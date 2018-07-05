习近平谈中国共产党的初心

7月1日，“七一”主题活动在中共一大会址举行。图为党员在聆听“初心与使命”情景党课并参观陈列展。屠知力摄

仲夏时节，又到“七一”。上海市兴业路上的中共一大会址门前，等待参观的观众排起长队。中共十九大之后，习近平总书记就带领新一届中央政治局常委瞻仰党的一大会址和浙江嘉兴南湖红船，寻找中国共产党的初心。他强调，事业发展永无止境，共产党人的初心永远不能改变。唯有不忘初心，方可告慰历史、告慰先辈，方可赢得民心、赢得时代，方可善作善成、一往无前。

这个初心是什么？

在2016年7月1日举行的庆祝中国共产党成立95周年大会上，习近平首提初心，并就不忘初心、继续前进提出8个方面要求。在中共十九大上，习近平提出“中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。”在中国共产党与世界政党高层对话会上，习近平强调“中国共产党所做的一切，就是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴、为人类谋和平与发展。”今年4月，在人民大会堂会见联合国秘书长古特雷斯时，习近平进一步提出“我们所做的一切都是为人民谋幸福，为民族谋复兴，为世界谋大同”。

除此之外，习近平在许多场合都谈到和阐释“初心”。回顾习近平重要讲话，我们从中国共产党的宗旨、中共党员的本色、党的建设、军队建设、多党合作、外交和国际合作等方面进行了梳理。

谈中国共产党

★永远保持建党时中国共产党人的奋斗精神，永远保持对人民的赤子之心

我们党已经走过了95年的历程，但我们要永远保持建党时中国共产党人的奋斗精神，永远保持对人民的赤子之心。一切向前走，都不能忘记走过的路；走得再远、走到再光辉的未来，也不能忘记走过的过去，不能忘记为什么出发。面向未来，面对挑战，全党同志一定要不忘初心、继续前进。

——2016年7月1日，在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话

★中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴

不忘初心，方得始终。中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。这个初心和使命是激励中国共产党人不断前进的根本动力。全党同志一定要永远与人民同呼吸、共命运、心连心，永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，继续朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋勇前进。

——2017年10月18日，在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

★唯有不忘初心，方可善作善成、一往无前

“其作始也简，其将毕也必巨。”96年来，我们党团结带领人民取得了举世瞩目的伟大成就，这值得我们骄傲和自豪。同时，事业发展永无止境，共产党人的初心永远不能改变。唯有不忘初心，方可告慰历史、告慰先辈，方可赢得民心、赢得时代，方可善作善成、一往无前。

——2017年10月31日，在瞻仰中共一大会址和浙江嘉兴南湖红船后强调

谈中共党员

★共产党人没有自己的私人利益

我们一定要保持共产党人的本色。共产党人没有自己的私人利益，追求的是共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，追求的是中华民族伟大复兴。不能走着走着就变了味，要不忘初心、继续前进。

——2016年8月，在青海调研时指出

★学习刘华清同志恪守信仰、不忘初心的不懈追求

我们纪念刘华清同志，就是要学习他恪守信仰、不忘初心的不懈追求。刘华清同志始终以党和人民事业为重，实现民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福是他一生追求的目标。

——2016年9月28日，在纪念刘华清同志诞辰100周年座谈会上的讲话

★学习朱德同志追求真理、不忘初心的坚定信念

我们纪念朱德同志，就是要学习他追求真理、不忘初心的坚定信念。朱德同志经历过旧民主主义革命的失败，从切身体验中认识到，旧的道路走不通了，只有马克思主义才是解决中国问题的真理。

——2016年11月29日，在纪念朱德同志诞辰130周年座谈会上的讲话

★学习廖俊波同志不忘初心、扎实工作

廖俊波同志任职期间，牢记党的嘱托，尽心尽责，带领当地干部群众扑下身子、苦干实干，以实际行动体现了对党忠诚、心系群众、忘我工作、无私奉献的优秀品质，无愧于“全国优秀县委书记”的称号。广大党员、干部要向廖俊波同志学习，不忘初心、扎实工作、廉洁奉公，身体力行把党的方针政策落实到基层和群众中去，真心实意为人民造福。

——2017年4月，对廖俊波同志先进事迹作出重要指示强调

★周恩来同志是中国共产党不忘初心的一个生动缩影

周恩来同志半个多世纪奋斗的人生历程是中国共产党不忘初心、牢记使命历史的一个生动缩影，是新中国孕育、诞生、成长和取得崇高国际威望历史的一个生动缩影，是中国人民在自己选择的革命和建设道路上艰辛探索、不断开拓、凯歌行进历史的一个生动缩影。

——2018年3月1日，在纪念周恩来同志诞辰120周年座谈会上的讲话

谈党的建设

★高级干部必须率先垂范、以上率下，为全党全社会作出示范

新形势下加强和规范党内政治生活，重点是各级领导机关和领导干部，关键是高级干部特别是中央委员会、中央政治局、中央政治局常务委员会的组成人员，高级干部特别是中央领导层组成人员必须以身作则，模范遵守党章党规，严守党的政治纪律和政治规矩，坚持不忘初心、继续前进，坚持率先垂范、以上率下，为全党全社会作出示范。

——2016年，关于《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》的说明

★不忘初心，牢记使命，首先要从中央政治局的同志做起

不忘初心，牢记使命，首先要从中央政治局的同志做起。职位越高越要忠于人民，全心全意为人民服务。只有敬畏法律、敬畏纪律，自觉管住自己，在廉洁自律上作出表率，才能担起肩上的重任。

