信，勉励他们用实际行动把红色基因一代代传下去，做对国家、对人民、对社会有用的人。资料图

在高校，团组织同样紧抓思想引领和成长服务两大任务。“大学是立德树人、培养人才的地方，是青年人学习知识、增长才干、放飞梦想的地方。”北京林业大学团委副书记杨实权对中国青年网记者表示，高校团组织通过引导青年学生树立为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的远大理想，引导青年学生树立坚定走中国特色社会主义道路的人生信念，服务高等教育事业和高校人才培养。

新时代：桃李不言青春路 薪火相传大学习

把报国之志转化为实际行动，努力成为担当民族复兴大任的时代新人。青年们如何不负总书记的教导与嘱托？

张小华，一位曾经响应共青团中央“服务基层”号召，经选拔成为大学生村官的青年，服务期满后，决定留在村里创业。

这位共青团寿宁县委副书记（兼职）深深把根扎在了习近平当年主政福建宁德时三次到过的下党村。

1989年7月19日，习近平乘车5小时，步行4个半小时，开会座谈访贫2个小时。忙完一系列工作，习近平一行立即返回。路上，众人拿着柴刀劈除荆棘苇秆，艰难前行。当晚8点左右，终于赶回了寿宁城关。后来，习近平又两赴下党，协调解决当地建设发展难题。

“总书记当年曾经‘三进下党’，给我们留下了‘弱鸟先飞、滴水穿石、久久为功’的宝贵精神财富。”张小华对中国青年网记者动情地表示，当年经过团组织选拔，自己成了大学生村官。如今在下党村探索“全息化溯源”养鸡项目，也是希望能通过自己的探索，带动乡亲们脱贫致富。他对即将召开的团十八大充满期待，希望团组织继续对创业青年群体给予更多的支持。

1988年至1990年，时任中共宁德地委书记的习近平。资料图片

功夫不负有心人。在张小华努力下，参与项目的乡亲们获利颇丰。张小华告诉中国青年网记者：寿宁县下党乡下屏峰3户农户(其中包含一贫困户)养了两千多只鸡，2017年10月入舍，2018年4月卖出。每只鸡盈利34.8元，总计72070.8元。贫困户作为饲养者，每个月获得3000元的补助(纯利润中扣除)，总计21000元。算下来，3户乡亲7个月左右赚了5万多元。

为了组织引导广大青年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，共青团中央2018年3月印发了《关于在全团实施“青年大学习”行动的方案》。网上网下，各行各业的青年人都可以更直观便捷地学习体悟习近平的治国理政与为人处世之道。

2018年4月23日，300多名青年在西安建筑科技大学参加“青年学习青年习近平”世界读书日暨“五四”陕西青年大学习主题读书分享会。韩世阳供图

“团中央新一届领导班子贯彻党中央要求，态度坚决，信心坚定，情绪饱满，决心很大。”习近平2日座谈会上的讲话，其语谆谆，其情切切，“党中央对你们寄予很高期望，希望你们带头学理论、强信念、讲政治、严自律、促改革、抓落实、改作风、守规矩，把新时代共青团的好形象树起来。”

“提高团的吸引力和凝聚力，关键是要高举理想信念的旗帜。只有有理想、有信念、有信仰的团队才能更广泛地凝聚青年，承担好自己的使命和任务。”吴庆表示，百年前，中国共产党重要创始人之一李大钊便指出了青年的青春特质——青年要进前而勿顾后，背黑暗而向光明，为世界进文明，为人类造幸福，以青春之我，创建青春之家庭，青春之国家，青春之民族，青春之人类，青春之地球，青春之宇宙。100多年后，习近平总书记指出：青春理想，青春活力，青春奋斗，是中国精神和中国力量的生命力所在。

中国共产主义青年团第十八次全国代表大会已经胜利闭幕。新时代的号角已经吹响！一切为了青年，筑梦系于青年。万千青年将高举共青团的光荣旗帜，追随伟大的中国共产党，在中华民族伟大复兴的征程中绘就无悔青春的壮丽画卷！