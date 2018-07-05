习近平提出的这项长期任务如何完成？

2017年10月18日，中国共产党第十九次全国代表大会在北京人民大会堂开幕。习近平代表第十八届中央委员会向大会作报告。
增加政治体检。党要管党，必须从党内政治生活管起；从严治党，必须从党内政治生活严起。有什么样的党内政治生活，就有什么样的干部作风。一个领导干部威信是高是低，一个领导班子是坚强有力还是软弱涣散，同有没有严格的党内生活密切相关。实践充分证明，党内政治生活严格、严肃，用好民主集中制、批评和自我批评等重要法宝，党员领导干部就会受到严格的党性锻炼，立身、立业、立言、立德的基石就更加牢固，对思想灰尘和政治微生物就有更强的防范和抵抗力。习近平指出：“要贯彻落实新形势下党内政治生活的若干准则，让党员、干部在党内政治生活中经常接受政治体检，增强政治免疫力。”新形势下党内政治生活若干准则从12个方面作出明确规定，既是一项带有普遍性和原则性的政治建设，也是一套融入于党员干部日常工作生活各方面的行为规范。各党员干部应该通过教育、制度、监督等多种途径和方式，自觉、定期进行政治体检，及时扫清附在党的肌体和细胞上的灰尘和杂质，始终保持思想纯净、组织纯洁、作风纯正和清正廉洁。
加强党内政治文化建设。党内政治文化是在一定的党内政治生活中形成和发展的，对党内政治生活和政治生态发挥着规范、引领和导向的作用。有什么样的党内政治文化，就会有什么样的党内政治生活，就会形成什么样的党内政治生态。习近平指出：“党内政治生活、政治生态、政治文化是相辅相成的，要注重加强党内政治文化建设，不断培厚良好政治生态的土壤。”党内政治文化集党内精神文化、行为文化和制度文化为一体，而党内行为文化和党内精神文化都是通过党员和党组织的政治情感、政治认同与政治价值等表现出来，需要通过思想教育和理论学习来培育和提炼。发展积极健康的党内政治文化要坚持不懈教育引导党员干部补足精神之钙、筑牢信仰之魂，弘扬忠诚、干净、担当为核心价值追求的先进纯洁的党内政治文化，教育引导党员干部牢记党的宗旨。习近平指出：“要加强党内政治文化建设，让党所倡导的理想信念、价值理念、优良传统深入党员、干部思想和心灵。”
弘扬社会主义核心价值观。社会主义核心价值观是社会主义核心价值体系的内核。习近平在十九大报告中指出，要“把社会主义核心价值观融入社会发展各方面，转化为人们的情感认同和行为习惯”。共产党员作为先进分子，要坚持以身作则、当好表率，以信念、人格、实干立身，坚守共产党人的政治理想和精神家园，带头践行社会主义核心价值观，将践行社会主义核心价值观内化于心，外化于行，并以此作为构建清爽同志关系的价值基础，以模范行为引领党风政风。在此基础上，倡导和弘扬忠诚老实、光明坦荡、公道正派、清正廉洁等价值观，着力加强党内政治文化建设，在党内形成又有集中又有民主、又有纪律又有自由、又有统一意志又有个人心情舒畅生动活泼的政治局面。习近平指出：“要弘扬社会主义核心价值观，弘扬和践行忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁等价值观，以良好政治文化涵养风清气正的政治生态。”
营造良好政治生态，关系人心向背，关系事业兴衰，是一项长期的系统工程，必须要靠全党上下长期不懈努力，以良好党风带动政风民风，使政治生态“山清水秀”。
（本文来源：学习中国）