——2017年12月，主持中共中央政治局民主生活会时强调

★实现乡村振兴，基层党组织必须坚强，党员队伍必须过硬

办好农村的事情，实现乡村振兴，基层党组织必须坚强，党员队伍必须过硬。希望你们不忘初心、牢记使命，传承好红色基因，发挥好党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，同乡亲们一道，再接再厉、苦干实干，结合自身实际，发挥自身优势，努力建设富裕、文明、宜居的美丽乡村，让乡亲们的生活越来越红火。

——2018年，回信勉励浙江宁波余姚横坎头村全体党员

谈军队建设

★坚定不移走中国特色强军之路

站在新的历史起点上，我们更加深切地感受到，中华民族走出苦难、中国人民实现解放，有赖于一支英雄的人民军队；中华民族实现伟大复兴，中国人民实现更加美好生活，必须加快把人民军队建设成为世界一流军队。我们要不忘初心、继续前进，坚定不移走中国特色强军之路，把强军事业不断推向前进。

——2017年8月1日，在庆祝中国人民解放军建军90周年大会上的讲话

谈多党合作

★中国共产党历来高度重视多党合作

中国共产党历来高度重视多党合作。我们应该不忘多党合作建立之初心，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，把我国社会主义政党制度坚持好、发展好、完善好。

——2018年3月4日，在看望参加政协会议的民盟致公党无党派人士侨联界委员时强调

★希望各民主党派始终不忘多党合作初心

希望各民主党派始终不忘多党合作初心，坚持同中国共产党长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共，为实现中华民族伟大复兴的中国梦共同奋斗。

——2016年8月16日，在党外人士座谈会上指出

谈外交

★中越传统友谊就是初心

发展中越关系同样要不忘初心、牢记使命。这个初心，就是两党两国老一辈领导人亲手缔造和精心培育的中越传统友谊；这个使命，就是我们两党共同拥有的理想信念和肩负的历史担当。

——2017年10月30日，会见越共中央总书记特使时强调

★永远铭记中老两国老一辈领导人友好交往的传统历史

我们要永远铭记两国老一辈领导人友好交往的传统历史，继续肝胆相照，不忘初心，秉承传统友谊，弘扬革命传统，为中老友好事业不断贡献力量。

——2017年11月14日，会见老挝奔舍那家族友人

★维护好、巩固好、发展好中朝关系

中国党和政府高度重视中朝友好合作关系，维护好、巩固好、发展好中朝关系始终是中国党和政府坚定不移的方针。我们愿同朝鲜同志一道，不忘初心，携手前进，推动中朝关系长期健康稳定发展，造福两国和两国人民，为地区和平稳定发展作出新的贡献。

——2018年3月，同金正恩举行会谈时强调

谈国际合作

★中国共产党所做的一切，就是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴、为人类谋和平与发展

中国共产党所做的一切，就是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴、为人类谋和平与发展。我们要把自己的事情做好，这本身就是对构建人类命运共同体的贡献。我们也要通过推动中国发展给世界创造更多机遇，通过深化自身实践探索人类社会发展规律并同世界各国分享。

——2017年12月1日，在中国共产党与世界政党高层对话会上的主旨讲话

★我们所做的一切都是为人民谋幸福，为民族谋复兴，为世界谋大同

我们所做的一切都是为人民谋幸福，为民族谋复兴，为世界谋大同。中国倡导并推进“一带一路”，目的也是谋求各国发展战略对接，形成共同发展势头，增强对美好未来的信心。

——2018年4月8日，在人民大会堂会见联合国秘书长古特雷斯时指出

★不忘初心，在开放中实现亚太新一轮大发展

我们应该不忘初心，深入推进贸易和投资自由化便利化，构建开放型经济，维护和加强多边贸易体制，引导经济全球化再平衡。要按照商定的路线图，坚定推进亚太自由贸易区建设，在开放中实现亚太新一轮大发展。

——2017年11月11日，在亚太经合组织第二十五次领导人非正式会议上的讲话

★愿同各方一道，为维护世界和平稳定作贡献

上海合作组织是顺应时代发展潮流、符合各国共同利益的事业。我们愿同各方一道，不忘初心，携手前进，推动上海合作组织实现新发展，构建更加紧密的命运共同体，为维护世界和平稳定、促进人类发展繁荣作出新的更大贡献。

——2018年6月10日，主持上海合作组织青岛峰会小范围会谈时强调

谈其他方面

★经济特区要不忘初心、牢记使命

新形势、新任务、新挑战，赋予经济特区新的历史使命，经济特区要不忘初心、牢记使命，在伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想中寻找新的方位，把握好新的战略定位。

——2018年4月13日，在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的讲话

★科技创新要不忘初心、与时俱进

科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼。希望你们以建馆百年为新起点，不忘初心、与时俱进，以提高全民科学素质为己任，以真诚服务青少年为重点，更好发挥地学研究基地、科普殿堂的作用，努力把中国地质博物馆办得更好、更有特色，为建设世界科技强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦再立新功。

——2016年7月，致信祝贺中国地质博物馆建馆100周年

★实行“一国两制”的初心不会改变

20年间，“一国两制”在香港的实践，就像一棵幼苗，在风雨中茁壮成长，结出了累累硕果。相信自己、相信香港、相信国家，我们实行“一国两制”的初心不会改变，决心不会动摇，要以“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”的信心，以“千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金”的恒心，推动“一国两制”在香港的实践取得更大成就。

——2017年6月30日，出席香港特别行政区政府欢迎晚宴并发表重要讲话强调

★广大团员青年坚定跟党走，就是初心

共青团是党的助手和后备军，要始终保持先进性，广大团员青年坚定跟党走，就是初心。不忘这个初心，是我国广大青年的政治选择，也是我国广大青年的人生航向。

——2017年5月3日，在中国政法大学考察时强调

（记者 叶子整理）

来源：人民日报海外版