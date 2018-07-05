习近平提出的这项长期任务如何完成？

坚持正确选人用人导向，对于加强和规范党内政治生活、营造积极向上、风清气正的良好政治生态具有十分重要的意义。习近平指出：“要把树立正确选人用人导向作为重要着力点，突出政治标准。”有了好的干部队伍、好的领导班子，健康的党内政治生活就有了坚实的组织基础，党内政治生活基本规范就能得到严格执行；反之，党内政治生活就失去了基础条件，各种矛盾和问题就会滋长蔓延。习近平明确提出了新时期好干部标准和“忠诚干净担当”“三严三实”等要求，这些标准要求是选人用人必须始终坚持的“硬指标”。实际工作中，我们要认真落实好这些要求，严把人选政治关、作风关、能力关、廉洁关，精准及时地把好干部选出来、用起来。事实证明，选人用人上的不正之风和腐败现象如同慢性毒药，对政治生态的破坏是系统和长期的；如果用人导向不正，出现“劣币驱逐良币”的逆淘汰，就会污染政治生态的源头，危害更大。只有坚持正确选人用人导向，才能从源头上激浊扬清，实现干部清正、政府清廉、政治清明。

增加政治体检。党要管党，必须从党内政治生活管起；从严治党，必须从党内政治生活严起。有什么样的党内政治生活，就有什么样的干部作风。一个领导干部威信是高是低，一个领导班子是坚强有力还是软弱涣散，同有没有严格的党内生活密切相关。实践充分证明，党内政治生活严格、严肃，用好民主集中制、批评和自我批评等重要法宝，党员领导干部就会受到严格的党性锻炼，立身、立业、立言、立德的基石就更加牢固，对思想灰尘和政治微生物就有更强的防范和抵抗力。习近平指出：“要贯彻落实新形势下党内政治生活的若干准则，让党员、干部在党内政治生活中经常接受政治体检，增强政治免疫力。”新形势下党内政治生活若干准则从12个方面作出明确规定，既是一项带有普遍性和原则性的政治建设，也是一套融入于党员干部日常工作生活各方面的行为规范。各党员干部应该通过教育、制度、监督等多种途径和方式，自觉、定期进行政治体检，及时扫清附在党的肌体和细胞上的灰尘和杂质，始终保持思想纯净、组织纯洁、作风纯正和清正廉洁。

加强党内政治文化建设。党内政治文化是在一定的党内政治生活中形成和发展的，对党内政治生活和政治生态发挥着规范、引领和导向的作用。有什么样的党内政治文化，就会有什么样的党内政治生活，就会形成什么样的党内政治生态。习近平指出：“党内政治生活、政治生态、政治文化是相辅相成的，要注重加强党内政治文化建设，不断培厚良好政治生态的土壤。”党内政治文化集党内精神文化、行为文化和制度文化为一体，而党内行为文化和党内精神文化都是通过党员和党组织的政治情感、政治认同与政治价值等表现出来，需要通过思想教育和理论学习来培育和提炼。发展积极健康的党内政治文化要坚持不懈教育引导党员干部补足精神之钙、筑牢信仰之魂，弘扬忠诚、干净、担当为核心价值追求的先进纯洁的党内政治文化，教育引导党员干部牢记党的宗旨。习近平指出：“要加强党内政治文化建设，让党所倡导的理想信念、价值理念、优良传统深入党员、干部思想和心灵。”

弘扬社会主义核心价值观。社会主义核心价值观是社会主义核心价值体系的内核。习近平在十九大报告中指出，要“把社会主义核心价值观融入社会发展各方面，转化为人们的情感认同和行为习惯”。共产党员作为先进分子，要坚持以身作则、当好表率，以信念、人格、实干立身，坚守共产党人的政治理想和精神家园，带头践行社会主义核心价值观，将践行社会主义核心价值观内化于心，外化于行，并以此作为构建清爽同志关系的价值基础，以模范行为引领党风政风。在此基础上，倡导和弘扬忠诚老实、光明坦荡、公道正派、清正廉洁等价值观，着力加强党内政治文化建设，在党内形成又有集中又有民主、又有纪律又有自由、又有统一意志又有个人心情舒畅生动活泼的政治局面。习近平指出：“要弘扬社会主义核心价值观，弘扬和践行忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁等价值观，以良好政治文化涵养风清气正的政治生态。”